Live TV

Video Cât costă cazarea în căminele studențești din București. Chiriile au crescut cu 15% în Capitală

Data publicării:
studenti
FOTO: Shutterstock

Curțile căminelor sunt pline, în aceste zile, de tineri cu bagaje. Se apropie noul an universitar și a început goana după un loc de cazare. În căminele de la Universitatea Politehnică din București, prețurile variază între 300 și 800 de lei. Cine vrea mai multă intimitate stă în chirie - o garsonieră pornește de la 350 de euro pe lună.

Radu are 19 ani și e boboc la Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică. Va locui într-un cămin nou: „Aici avem cele două paturi. Avem partea de dulap, unde este destul de încăpător. Bagajele sunt la mașină, n-am apucat să le aduc eram nerăbdător să văd camera. E mai mult decât pot avea nevoie doi oameni și ne bucurăm de el la capacitatea maximă ”, susține acesta.

Investiția în renovarea noului cămin de la Universitatea Politehnică s-a ridicat la 22 de milioane de lei. Prețul standard pentru o astfel de camera este de 800 de lei pe lună, de persoană. Camera este dotată cu frigider, are baie proprie, dar și aer condiționat.

„Copiii orfani, cei din orașe sub 10.000 de locuitori, încercăm să îi sprijin și pe cei care nu au posibilitatea să vină, pentru aceștia din grupuri vulnerabile, universitatea oferă o bursă care să compenseze costul cazării în căminul universității”, susține Mihnea Costoiu - rector Universitatea Politehnica București.

Raluca și Lorena sunt din Câmpina și împart camera de cămin de 2 ani.

„Farfurii, tacâmuri, niște inele, sare, piper. Aici am prosoapele. Anul acesta vom sta câte patru, dăm 365 de lei. Este ok, având în vedere prețurile din București”.

Dacă ne uităm la piața chiriilor, prețurile au crescut cu 15% față de anul trecut: „Chiria unei garsoniere, într-o poziție aproape de mijloc de transport, mai ales metrou, începe de la 350 de euro și în funcție de anul de construcție al imobilului, poziționării față de facilitățile oferite de oraș și de infrastructura orașului poate să ajungă chiar și până la 600 de euro”, susține Gabriel Arteni, președintele Asociației Profesionale a Agenților Imobiliari din Romania.

În Capitală, pentru un apartament cu două camere, chiria începe de la 400 de euro și ajunge până la 800, în funcție de zonă și facilități.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
4
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
drona in zbor
5
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat...
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Digi Sport
Ioana Țiriac i-a cerut tatălui său să nu vândă "perla coroanei", dar miliardarul a spus DA și a încasat o avere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zelenski face declaratii
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei...
alexandru nazare inquam george calin
Ministrul Finanțelor a ieșit să discute cu protestatarii din fața...
maternitate picioare de bebeluș
Noi dezvăluiri de la spitalul din Iași unde au murit șase copii. Un...
moldovean la urne
Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în...
Ultimele știri
Medicul Adrian Marinescu: Infecţiile nosocomiale există oriunde în lume. Ce e important este să putem să le prevenim
Momentul în care drone ucrainene distrug și avariază două sisteme Tor-M2. Pierdere de 50 de milioane de dolari pentru Rusia
Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
kirk dezbate
„Scopul lui era să ne învingă verbal”: Ce spun studenții care l-au confruntat pe Charlie Kirk în dezbateri
tanara vopseste un perete
Cazare gratuită, timp de o lună, într-un cămin din România. Condiția pusă studenților pentru a beneficia de ofertă
insula Ni'ihau din Hawaii
Paradisul din Hawaii unde locuitorii nu plătesc chirie și primesc gratis carne. Cine are voie să trăiască pe „Insula Interzisă”
camin studentesc timisoara
Studenții au început goana după cazări. Cum arată viața în cel mai modern cămin din România, inaugurat în acest an
receptie hotel
Peste 7,6 milioane de turişti s-au cazat în hotelurile și pensiunile din România, în primele 7 luni. Din ce țări provin aceștia
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu știam că tata e actor. Credeam că face clătite". Confesiunile surprinzătoare ale fiicei lui Michael...
Cancan
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Fanatik.ro
Top iubite de fotbaliști care și-au înșelat partenerii. Una dintre ele a confirmat public infidelitatea și a...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Alina Dumitru, singura campioană olimpică la judo din istoria României. Ce face astăzi
Adevărul
Declarațiile lui Nicușor Dan care au încins rețelele sociale. „Dacă acum sunt la 30%, când s-au anulat la cât...
Playtech
Salariul administratorului de bloc, în 2025. Cum se calculează?
Digi FM
Cu cine se confruntă partidul Maiei Sandu la alegerile de duminică din Republica Moldova. Dezinformarea e în...
Digi Sport
Gigi Becali a surprins pe toată lumea
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Ce nume i s-a propus lui Leonardo DiCaprio, pentru a avea succes la Hollywood. „Altfel nu vei fi angajat”
Adevarul
Cum sunt construite marile tuneluri de autostradă din România. Metode sofisticate alese pentru construcțiile...
Newsweek
Un pensionar cu grupe de muncă a obținut o mărire de pensie în instanță. Punctajul, crescut cu 50%
Digi FM
Prinţesa Kate și prinţul William, în Southport, oraşul în care trei fete au fost asasinate în 2024. „Sunteţi...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
"Unul dintre cei cu adevărat grozavi. M-a ghidat foarte bine când am devenit celebră". Actrița care are numai...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...