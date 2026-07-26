Live TV

Cât își permit românii din veniturile lor. Mai puțin de o treime dintre gospodării au avut bani pentru o săptămână de concediu

Data publicării:
turisti pe plaja
Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Puțini români își permit concedii sau ieșiri la teatru și cinema Aproape jumătate dintre gospodării nu își pot plăti la timp întreținerea Economii, împrumuturi și muncă suplimentară pentru cheltuielile curente

Doar trei din zece gospodării din România și-au permis, în 2025, o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) privind nivelul de trai al populației.

Potrivit INS, veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum, scrie Agerpres.

„În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează (...) este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum”, arată instituția.

În 2025, 81,2% dintre gospodării au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere față de 78,2% în 2024.

Puțini români își permit concedii sau ieșiri la teatru și cinema

Potrivit datelor oficiale, doar 29,4% dintre gospodării și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, față de 26,6% în anul precedent.

În același timp, numai 14,9% au avut posibilitatea să meargă la teatru sau la cinema, în creștere de la 12% în 2024.

Citește și: Scumpirile taie pofta de ieșit în oraș. Vânzările în restaurante au scăzut chiar și cu 50%: „Clienții împart o porție la două farfurii”

Totodată, doar 10,4% dintre gospodăriile care au declarat că își pot acoperi cheltuielile și-au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată, 23,9% au cumpărat electrocasnice, iar 39,3% și-au putut achiziționa haine noi.

INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri.

Aproape jumătate dintre gospodării nu își pot plăti la timp întreținerea

Lipsa resurselor financiare face ca numeroase gospodării să întâmpine dificultăți în plata cheltuielilor curente.

Astfel, 48,5% dintre gospodăriile care nu pot face față cheltuielilor cu venitul disponibil nu își pot achita la timp serviciile legate de întreținerea locuinței. Proporția este de 39,4% în mediul urban și ajunge la 54,5% în mediul rural.

În cazul gospodăriilor al căror cap de familie este șomer, 55,2% au declarat că nu își pot acoperi cheltuielile, iar 74,1% nu reușesc să își plătească la timp întreținerea. În mediul urban, ponderea urcă la 76,8%.

Factura pentru telefonie, televiziune, internet sau servicii de streaming nu a putut fi achitată la timp de 4,7% dintre gospodăriile aflate în dificultate financiară.

Citește și: Afacerile din serviciile prestate populației au scăzut cu peste 9% în primele cinci luni din 2026. Ce domenii au fost cele mai afectate

Economii, împrumuturi și muncă suplimentară pentru cheltuielile curente

Pentru a face față cheltuielilor, 9,8% dintre gospodăriile cu probleme financiare au apelat la economii, 2,7% au împrumutat bani de la rude sau prieteni, iar 8,4% au primit ajutoare financiare fără obligația de restituire. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, această pondere ajunge la 16,4%.

De asemenea, 9,1% dintre gospodării au prestat muncă suplimentară pentru a-și completa veniturile. Proporția este semnificativ mai mare în cazul agricultorilor, unde ajunge la 30,4%, și al șomerilor, unde se ridică la 31,5%.

Citește și: Salariul mediu net a scăzut cu 2,7% în luna mai. Adrian Negrescu: „Nu văd salariile depășind inflația în următoarele 12 luni”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Viorel scripcariu a o sedinta
3
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
aeronava f-16
4
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: mai multe fragmente au fost recuperate...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Digi Sport
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
View of row new car
Comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut în primele cinci luni din 2026. Ce segmente au susținut avansul
View of the Square Spain in Rome with tourists crowding its surroundings in Rome, Italy
Cum se folosește Roma de cinema pentru a ajuta locuitorii să suporte mai ușor canicula
SOCCER: JUL 19 FIFA World Cup 26 Final - Spain V Argentina
CM 2026. Argentina a făcut în finala cu Spania ceva nemaivăzut în 96 de ani de Cupă Mondială
tantarul tigru
Trei cazuri de infecţie cu West Nile, un deces în prima jumătate a lunii iulie. Care sunt recomandările medicilor
lei, monezi și un calculator
Salariul mediu net a scăzut cu 2,7% în luna mai. Adrian Negrescu: „Nu văd salariile depășind inflația în următoarele 12 luni”
Recomandările redacţiei
F-16 avioane
MApN, detalii despre misiunea F-16: Drona a fost interceptată la 12...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Câte drone rusești au intrat în spațiul aerian al României de la...
Maia Sandu.
Reacția Maiei Sandu după ce o a treia dronă a fost doborâtă în...
Ultimele știri
Ameninţarea Iranului dacă „americanii se lasă înşelaţi din nou de sionişti”
Un avion s-a prăbușit peste acoperișul unei case din Germania. Cei doi pasageri au murit pe loc
Operațiune de 10 ore pentru salvarea a doi ucraineni epuizați. Bilanțul Salvamont Maramureș: cinci misiuni în 24 de ore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
FCSB, echipă de start şoc cu Csikszereda: patru jucători U21! Ce se întâmplă cu Târnovanu. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
Adevărul
Una dintre cele mai profunde traume naționale pentru unguri. Actul care a semănat discordie între români și...
Playtech
Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă
Wildfires in France - Firefighters in Ponteves
Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie pentru Spania din cauza incendiilor de vegetație...
Digi Sport
FOTO ”Răzbunarea a fost brutală!” A aflat că soția i-a fost infidelă și nu s-a mai abținut: ”Cu această...
Pro FM
Thalia, criticată de fani după ce s-a fotografiat într-un prosop, la 54 de ani: „Nu știe ce să mai facă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat
Newsweek
Ai fost în șomaj după anii 90? Află dacă perioada îți este recunoscută la calculul pensiei și câți bani iei
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Câți bani a câștigat actorul care îi dă voce lui Sid din „Ice Age”: „Mi-am cumpărat două case și am plătit...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...