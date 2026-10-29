Cât timp poți lăsa mașina în parcarea unui supermarket, fără să fii sancționat. Ce riscă șoferii care depășesc limita de staționare

Parcările supermarketurilor au reguli proprii de utilizare, iar nerespectarea limitei de staționare poate duce la blocarea roților și la perceperea unei taxe pentru deblocare. Avocatul Bogdan Buneci a explicat pentru Digi24.ro ce trebuie să știe șoferii despre durata permisă, măsurile aplicate de administratori și posibilitățile de a le contesta dacă le consideră nejustificate.

Întrucât aceste spații sunt administrate privat, regulile pot diferi de la un magazin la altul, iar șoferii trebuie să verifice informațiile afișate înainte de a-și lăsa autoturismul parcat.

Cât timp poți lăsa mașina în parcarea unui supermarket, fără a fi sancționat

„Parcările supermarketurilor sunt spații private, iar legea nu stabilește o durată maximă generală pentru staționarea autoturismelor. Fiecare administrator poate impune propriile reguli, inclusiv limita de timp și condițiile în care utilizarea parcării este gratuită.

Administratorii au obligația de a aduce aceste reguli la cunoștința șoferilor în mod clar și vizibil, prin panouri informative sau indicatoare amplasate în zone ușor de observat. Acestea trebuie să precizeze timpul maxim de staționare, condițiile de gratuitate și eventualele măsuri aplicabile în cazul încălcării regulamentului.

În acest fel, șoferii pot cunoaște regulile înainte de a-și lăsa mașina și pot evita eventualele consecințe ale depășirii timpului de staționare permis.” , a explicat avocatul Bogdan Buneci

Ce măsuri pot fi luate împotriva șoferilor care depășesc timpul de staționare

„În cazul în care un șofer depășește timpul de staționare permis, administratorul poate aplica măsurile prevăzute în regulamentul parcării. Una dintre acestea este blocarea roților autoturismului, operațiune care, în parcările private, este efectuată de personalul desemnat de administrator, nu de Poliție. De regulă, șoferul este informat printr-o notificare lăsată pe mașină, care indică motivul blocării și datele de contact pentru a solicita deblocarea.

Blocarea roților trebuie însă diferențiată de ridicarea autoturismului, care reprezintă o măsură distinctă și nu poate fi considerată automat permisă în aceleași condiții.

Taxa de deblocare a roților nu este o amendă contravențională

Un aspect important este diferența dintre o amendă contravențională și o taxă de deblocare solicitată de administratorul parcării. Reprezentanții unui supermarket nu au competența de a aplica amenzi contravenționale, această atribuție revenind persoanelor desemnate prin lege. Prin urmare, suma solicitată pentru deblocarea roților nu reprezintă o amendă aplicată de Poliție, ci o taxă pretinsă în contextul nerespectării regulamentului parcării.

Pentru a-și putea recupera autoturismul în condiții normale de utilizare, șoferul trebuie să urmeze instrucțiunile din notificarea lăsată pe mașină sau să contacteze reprezentanții magazinului, pentru a solicita intervenția personalului responsabil de deblocare.

Este permisă parcarea peste noapte, cât timp magazinul este închis?

Lăsarea mașinii peste noapte în parcarea unui supermarket, fără acordul administratorului și cu depășirea timpului de staționare permis, este supusă acelorași reguli de utilizare ca în timpul zilei.

Faptul că magazinul este închis nu înseamnă că parcarea devine disponibilă automat pentru staționare pe termen nelimitat, întrucât aceasta rămâne un spațiu privat, supus condițiilor stabilite de fiecare administrator.”, a adăugat specialistul

Când pot șoferii să conteste măsurile luate de administratorii parcărilor

„Șoferii care consideră că blocarea roților sau taxa solicitată pentru deblocarea autoturismului sunt nejustificate au dreptul să conteste măsura în instanță.

Unul dintre aspectele care pot fi invocate este lipsa informării corespunzătoare cu privire la regulamentul parcării, în special atunci când indicatoarele referitoare la timpul maxim de staționare și la măsurile aplicabile nu sunt amplasate în locuri vizibile.

În funcție de circumstanțele cazului, conducătorul auto poate solicita anularea măsurii și restituirea sumei achitate, precum și despăgubiri, dacă există temei legal.

Totuși, simplul fapt că șoferul nu este de acord cu măsura luată nu înseamnă că aceasta va fi anulată automat. Instanța va analiza regulamentul parcării, modul în care au fost comunicate condițiile de utilizare și celelalte probe prezentate de părți.

Prin urmare, înainte de a contesta o astfel de măsură, este important ca șoferul să păstreze notificarea primită, dovada plății și eventualele fotografii ale indicatoarelor din parcare, întrucât acestea pot contribui la susținerea argumentelor sale.”, a mai completat sursa Digi24.ro

În ce condiții poți lăsa mașina în parcarea unui supermarket pentru mai mult timp

„Șoferii care doresc să își lase autoturismul într-o parcare de supermarket pentru o perioadă mai lungă decât cea permisă prin regulament pot solicita acordul administratorului. În funcție de politica magazinului, acest lucru poate fi posibil în baza unei înțelegeri cu reprezentanții săi, care să prevadă condițiile de utilizare a locului și, după caz, plata unei taxe de parcare.

Astfel, staționarea pentru mai multe ore, pe timpul nopții sau chiar pentru o perioadă mai îndelungată poate fi acceptată dacă administratorul supermarketurilor își exprimă acordul și sunt respectate condițiile convenite. Simpla existență a unor locuri de parcare disponibile sau închiderea magazinului nu echivalează însă cu permisiunea de a lăsa mașina acolo peste intervalul stabilit prin regulament

Așadar, parcarea este accesibilă doar clienților supermarket-urile care acceptă să respecte condiţiile de parcare/obligațiile impuse prin panourile ce afişează regulamentul de utilizare al parcării private.”, a conchis sursa Digi24.ro