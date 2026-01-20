Live TV

Câtă încredere au românii în Justiție? „Se conturează un paradox sociologic”. Datele celui mai recent sondaj INSCOP

Doar unul din patru români are încredere în Justiție, arată Barometrul Informat.ro – INSCOP Research. În același timp, peste 92% consideră esențial ca sistemul judiciar să fie independent de influențe politice, însă 67% cred că acest lucru nu se întâmplă în realitate.

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac a venit cu detalii și explicații privind sondajul.

„Datele arată o ruptură structurală între atașamentul normativ față de ideea de justiție independentă și experiența concretă a cetățenilor, care percep sistemul ca fiind vulnerabil la influențe externe și inechitabil în funcționare. Se conturează un paradox sociologic: tocmai grupurile mai educate, urbane și mai conectate la viața publică sunt cele mai critice, semn că neîncrederea nu vine din dezinteres, ci din așteptări ridicate și evaluări informate.

Evoluția negativă a percepției privind aplicarea egală a legii indică o eroziune accelerată a legitimității instituționale, cu potențial de a alimenta fie un sentiment de revoltă, fie cinism civic, resemnare și retragere din participarea democratică. În ansamblu, justiția este percepută mai degrabă ca un ideal necesar decât ca o realitate funcțională, ceea ce reprezintă un risc major pe termen mediu pentru coeziunea socială și încrederea în statul român”, a afirmat Ștefureac, potrivit unui comunicat de presă.

Doar 25,5% dintre români au încredere mare în Justiție

Potrivit sondajului, doar 25,5% dintre românii intervievați au încredere foarte multă sau destul de multă în Justiție (9,5% foarte multă și 16% destul de multă), în timp ce 70,5% declară că au destul de puțină, foarte puțină sau deloc încredere. 4% nu au știut sau nu au răspuns.

Grupurile cu încredere ceva mai mare decât media sunt votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani și cei cu educație primară. Cele cu nivel ridicat de neîncredere includ votanții USR, persoanele peste 60 de ani, cei cu educație superioară și locuitorii din urbanul mare.

Independența Justiției, extrem de importantă

Sondajul arată că 92,3% dintre participanți consideră foarte important sau destul de important ca România să aibă un sistem de justiție independent (73,7% foarte important și 18,6% destul de important). Doar 3,5% cred că independența Justiției este puțin sau deloc importantă. 4,2% nu au știut sau nu au răspuns.

Cu toate acestea, doar 23,7% cred că sistemul de justiție este cu adevărat independent de influențe politice, în timp ce 67,4% consideră că este vulnerabil la astfel de influențe. Grupurile care consideră că Justiția este mai independentă decât media includ votanții PSD și AUR, persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural.

Legea nu tratează pe toată lumea la fel

Doar 16,6% dintre români cred că legea este aplicată în mod egal pentru toți cetățenii (5,7% foarte mare măsură și 10,9% destul de mare măsură), în scădere față de 19,8% în aprilie 2025. În același timp, 80,2% consideră că legea este aplicată în mod inegal, comparativ cu 68,5% în aprilie 2025. Non-răspunsurile au crescut ușor, la 3,2%.

Categoriile cu percepție mai pozitivă includ votanții PSD și PNL și tinerii sub 30 de ani. Grupurile care consideră că legea nu este aplicată corect în proporții mai mari decât media sunt votanții USR și AUR, precum și locuitorii din urbanul mic.

Metodologia sondajului a constat în 1.100 de interviuri telefonice (CATI) realizate între 12 și 15 ianuarie 2026, cu o eroare maximă de ±3% și un grad de încredere de 95%. Eșantionul a fost reprezentativ pe categorii socio-demografice (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

