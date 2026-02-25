Live TV

Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026: Cum ar putea crește contribuția lunară dacă salariul minim se majorează

An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty Images
An de vechime pentru pensie în 2026. Foto Getty ImagesHappy senior couple going through home finances and using computer at home.
Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026 Crește costul unui an de vechime în 2026? Stagiul minim versus stagiul complet: Ce trebuie să știi despre cotizare Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă

În România, persoanele care nu și-au completat perioada integrală de cotizare necesară pentru pensionare au posibilitatea de a achiziționa retroactiv unul sau mai mulți ani de vechime în muncă. Suma datorată pentru această opțiune se calculează în funcție de salariul minim brut pe economie aplicabil la momentul plății și se achită prin intermediul unui contract facultativ de asigurare socială încheiat cu Casa Teritorială de Pensii. Contribuția lunară minimă reprezintă 25% din salariul de referință, iar intervalul de timp care poate fi cumpărat variază între o lună și șase ani, în funcție de vechimea necesară completării stagiului.

Perioadele de vechime achiziționate completează stagiul de cotizare necesar, fără a garanta o pensie mai mare.

Cât costă să cumperi un an de vechime pentru pensie în 2026

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare.) Important de menționat: Se poate cumpăra doar perioada necontributivă (fără contract de muncă, facultate, stagiu militar etc)

Conform legislației în vigoare, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea unui procent de 25% asupra salariului minim brut pe economie, stabilit pentru anul 2025 la 4.050 lei. Astfel, suma lunară minimă ce trebuie achitată în 2026, până la alte schimbări legislative, dacă va fi cazul, este de 1.012,50 lei, echivalentul a 12.150 lei pentru un an de stagiu de cotizare.

Totodată, persoanele care doresc pot opta pentru plata unei contribuții mai mari decât cea minima (de 25%), în funcție de propriile opțiuni sau obiective privind cuantumul pensiei viitoare. Acest aspect se stabilește prin contractul de asigurare încheiat cu Casa de Pensii.”, a explicat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa De Pensii A Municipiului București

Crește costul unui an de vechime în 2026?

„Baza de 25% se aplică întotdeauna la salariul minim brut. În cazul în care există creșteri salariale, suma pentru stagiul de cotizare poate fi diferită.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, dacă actul normativ va fi adoptat în forma anunţată.

  • Exemplu de calcul dacă va crește salariul minim brut. Contribuția lunară = 25% × salariul minim brut pe economie - Salariul brut estimat: 4.325 lei. Contribuție lunară: 4.325 lei × 25% = 1.081,25 lei. Pentru un an de vechime (12 luni): 1.081,25 lei × 12 = 12.975 lei/an.

Stagiul minim versus stagiul complet: Ce trebuie să știi despre cotizare

Stagiul minim de cotizare contributiv este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.

Vârsta standard de pensionare, stagiul complet de cotizare contributiv și stagiul minim de cotizare contributiv pentru femei şi bărbaţi sunt stabilite în raport de luna și anul naşterii. În situația femeilor, vârsta standard de pensionare și stagiul complet de cotizare contributiv cresc eșalonat, intervalul septembrie 2024 - ianuarie 2035, astfel:

  • Vârsta standard de pensionare creşte de la 62 de ani și 3 luni la 65 de ani;
  • Stagiul complet de cotizare contributiv crește de la 32 de ani și 8 luni la 35 de ani.

Stagiul de cotizare reprezintă perioada de timp constituită din:

  • stagiul de cotizare contributiv;
  • perioadele asimilate stagiului de cotizare;
  • perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare, conform legii.

Stagiul de cotizare contributiv reprezintă perioada de timp pentru care:

  • s-au datorat contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;
  • asiguraţii cu contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Stagiul complet de cotizare contributiv este perioada de timp prevăzută de lege în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate.

Stagiul minim de cotizare contributiv reprezintă perioada minimă de timp prevăzută de lege (anexa nr. 5 la lege) în care asiguraţii au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă.

Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă

Ce înseamnă perioade necontributive

În contextul reglementărilor privind sistemul public de pensii din România, Legea nr. 360/2023 introduce clarificări esențiale cu privire la noțiunile de perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă și stagiul complet de cotizare contributiv, ambele reprezentând concepte fundamentale pentru stabilirea dreptului la pensie și a momentului pensionării.

Conform Articolului 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 360/2023, perioadele necontributive sunt acele intervale de timp recunoscute de lege ca vechime în muncă sau, după caz, ca stagiu de cotizare, în baza unor acte normative specifice care privesc anumite categorii de persoane.

Aceste perioade se referă la situații în care nu există obligația plății contribuțiilor de asigurări sociale, dar persoana a fost asigurată în sistemul public. Cu alte cuvinte, ele reprezintă intervale în care o persoană nu a contribuit efectiv la bugetul asigurărilor sociale, însă legea le recunoaște și le valorifică la calculul stagiului total de cotizare.

Importanța acestor perioade constă în faptul că, deși nu pot asigura obținerea pensiei în lipsa realizării stagiului complet de cotizare contributiv (de 35 de ani), ele pot fi adăugate la vechimea totală în muncă pentru a determina eligibilitatea și momentul deschiderii dreptului la pensie. Aceste perioade necontributive nu permit obținerea pensiei dacă nu a fost realizat stagiu complet de cotizare contributiv.

Prevederea legislativă îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare

„Prevederile Legii 360/2023 îi avantajează pe românii care au realizat stagiul complet de cotizare, de 35 de ani, și au acumulat încă cinci ani suplimentari, fie contributivi, fie necontributivi - În această categorie pot fi incluse și perioadele corespunzătoare cursurilor de zi din învățământul universitar/facultatea etc).

Persoanele care se încadrează în aceste condiții pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, fără aplicarea de penalizări, beneficiind astfel de pensie la limita de vârstă.”, a mai transmis Cristiana Dumitrescu, director executiv la Casa De Pensii A Municipiului București

Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă

În sistemul public de pensii sunt considerate perioade asimilate acele intervale în care asiguratul:

  • a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvență ale învățământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective ori a unui ciclu de studii universitare, de formare inițială, cu condiția absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licență, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz;

Asigurații care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior sau, după caz, mai multe cicluri de studii universitare de același nivel conform prevederilor beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii de același nivel, la alegere.

  • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
  • a beneficiat în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
  • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă și boli profesionale;
  • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv 7 ani.

Se exceptează de la prevederile menționate pensia anticipată și pensia anticipată parțială, în cazul cărora nu se valorifică perioadele asimilate prevăzute precum și perioadele în care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.

Perioadele prevăzute se valorifică numai în situația în care aceste perioade nu se suprapun cu stagii de cotizare realizate în condițiile prezentei legi.

Asigurarea facultativă, reglementată prin Legea nr. 360/2023, poate reprezenta o opțiune importantă pentru persoanele care doresc să-și completeze stagiul de cotizare sau să își îmbunătățească situația contributivă în vederea obținerii pensiei.

Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...