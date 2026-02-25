Live TV

Cât este ajutorul de deces în 2026 pentru pensionari și membrii familiei. Statul plătește suma în doar trei zile: Cine primește banii

Ajutor de înmormântare 2026. Fotot Getty Images
Ajutor de înmormântare 2026. Fotot Getty Images
Ajutorul de deces este o sumă acordată de stat pentru a sprijini familiile imediat după pierderea unui membru apropiat. În 2026, cuantumul acestei indemnizații rămâne neschimbat față de anul precedent, până la adoptarea unui nou buget, și poate acoperi o parte din cheltuielile generate de înmormântare și alte costuri asociate, atât pentru pensionari și asigurați, cât și pentru membrii de familie neasigurați ai acestora.

În România, ajutorul de deces acordat de stat, prin Casa Națională de Pensii Publice, este stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Cuantumul ajutorului de deces în 2026

Conform prevederilor legale aplicabile începând cu 13 februarie 2025 (prin Legea nr. 10/2025 privind bugetul asigurărilor sociale de stat), valorile ajutorului de înmormântare sunt:

  • 8.620 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 4.310 lei - în cazul decesului unui membru de familie neasigurat al asiguratului sau pensionarului.

Prin Legea nr. 10/2025 se stabilește cuantumul ajutorului de deces, iar prevederile sale se aplică și în 2026 până la adoptarea unui nou act normativ. Valorile sunt calculate în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului.

Cine primește ajutor de deces

Ajutorul de înmormântare se acordă în cazul decesului:

  • asiguratului;
  • pensionarului;
  • persoanei care, în ultimele 6 luni anterioare decesului, a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această perioadă;
  • persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, iar în cazul copilului cu handicap până la 3 ani, respectiv până la 7 ani, dacă, anterior intrării în concediu, persoana în cauză era asigurată obligatoriu;
  • unui membru de familie al asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

În cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz:

  • soţul supravieţuitor;
  • copilul;
  • părintele;
  • oricare persoană fizică/juridică.

Ajutorul de deces se acordă unei singure persoane care poate dovedi, prin documente oficiale (facturi/bonuri), că a suportat cheltuielile generate de deces. Acestea includ, în principal, costurile legate de înmormântare, precum sicriul, transportul și pregătirea trupului decedatului, precum și serviciile funerare necesare, cum ar fi organizarea slujbei religioase, onorariile preotului, florile etc. De asemenea, pot fi incluse și taxele oficiale, precum eliberarea certificatului de deces sau plata locului de veci, dar și alte cheltuieli administrative conexe.

În cazul decesului unui membru de familie, neasigurat, al asiguratului, al pensionarului sau al persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului

Ajutorul de deces se acordă asiguratului, pensionarului sau persoanei aflate în timpul concediului pentru creşterea copilului, al cărui membru de familie a decedat.

Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

  • soţul/soţia;
  • copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani sau copiii indiferent de vârstă dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani.

În situaţia în care membrul de familie decedat era un copil inapt pentru muncă, în vârstă de peste 18 ani, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă cauza care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.

  • în situaţia în care membrul de familie decedat era un copil în vârstă de până la 18 ani inclusiv, ajutorul de deces se acordă indiferent dacă era sau nu la studii;
  • în cazul decesului copilului cu vârsta de peste 18 ani, fără a depăşi 26 ani, ajutorul de deces se acordă dacă se afla în continuarea studiilor.
  • părinţii (socrii) şi bunicii oricăruia dintre soţi .

Termenul și modalitatea de plată a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare, astfel:

  • în situația decesului asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul persoana decedata;
  • în situația decesului unui membru de familie, neasigurat, al asiguratului/pensionarului sau persoanei aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului –-de către casa teritorială de pensii în a cărei rază îşi are domiciliul asiguratul/pensionarul sau persoana aflată în timpul concediului pentru creşterea copilului care solicită ajutor de deces pentru membrul de familie.

Ajutorul de deces poate fi solicitat în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

