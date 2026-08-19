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Cât timp trebuie păstrate taloanele de pensie. Documentele pe care românii nu ar trebui să le arunce: Situațiile în care pot fi cerute

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Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Ce reprezintă talonul de pensie Trebuie păstrate toate taloanele primite pe hârtie? În ce situații poate fi solicitat ultimul talon de pensie Talonul electronic are aceeași valoare ca documentul tipărit Ce se întâmplă dacă talonul nu a fost primit sau a fost pierdut Ce documente ar trebui păstrate permanent

Talonul de pensie este transmis lunar beneficiarilor și cuprinde informații despre venitul plătit, eventualele rețineri și celelalte drepturi acordate prin casa teritorială. Deși legislația nu stabilește pentru pensionari obligația de a arhiva pe termen nelimitat toate exemplarele primite, documentul nu ar trebui aruncat imediat. Cel mai recent cupon poate fi solicitat în anumite proceduri administrative, pentru dovedirea veniturilor sau a calității de pensionar.

De la cupoanele lunare până la deciziile de recalculare, actele primite de pensionari nu au aceeași importanță și nici același regim. Eliminarea lor fără o verificare prealabilă poate îngreuna ulterior clarificarea unor drepturi.

Ce reprezintă talonul de pensie

Cunoscut în mod obișnuit drept talon, cupon sau „talon mov”, actul transmis beneficiarului este, în terminologia utilizată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), documentul de plată ori documentul de informare privind sumele achitate.

Acesta permite titularului să verifice cuantumul drepturilor primite într-o anumită lună, precum și eventualele impozite, contribuții, popriri sau alte rețineri aplicate. În funcție de situația fiecărei persoane, pe cupon pot apărea pensia, indemnizațiile acordate în baza unor legi speciale și celelalte prestații gestionate de casa teritorială.

Talonul nu trebuie confundat cu decizia de pensionare. Aceasta din urmă este actul prin care se stabilește dreptul la pensie, categoria acordată, data de la care începe plata și elementele utilizate la calcul. Prin urmare, decizia trebuie păstrată permanent, alături de celelalte documente importante din dosarul personal.

Trebuie păstrate toate taloanele primite pe hârtie?

Legislația sistemului public nu prevede un termen general în care pensionarul este obligat să păstreze acasă fiecare cupon lunar. Actele normative reglementează transmiterea documentului către beneficiar și arhivarea realizată de instituții, fără să impună titularului constituirea unei arhive personale pe o anumită perioadă.

Păstrarea tuturor exemplarelor nu este, așadar, obligatorie. Din motive practice, este însă indicat ca pensionarul să nu renunțe la cel mai recent talon și la cele care consemnează modificări importante, diferențe de plată, rețineri neobișnuite ori sume acordate retroactiv.

Documentele pot fi utile atunci când apar neconcordanțe sau când titularul dorește să compare plățile primite în luni diferite. De asemenea, până la clarificarea unei situații, este recomandată păstrarea cupoanelor care indică o poprire, o corecție sau o schimbare a cuantumului.

În ce situații poate fi solicitat ultimul talon de pensie

Cuponul este folosit în principal pentru dovedirea venitului lunar și, în anumite împrejurări, a calității de pensionar. Solicitarea sa depinde de procedura urmată și de lista actelor stabilită de instituția competentă.

Un astfel de document poate apărea în dosarele pentru acordarea unor servicii ori beneficii sociale în cazul cărora veniturile solicitantului trebuie verificate. Autoritatea poate cere cel mai recent talon sau poate accepta o adeverință de venit ori un alt act echivalent. Din acest motiv, persoana interesată trebuie să consulte cerințele actualizate ale instituției la care depune cererea, deoarece documentația nu este identică în toate situațiile.

Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), pensionarilor li se pot solicita copia deciziei de pensionare și talonul în cadrul procedurilor de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap. Actele necesare diferă însă în funcție de situația solicitantului și de etapa evaluării.

Cuponul este prevăzut și în unele proceduri referitoare la serviciile de asistență socială. Metodologia privind organizarea și funcționarea comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap menționează ultimul talon, dacă este cazul, printre actele necesare pentru admiterea în centre publice rezidențiale sau de zi.

Dovada venitului poate fi necesară și în alte demersuri administrative, inclusiv pentru anumite facilități ori forme de sprijin acordate în funcție de nivelul resurselor unei persoane sau ale familiei. Totuși, prezentarea talonului nu trebuie considerată o condiție universală. Unele autorități verifică veniturile prin schimb de date între instituții, iar altele permit depunerea unei adeverințe sau a unui document echivalent.

Talonul electronic are aceeași valoare ca documentul tipărit

Pensionarii care primesc drepturile într-un cont curent sau pe card pot solicita transmiterea online a documentului de informare. Acesta poate fi consultat în contul deschis pe portalul CNPP, la secțiunea dedicată plății pensiei.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește că varianta electronică produce efecte juridice identice cu aceea transmisă fizic la domiciliu sau la reședință. Actul digital este recunoscut în relația cu instituțiile și autoritățile publice, care nu pot condiționa furnizarea unui serviciu de prezentarea sa pe hârtie.

Autenticitatea documentului poate fi verificată prin secțiunea specială disponibilă pe portalul CNPP. În consecință, pensionarul îl poate descărca, salva într-un spațiu sigur și imprima numai atunci când este necesar. Pentru a beneficia de această opțiune, titularul trebuie să dețină un cont pe portalul instituției și să depună cererea pentru transmiterea online.

Ce se întâmplă dacă talonul nu a fost primit sau a fost pierdut

Pentru pensionarii care încasează drepturile în cont bancar, documentele de informare pe hârtie care nu au putut fi predate la domiciliu sunt păstrate la oficiul poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii respective.

Conform explicațiilor CNPP, taloanele nesolicitate sunt arhivate ulterior la nivelul structurilor județene ale Poștei Române sau al oficiilor de sector timp de 24 de luni. În această perioadă, documentul poate fi transmis la cererea beneficiarului ori a persoanei împuternicite. După expirarea intervalului, exemplarele sunt înaintate caselor teritoriale de pensii.

Ce documente ar trebui păstrate permanent

Spre deosebire de taloanele lunare, decizia de pensionare și actele care au stat la baza stabilirii drepturilor nu ar trebui eliminate. În această categorie intră, după caz, carnetul de muncă în original, adeverințele privind vechimea, sporurile și condițiile de muncă, precum și deciziile ulterioare de recalculare, revizuire sau transformare a pensiei.

CNPP recomandă păstrarea carnetului de muncă în original atunci când acesta nu a fost scanat, întrucât documentele originale pot fi necesare pentru stabilirea ori verificarea drepturilor. În privința cupoanelor, o soluție practică este conservarea celui mai recent exemplar și a celor care reflectă schimbări semnificative.

În concluzie, talonul pe hârtie nu trebuie arhivat obligatoriu lună de lună și pe termen nelimitat. Totuși, ultimul document primit poate fi necesar pentru verificarea venitului, accesarea unor servicii sociale sau completarea anumitor dosare. Varianta electronică are aceeași valoare juridică, astfel încât păstrarea actului nu mai presupune, în toate cazurile, existența unui exemplar tipărit.

Editor : C.S.

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