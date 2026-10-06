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Cât este alocația de plasament în 2026. Cine primește suma majorată și indemnizația suplimentară pentru îngrijirea copiilor

Data publicării:
Alocații copii. Inquam Photos Octav Ganea
Alocații copii. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Cât este alocația de plasament în 2026 Ce documente sunt necesare pentru alocația de plasament Ce alocație de stat primesc copiii

Alocația de plasament rămâne la 1.194 de lei lunar în 2026, deoarece indicatorul social de referință (ISR), utilizat la calcul, a fost menținut la nivelul din anul precedent. Pentru copiii încadrați în grad de handicap, suma ajunge la 1.791 de lei, prin aplicarea majorării legale de 50%. Pe lângă acest drept, acordat în cazurile de plasament sau tutelă, persoanele și familiile care asigură îngrijirea pot primi o indemnizație suplimentară.

Sprijinul financiar reprezintă o componentă a protecției oferite copiilor care nu pot rămâne în îngrijirea părinților. Acesta însoțește măsurile prin care autoritățile urmăresc să le asigure condiții adecvate de creștere și educație.

Cât este alocația de plasament în 2026

Alocația de plasament este de 1.194 de lei lunar pentru fiecare copil eligibil, potrivit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Pentru cei încadrați în grad de handicap, cuantumul se majorează cu 50%, ajungând la 1.791 de lei pe lună.

ANPIS asigură lunar acordarea alocației de plasament, un drept financiar destinat copiilor din sistemul de protecție specială și persoanelor care îi au în grijă, conform Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare.

Alocația de plasament se acordă copiilor până la vârsta de 18 ani. După această vârstă, tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care, la împlinirea vârstei de 18 ani, au optat atât pentru încetarea măsurii de protecție, cât și pentru acordarea unei indemnizații lunare în valoare de 3.170 lei, pot beneficia de indemnizația pentru tineri, până la vârsta de 26 de ani, dacă urmează o formă de învățământ la zi sau au un loc de muncă.

Alocația de plasament se acordă și după vârsta de 18 ani dacă tânărul își continuă studiile (o singură dată pentru fiecare formă de învățământ) sau la cerere, pe o perioadă de tranziție de până la 2 ani. În situația în care tânărul începe o nouă formă de învățământ în această perioadă, sprijinul poate fi prelungit până la finalizarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Ce reprezintă sprijinul financiar

Statul acordă alocația de plasament copiilor care nu pot fi crescuți de părinții biologici și sunt îngrijiți de alte persoane, familii sau servicii rezidențiale. Reglementat prin legislația privind drepturile copilului, acest sprijin face parte din sistemul național de protecție și urmărește asigurarea resurselor necesare creșterii și îngrijirii minorilor aflați în situații vulnerabile.

Plata se efectuează lunar, pentru acoperirea cheltuielilor esențiale: alimentație, îmbrăcăminte, produse de igienă, rechizite și alte nevoi curente. De acest ajutor beneficiază indirect persoanele sau familiile care au copilul în plasament, inclusiv asistenții maternali ori tutorii desemnați, fondurile fiind stabilite în interesul exclusiv al minorului.

Ce documente sunt necesare pentru alocația de plasament

Pentru solicitarea alocației de plasament, dosarul trebuie să cuprindă cererea tip, copia actului de identitate al solicitantului și certificatul de naștere sau, după caz, actul de identitate al copilului. Este necesar și documentul prin care s-a stabilit plasamentul ori tutela: dispoziția conducătorului DGASPC, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau a instanței de judecată, în funcție de situație. Pentru copiii cu dizabilități se depune și copia certificatului de încadrare în grad de handicap.

Documentele se depun la agenția județeană pentru plăți și inspecție socială sau la cea a municipiului București, în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul, ori se transmit la adresa de e-mail a instituției competente.

Indemnizație suplimentară pentru persoanele și familiile care îngrijesc copii

Persoana sau familia care a primit un copil în plasament ori a fost desemnată sau numită tutore beneficiază și de o indemnizație lunară de sprijin, pe perioada în care îi asigură creșterea și îngrijirea. Aceasta se acordă separat de alocația de plasament, însă asistenții maternali nu primesc acest drept suplimentar.

Indemnizația lunară de sprijin se calculează prin înmulțirea indicatorului social de referință (ISR), în valoare de 660 lei, cu coeficientul 0,8, prevăzut la articolul 128 din Legea nr. 272/2004, respectiv 660 × 0,8 = 528 de lei.

De când se acordă drepturile financiare

Stabilirea dreptului la alocația lunară de plasament și la indemnizația lunară de sprijin se face începând cu luna următoare celei în care a fost emisă dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, și încetează începând cu luna următoare celei în care a încetat măsura de protecție specială sau tutela.

Alocația lunară de plasament și indemnizația lunară de sprijin se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Ce alocație de stat primesc copiii

Separat de sprijinul pentru plasament, alocația de stat se acordă în funcție de vârstă și de încadrarea în grad de handicap. Potrivit ANPIS, cuantumurile lunare sunt:

  • 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani;
  • 292 de lei pentru cei cu vârsta între 2 și 18 ani, fără handicap;
  • 719 lei pentru copiii încadrați în grad de handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Editor : C.S.

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