Cât timp ai la dispoziție să ceri ajutorul de înmormântare. Când se plătesc banii și ce amendă riști dacă declari decesul prea târziu

Ajutorul de înmormântare poate fi solicitat în termen de trei ani de la emiterea certificatului de deces. Pentru obținerea documentului, evenimentul trebuie înregistrat la starea civilă mult mai repede, iar declararea tardivă poate fi sancționată cu amendă. În cazul asiguraților și pensionarilor care au murit începând cu 30 martie 2026, suma acordată este de 9.192 de lei.

Declararea decesului și solicitarea ajutorului de înmormântare sunt demersuri distincte, fiecare cu propriul termen. Înregistrarea la starea civilă permite eliberarea certificatului necesar pentru cererea adresată casei de pensii.

Cât este ajutorul de deces în 2026

Începând cu 30 martie 2026, data intrării în vigoare a Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cuantumul ajutorului acordat în cazul decesului unui asigurat sau pensionar este de 9.192 de lei. Pentru evenimentele produse între 1 ianuarie și 29 martie 2026 se aplică suma de 8.620 de lei.

Valoarea cuvenită este stabilită în funcție de data decesului, potrivit precizărilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

În cazul decesului unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar, care nu avea la rândul său această calitate, ajutorul reprezintă jumătate din cuantumul integral. Suma este de 4.596 de lei pentru decesele survenite începând cu 30 martie 2026, față de 4.310 lei pentru cele produse în perioada anterioară a acestui an.

Cine poate primi banii după moartea unui pensionar

Ajutorul se acordă unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Aceasta poate fi soțul supraviețuitor, un copil, un părinte sau o altă persoană fizică. Legea permite și acordarea sumei unei persoane juridice, dacă prezintă documentele justificative necesare. Calitatea de rudă nu este, așadar, o condiție pentru încasarea banilor.

Suma nu se împarte între mai mulți solicitanți, chiar dacă mai multe persoane au contribuit la cheltuielile de înmormântare.

Până când poate fi solicitată suma

Prestația nu trebuie cerută imediat după înmormântare. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), solicitarea poate fi depusă în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

Persoana care cere ajutorul trebuie să dovedească faptul că a suportat cheltuielile. Facturile, chitanțele și celelalte documente justificative trebuie păstrate pentru depunerea cererii.

În cât timp se plătesc banii

Casa teritorială de pensii trebuie să efectueze plata în cel mult trei zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării complete. Termenul începe să curgă după prezentarea cererii și a tuturor înscrisurilor necesare soluționării dosarului.

Banii pot fi ridicați de persoana îndreptățită, încasați printr-un mandatar desemnat prin procură specială sau transferați într-un cont bancar, în funcție de opțiunea indicată și de procedura aplicată de instituția competentă.

În cât timp trebuie declarat decesul

Termenul general este de trei zile de la data decesului. În cazul unei sinucideri, al unui accident, al altor cauze violente sau al găsirii unui cadavru, cele trei zile se calculează de la eliberarea certificatului medical constatator. Pentru întocmirea actului este necesară și dovada emisă de poliție sau de parchet că una dintre aceste autorități a fost sesizată.

Certificatul medical, în care sunt consemnate cauza și data decesului, în format an, lună, zi, este întocmit și semnat de medicul care a făcut constatarea. Dacă un copil născut viu moare înainte ca nașterea sa să fi fost declarată în termenul prevăzut de lege, ofițerul de stare civilă întocmește mai întâi actul de naștere, apoi pe cel de deces.

Ce amendă riști dacă depășești termenul legal

Dacă decesul nu este declarat în termenul legal, înregistrarea se face în România cu aprobarea parchetului. Potrivit Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, nerespectarea acestei obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei.

Unde se declară decesul

Decesul se declară la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primăria în a cărei rază s-a produs. Pe baza certificatului medical constatator, ofițerul de stare civilă întocmește actul în urma unei declarații verbale sau din oficiu.

Declarația poate fi făcută de oricare dintre membrii familiei. În lipsa acestora, decesul poate fi anunțat de un medic sau de un alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs ori de orice persoană care are cunoștință despre acesta.

Ce documente sunt necesare

Declarantul prezintă certificatul medical constatator, actul de identitate al persoanei decedate și, după caz, documentul de evidență militară. Normele prevăd și certificatele de naștere și de căsătorie ale acesteia, dacă este cazul, precum și actul de identitate al declarantului. Pentru un cetățean român cu domiciliul în străinătate, printre documentele cerute se află pașaportul.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite. O persoană care justifică un interes legitim îl poate obține cu aprobarea primarului. Dacă declarantul nu are dreptul să primească acest document, ofițerul de stare civilă îi poate elibera, la cerere, o adeverință de înhumare sau de incinerare.

Ce se întâmplă cu actele de identitate ale persoanei decedate

Documentul prezentat pentru dovedirea identității este reținut de ofițerul de stare civilă. Dacă a fost eliberat de autoritățile române, acesta se anulează și se restituie persoanei care a declarat decesul.

Pașaportul simplu este transmis serviciului public comunitar de pașapoarte competent pentru anulare, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare. Termenul privește autoritatea, nu familia. Actele de identitate ale cetățenilor străini și documentele eliberate de structurile Inspectoratului General pentru Imigrări sunt trimise serviciului județean pentru imigrări competent în cinci zile lucrătoare.

Dacă declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă sau actul de identitate al celui decedat, trebuie să explice în scris motivul și să furnizeze datele de identificare ale acestuia.

Editor : C.S.