Live TV

Cât de pregătiți sunt românii în caz de cutremur: Aproape 90% spun că știu ce să facă, dar numai 44% au un plan (sondaj)

Data actualizării: Data publicării:
seismograf cutremur
Seismograf. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trei sferturi dintre români își consideră locuințele rezistente Ce riscuri acoperă asigurarea obligatorie a locuinței

Aproape nouă din zece români spun că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, însă numai 44% au discutat în familie și au pregătit un plan pentru o asemenea situație. Doar 40% au un kit de prim ajutor, potrivit unui sondaj realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Cercetarea arată o diferență importantă între nivelul de informare declarat și pregătirea concretă pentru un seism. În timp ce 88% dintre respondenți consideră că știu ce trebuie să facă, mai puțin de jumătate au stabilit împreună cu familia cum vor proceda în cazul unui cutremur.

„Aceste rezultate subliniază nevoia de a transforma informațiile despre comportamentul în caz de cutremur în măsuri concrete de pregătire. Totodată, acestea readuc în atenție importanța protecției financiare, în condițiile în care pagubele produse de un seism pot genera costuri semnificative pentru proprietari”, a transmis UNSAR.

Trei sferturi dintre români își consideră locuințele rezistente

Încrederea în siguranța clădirilor este ridicată. Potrivit sondajului, 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur. Dintre aceștia, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% spun că sunt „rezistente”.

Reprezentanții UNSAR au atras însă atenția că percepția privind soliditatea locuinței nu trebuie să înlocuiască pregătirea pentru o situație de urgență.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanța pregătirii pentru un astfel de eveniment. Un seism poate avea consecințe majore asupra siguranței oamenilor și asupra stabilității financiare a familiilor afectate. De aceea, prevenția și protecția financiară trebuie să meargă împreună”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunilor Asigurări Generale din cadrul organizației, a transmis că „un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp și o asigurare adecvată a locuinței sunt măsuri care pot face diferența în cazul unui eveniment neprevăzut”.

Ce riscuri acoperă asigurarea obligatorie a locuinței

În România, polița obligatorie PAD acoperă, în limitele stabilite de lege, pagubele produse locuințelor de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren.

Asigurările facultative pot extinde protecția la valoarea clădirii și a bunurilor din locuință. În funcție de contract, acestea pot acoperi și pagube provocate de incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri sau avarii ale instalațiilor de apă, canalizare, climatizare și termoficare.
Unele polițe pot include și defecțiuni ale centralei termice, daune suferite de aparatura electronică și electrocasnică sau răspunderea civilă față de vecini, dacă proprietarul le produce accidental prejudicii.

Datele au fost prezentate în contextul unei campanii desfășurate de UNSAR în luna octombrie privind prevenirea riscurilor și protejarea locuințelor. 

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
george simion petrisor peiu
2
Apelul lui Simion de eliberare a lui Georgescu, interpretat de Peiu: E către stat, să nu...
Andrii Sybiha
3
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
caii sălbatici
4
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
poza infarct
5
Infarctul miocardic nu mai iartă tinerii. Medic cardiolog: „Cea mai mare greșeală este să...
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Digi Sport
La mai bine de 4 ani de la divorț, Shakira ar avea o nouă relație: e cu 12 ani mai tânăr și are 2,08 metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0897042257
Un robot umanoid și un „câine-robot” au fost asigurați pentru prima dată în România. Valoarea lor depășește 140.000 de euro
cutremur panama
Cutremur puternic de 7,7 în Panama: scene de panică, drumuri prăbușite și 27 de răniți. „Ne confruntăm cu o catastrofă de proporții”
bani investitii
România a încheiat anul 2025 cu o creștere economică de 0,8%. Industria a stagnat, iar consumul total a scăzut ușor (date INS)
Crestere economica
INS a revizuit creșterea economică din 2024, la 1,1%. Ce a susținut avansul (date definitive)
urbanism constructii
Cum a evoluat economia României în trimestrul al doilea din 2026: investițiile au compensat parțial scăderea consumului
Recomandările redacţiei
2026-10-08-4416
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sorin Grindeanu, după ședința decisivă pentru susținerea lui Luca...
steagul rusiei in spatele unuo gard de sarma ghimpata, metafora
UE a adoptat noi sancţiuni împotriva Rusiei, care vizează aproape...
Diana Buzoianu 3
Buzoianu anunță că vrea să o suspende sau să o demită pe șefa ANM...
Ultimele știri
Grindeanu: Scenariul anticipatelor devine tot mai real. Vom porni un joc de domino care nu va putea fi oprit
Dominic Fritz: USR nu votează un guvern cu miniștri social-democrați. „PSD nu pleacă așa ușor de la putere”
Călin Georgescu află marți dacă iese din închisoare. Decizia de azi a instanței a fost amânată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Boutoutaou, trimis la „vraciul din Belgrad”. Ultimele noutăți despre situația medicală a mijlocașului de la...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
De ce Rapid are abia a patra șansă la titlu? Echipa lui Daniel Pancu suferă mult la un capitol-cheie
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dar de nuntă a putut să-i facă Gigi Becali nepoatei sale
Pro FM
„Ești la ca 20 de ani”. Loredana Groza, îndrăzneață într-o salopetă din dantelă, extrem de mulată
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
La aceste 2 bănci a intrat pensia pe card pe luna octombrie. Când primesc pensia restul pensionarilor?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India