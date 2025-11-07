Cât este ajutorul de deces în 2025: Sume mai mari pentru persoanele care au fost asigurate în sistemul de pensii

Ajutorul de deces, acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), reprezintă o indemnizație unică destinată acoperirii unei părți din cheltuielile funerare. Acesta poate fi solicitat atât în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cât și pentru un membru de familie neasigurat. În anul 2025, valoarea ajutorului de înmormântare poate ajunge până la 8.620 de lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cât este ajutorul de deces în 2025

Începând cu luna februarie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2025 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2025, cuantumul ajutorului de deces este de:

8.620 lei (în cazul decesului pensionarului sau asiguratului);

(în cazul decesului pensionarului sau asiguratului); 4.310 lei (în cazul decesului unui membru de familie neasigurat).

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, astfel:

în situația decesului asiguratului /pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedata;

/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedata; în situația decesului unui membru de familie, neasigurat, al asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului – de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul asiguratul/pensionarul sau persoana aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie.

Ajutorul de deces poate fi solicitat în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

După efectuarea plății ajutorului de deces, la sediul casei teritoriale de pensii, plătitorul are obligația de a înscrie pe versoul certificatului de deces original, în baza căruia se solicită ajutorul de deces, mențiunea „Achitat”, data, semnătura și ștampila.

Cine poate primi ajutor de deces

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului:

asiguratului;

pensionarului;

persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă;

persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu;

unui membru de familie al asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului - ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

soţul supravieţuitor;

copilul;

părintele;

oricare persoană fizică/juridică.

Actele necesare solicitării ajutorului de deces

În situația în care ajutorul de înmormântare este solicitat de persoana fizică, în cazul decesului: asiguratului, pensionarului, unui membru de familie, neasigurat, al pensionarului, al asiguratului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, actele necesare, după caz, sunt:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

certificat de deces, în original și copie;

act de identitate al solicitantului, în original şi copie;

actele de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte calitatea de soţ/soţie, respectiv gradul de rudenie cu decedatul, în original şi copie, după caz;

dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original (facturi/bonuri fiscale etc);

adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii, în original, după caz;

act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani, în original, după caz;

dovada calităţii de asigurat în sistemul public de pensii, după caz;

declarație olografă pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces că membrul de familie, la data decesului, nu era asigurat sau pensionar, după caz;

procură specială, după caz;

extras de cont, după caz.

În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, ajutorul de deces poate fi solicitat în baza următoarelor documente:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces

certificat de deces în original și copie;

împuternicirea persoanei care reprezintă persoana juridică, după caz;

act de identitate al reprezentantului legal/împuternicitului al persoanei juridice;

dovada că persoana juridică a suportat cheltuielile ocazionate de deces, în original, după caz;

contract de prestări servicii cu persoana juridică, după caz;

procură specială prin care persoana juridică este mandată să depună documentele și să încaseze ajutorul de deces, după caz;

dovada că persoana care a mandatat persoana juridică a suportat cheltuielile de deces, după caz;

dovada calităţii de asigurat, după caz;

extras de cont.

