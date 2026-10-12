Cât de pregătiți sunt românii în caz de cutremur: Aproape 90% spun că știu ce să facă, dar numai 44% au un plan (sondaj)

Aproape nouă din zece români spun că știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur, însă numai 44% au discutat în familie și au pregătit un plan pentru o asemenea situație. Doar 40% au un kit de prim ajutor, potrivit unui sondaj realizat de IRES la solicitarea Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR).

Cercetarea arată o diferență importantă între nivelul de informare declarat și pregătirea concretă pentru un seism. În timp ce 88% dintre respondenți consideră că știu ce trebuie să facă, mai puțin de jumătate au stabilit împreună cu familia cum vor proceda în cazul unui cutremur.

„Aceste rezultate subliniază nevoia de a transforma informațiile despre comportamentul în caz de cutremur în măsuri concrete de pregătire. Totodată, acestea readuc în atenție importanța protecției financiare, în condițiile în care pagubele produse de un seism pot genera costuri semnificative pentru proprietari”, a transmis UNSAR.

Trei sferturi dintre români își consideră locuințele rezistente

Încrederea în siguranța clădirilor este ridicată. Potrivit sondajului, 76% dintre români consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur. Dintre aceștia, 23% le apreciază drept „foarte rezistente”, iar 53% spun că sunt „rezistente”.

Reprezentanții UNSAR au atras însă atenția că percepția privind soliditatea locuinței nu trebuie să înlocuiască pregătirea pentru o situație de urgență.

„Faptul că majoritatea românilor consideră că locuințele lor sunt rezistente la cutremur nu trebuie să diminueze importanța pregătirii pentru un astfel de eveniment. Un seism poate avea consecințe majore asupra siguranței oamenilor și asupra stabilității financiare a familiilor afectate. De aceea, prevenția și protecția financiară trebuie să meargă împreună”, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR.

La rândul său, Alina Bărbulescu, coordonator al Secțiunilor Asigurări Generale din cadrul organizației, a transmis că „un plan discutat în familie, un kit de prim ajutor pregătit din timp și o asigurare adecvată a locuinței sunt măsuri care pot face diferența în cazul unui eveniment neprevăzut”.

Ce riscuri acoperă asigurarea obligatorie a locuinței

În România, polița obligatorie PAD acoperă, în limitele stabilite de lege, pagubele produse locuințelor de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren.

Asigurările facultative pot extinde protecția la valoarea clădirii și a bunurilor din locuință. În funcție de contract, acestea pot acoperi și pagube provocate de incendii, explozii, furtuni, căderi de corpuri sau avarii ale instalațiilor de apă, canalizare, climatizare și termoficare.

Unele polițe pot include și defecțiuni ale centralei termice, daune suferite de aparatura electronică și electrocasnică sau răspunderea civilă față de vecini, dacă proprietarul le produce accidental prejudicii.

Datele au fost prezentate în contextul unei campanii desfășurate de UNSAR în luna octombrie privind prevenirea riscurilor și protejarea locuințelor.

Editor : A.D.