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Cât trebuie să câștigi pentru a trăi confortabil în Europa. Diferență uriașă între România și țara cu cel mai scump cost al vieții

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tineri traverseaza strada in bucuresti
Foto: Profimedia
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Din articol
Categoriile de venit pentru clasa de mijloc Pragul pentru un trai confortabil Puterea de cumpărare oferă o comparație mai bună Un venit „relativ confortabil” poate cumpăra lucruri diferite Cum definim traiul confortabil?

Un trai confortabil înseamnă lucruri diferite pentru fiecare persoană, dar depinde și de țara în care locuiești. Euronews Business a calculat venitul lunar net pe gospodărie necesar pentru a atinge pragul de 150% din venitul median național, care reprezintă punctul de plecare pentru clasa de mijloc superioară. România este printre țările cu cele mai mici venituri necesare pentru a asigura un trai confortabil.

Cât trebuie să câștigi pentru a trăi confortabil în Europa? În primul rând, noțiunea de „confortabil” este foarte subiectivă. În al doilea rând, nivelul prețurilor variază considerabil de la o țară la alta, dar și în interiorul aceleiași țări. În al treilea rând, mărimea gospodăriei variază și ea. De asemenea, venitul nu ia în calcul averea deja acumulată sau proprietatea asupra unei locuințe.

Cu toate acestea, unii indicatori de venit pot oferi o idee despre suma de care oamenii au nevoie pentru a trăi confortabil.

Venitul disponibil echivalat este unul dintre acești indicatori. Toate veniturile bănești primite de membrii unei gospodării sunt adunate. Acestea includ veniturile din muncă, investiții și prestații sociale, precum și alte venituri ale gospodăriei. Impozitele și contribuțiile sociale sunt apoi deduse din total.

Suma rezultată este împărțită la numărul de membri ai gospodăriei convertiți în „adulți echivalenți”, ceea ce înseamnă că nu este vorba direct despre un venit individual.

Categoriile de venit pentru clasa de mijloc

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) definește clasa de mijloc ca fiind gospodăriile cu un venit disponibil echivalat cuprins între 75% și 200% din venitul median național. OCDE împarte această categorie în trei grupuri:

  • 75% – 100% din venitul median: clasa de mijloc inferioară
  • 100% – 150%: clasa de mijloc intermediară
  • 150% – 200%: clasa de mijloc superioară

Nu există un prag stabilit oficial pentru procentul din venitul median pe care ar trebui să îl aibă o gospodărie.

„Dacă datele privind veniturile sunt singurele pe care le avem, s-ar putea presupune că majoritatea gospodăriilor care depășesc pragul de 150% ar trebui să aibă un venit suficient pentru a trăi relativ confortabil”, a declarat pentru Euronews Business Sebastian Königs, economist senior în cadrul OCDE.

Cu toate acestea, alți cercetători notează că un venit de peste 150% din medie nu garantează neapărat securitatea financiară.

Pragul pentru un trai confortabil

Euronews Business a calculat pragul de 150% din venitul median pentru trei tipuri de gospodării, pentru a arăta de ce venit net are nevoie o gospodărie pentru a ajunge la pragul de intrare în clasa de mijloc superioară.

În 2025, venitul disponibil echivalat median din UE este de 22.939 de euro pe an, adică 1.912 de euro pe lună. Un adult singur are nevoie de 2.867 € pe lună pentru a atinge pragul de 150% din medie.

În cele 34 de țări europene analizate, această cifră variază de la 603 pe lună pe lună în Macedonia de Nord până la 6.491 de euro în Elveția. În cadrul UE, pragul variază de la 1.023 de euro în România până la 6.256 de euro în Luxemburg.

Acest prag depășește 4.000 de euro pe lună în Norvegia (5.240 de euro Austria (4.568 de euro), Danemarca (4.524 de euro), Irlanda (4.392 de euro) și Olanda (4.308 de euro).

Dintre cele mai mari patru economii ale UE, Germania are cel mai ridicat prag, de 3.611 de euro. Franța urmează cu 3.307 de euro (cu aproximativ 15% peste media UE), în timp ce Italia se află puțin sub medie, cu 2.758 de euro Spania are cel mai mic prag dintre cele patru, cu 2.546 de euro.

Pragul este sub 1.000 de pe lună în Albania (723 de euro), Turcia (755 de euro), Muntenegru (825 de euro) și Serbia (975 de euro). Împreună cu Macedonia de Nord, acestea sunt țări candidate la UE.

Venitul necesar pentru un trai confortabil este cuprins între 1.000 de euro și 1.900 de euro pe lună în 11 țări din UE, printre care Portugalia (1.808 de euro), Polonia (1.799 de euro), Grecia (1.463 de euro), Bulgaria (1.108 de euro) și Ungaria (1.099 de euro).

Un cuplu fără copii nu are nevoie de un venit dublu față de un adult singur. Pentru că împart costuri precum chiria și utilitățile, Eurostat presupune că suma pentru un cuplu este de 1,5 ori mai mare.

Astfel, în UE, un cuplu are nevoie de un venit net de 4.301 de euro pe lună pentru a atinge acest prag. Suma crește la 6.021 de euro pentru un cuplu cu doi copii sub 14 ani.

Clasamentul țărilor nu se schimbă pentru cupluri sau familii, deoarece cifra fiecărei țări este multiplicată cu același factor: 1,5 pentru un cuplu și 2,1 pentru o familie cu doi copii.

Puterea de cumpărare oferă o comparație mai bună

Cifrele exprimate în euro nu reflectă diferențele de preț dintre țări. Standardele Puterii de Cumpărare (SPC / PPS), o monedă artificială care elimină aceste diferențe, oferă o bază mai bună de comparație.

Deși diferența se reduce, ea rămâne semnificativă. În termeni SPC, pragul pentru un adult singur în UE este de 2.830 SPC pe lună. Acesta variază de la 1.031 SPC în Albania la 4.709 SPC în Luxemburg — o diferență de aproximativ 4,6 ori, comparativ cu 10,8 ori în euro.

În cadrul UE, Ungaria are cel mai mic prag, de 1.495 SPC. Acest lucru face ca pragul din Luxemburg să fie de puțin peste trei ori mai mare, comparativ cu șase ori în euro.

Un venit „relativ confortabil” poate cumpăra lucruri diferite

Aceste decalaje sugerează că a trăi confortabil înseamnă lucruri foarte diferite. Cifrele SPC arată ce poate cumpăra acest venit relativ confortabil în fiecare țară.
„Aceeași poziție relativă a venitului poate cumpăra niveluri de trai foarte diferite de la o țară la alta. A fi la nivelul de 150% din venitul median într-o țară nu implică aceeași putere de cumpărare ca în altă parte”, a declarat prof. Koen Caminada de la Universitatea din Leiden.

„Datele ajustate la puterea de cumpărare ar îmbunătăți comparația, însă mediile naționale ascund totuși diferențe regionale, în special în privința costurilor cu locuința”, a adăugat acesta.

Königs a subliniat, de asemenea, că multe țări OCDE prezintă diferențe regionale mari, atât în privința nivelului veniturilor, cât și a costului vieții.

Königs a menționat că venitul spune doar o parte din poveste. Inegalitatea de avere, în special accesul la proprietatea unei locuințe, este o problemă presantă în multe țări OCDE.

„Unii oameni pot trăi foarte bine cu venituri mici doar pentru că sunt proprietarii locuinței lor și poate că trăiesc într-un loc unde prețurile sunt mai scăzute”, a explicat el.

Caminada a indicat, de asemenea, rolul averii și al economiilor. El a menționat că o gospodărie cu un venit modest, dar cu economii pe care le poate folosi ușor, poate face față mai bine unei cheltuieli neprevăzute sau pierderii unui loc de muncă decât o gospodărie cu venituri mai mari, dar fără economii și cu datorii mari.

Cum definim traiul confortabil?

Caminada spune că „a trăi confortabil” ar trebui să însemne mai mult decât a-ți putea plăti facturile: „O gospodărie ar trebui să își poată permite o locuință adecvată, hrană, energie și transport, să participe la viața socială, să se bucure de puțin timp liber și să pună bani deoparte. În mod crucial, ar trebui să poată absorbi o cheltuială neprevăzută sau o pierdere temporară de venit fără a cădea imediat în dificultate financiară.”

El a avertizat că nici pragul de 150%, nici cel de 200% din venitul median național nu constituie un prag stabilit oficial pentru un trai confortabil. El a subliniat că clasificarea OCDE privind clasa de mijloc descrie o poziție relativă în distribuția venitului, nu adecvarea bugetului unei gospodării.

Dr. Markus M. Grabka de la Institutul German pentru Cercetări Economice (DIW Berlin) a sugerat, de asemenea, că un venit de peste 150% din medie nu garantează prin el însuși securitatea financiară: „Un venit care depășește 150% din medie oferă securitate financiară doar atunci când este combinat cu un anumit nivel de avere privată”, a declarat el.

Editor : M.B.

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