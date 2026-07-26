Cât își permit românii din veniturile lor. Mai puțin de o treime dintre gospodării au avut bani pentru o săptămână de concediu

Doar trei din zece gospodării din România și-au permis, în 2025, o săptămână de concediu în afara locuinței, iar mai puțin de 15% au avut bani pentru a merge la teatru sau la cinema, arată datele Institutului Național de Statistică (INS) privind nivelul de trai al populației.

Potrivit INS, veniturile gospodăriilor sunt în continuare reduse în raport cu cheltuielile necesare pentru acoperirea nevoilor de consum, scrie Agerpres.

„În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează (...) este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum”, arată instituția.

În 2025, 81,2% dintre gospodării au apreciat că pot face față cheltuielilor cu venitul de care dispun, în creștere față de 78,2% în 2024.

Puțini români își permit concedii sau ieșiri la teatru și cinema

Potrivit datelor oficiale, doar 29,4% dintre gospodării și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, față de 26,6% în anul precedent.

În același timp, numai 14,9% au avut posibilitatea să meargă la teatru sau la cinema, în creștere de la 12% în 2024.

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Totodată, doar 10,4% dintre gospodăriile care au declarat că își pot acoperi cheltuielile și-au permis să înlocuiască mobila uzată sau demodată, 23,9% au cumpărat electrocasnice, iar 39,3% și-au putut achiziționa haine noi.

INS precizează că posibilitatea de a acoperi aceste cheltuieli este mult mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de șomeri.

Aproape jumătate dintre gospodării nu își pot plăti la timp întreținerea

Lipsa resurselor financiare face ca numeroase gospodării să întâmpine dificultăți în plata cheltuielilor curente.

Astfel, 48,5% dintre gospodăriile care nu pot face față cheltuielilor cu venitul disponibil nu își pot achita la timp serviciile legate de întreținerea locuinței. Proporția este de 39,4% în mediul urban și ajunge la 54,5% în mediul rural.

În cazul gospodăriilor al căror cap de familie este șomer, 55,2% au declarat că nu își pot acoperi cheltuielile, iar 74,1% nu reușesc să își plătească la timp întreținerea. În mediul urban, ponderea urcă la 76,8%.

Factura pentru telefonie, televiziune, internet sau servicii de streaming nu a putut fi achitată la timp de 4,7% dintre gospodăriile aflate în dificultate financiară.

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Economii, împrumuturi și muncă suplimentară pentru cheltuielile curente

Pentru a face față cheltuielilor, 9,8% dintre gospodăriile cu probleme financiare au apelat la economii, 2,7% au împrumutat bani de la rude sau prieteni, iar 8,4% au primit ajutoare financiare fără obligația de restituire. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, această pondere ajunge la 16,4%.

De asemenea, 9,1% dintre gospodării au prestat muncă suplimentară pentru a-și completa veniturile. Proporția este semnificativ mai mare în cazul agricultorilor, unde ajunge la 30,4%, și al șomerilor, unde se ridică la 31,5%.

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Editor : Ana Petrescu