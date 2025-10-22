Cătălin Drulă depune un proiect de lege pentru colectarea taxelor din București la PMB și împărțirea acestora la sectoare

Deputatul USR Cătălin Drulă anunţă că va depune, miercuri, în Parlament un proiect de lege pentru punerea în aplicare a rezultatelor referendumului din 24 noiembrie 2024 privind colectarea banilor din impozite și taxe locale din București la nivelul PMB și împărțirea acestora la sectoare.

La referendum, 64,39% dintre cetățenii care au votat s-au pronunțat „DA” pentru ca decizia privind împărțirea banilor colectați din impozite și taxe locale să fie luată la nivelul întregului municipiu, și nu separat de fiecare sector. Prezența la urne a fost de 40,97%, peste pragul necesar de validare, transmite USR.

Ce prevede proiectul de lege

Propunerea legislativă modifică Codul fiscal și Legea finanțelor publice locale, astfel încât:

toate taxele și impozitele locale colectate în București (impozit pe clădiri și terenuri, mijloace de transport, taxe de publicitate, amenzi, taxe judiciare de timbru etc.) să fie virate la bugetul Municipiului București, nu direct la bugetele sectoarelor;

impozitul pe venit colectat în Capitală să fie alocat integral Primăriei Municipiului București, urmând ca repartizarea către sectoare să fie stabilită ulterior prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București;

sumele să fie distribuite pe baza unor criterii obiective și transparente, precum populația, suprafața sectorului, proiectele de investiții, gradul de colectare a taxelor și nevoile reale ale comunităților locale.

Formațiunea politică susține că prin adoptarea acestei legi, Bucureștiul va funcționa cu un buget unic și coordonare financiară centralizată, similar marilor capitale europene. Aceasta va permite o administrare echitabilă a resurselor, eliminarea discrepanțelor între sectoare și o finanțare mai consistentă a proiectelor strategice pentru întreaga Capitală.

Reforma nu introduce taxe noi și nu majorează nivelul celor existente, vizând doar redistribuirea internă a veniturilor deja colectate, în concordanță cu votul cetățenilor exprimat la referendum, mai transmite USR.

„Din ce în ce mai mult în ultimii ani, banii cu care contribuie bucureştenii prin taxe şi impozite s-au distribuit sectoarelor şi, mai nou, şi judeţului Ilfov, ceea ce a lăsat Primăria Capitalei fără resurse pentru a face proiecte mari. De asta s-a plâns şi Nicuşor Dan. Iar anul trecut am avut acel referendum care a fost votat covârşitor de bucureşteni, pentru un singur buget al oraşului, din care apoi, de la nivelul Consiliului General se distribuie resursele, evident, şi sectoarelor, în funcţie de nevoi. Chiar azi voi depune un proiect de lege în Parlament pentru implementarea acestui proiect de lege”, a declarat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, la RFI, potrivit Agerpres.

El a făcut apel la toate partidele pentru ca proiectul să fie adoptat „urgent”, menţionând că acesta ar putea deveni lege până la data alegerilor locale, 7 decembrie.

„E un lucru firesc. Aşa a fost făcut bugetul Capitalei până când Guvernul Năstase s-a supărat pe Traian Băsescu, primar al Capitalei, şi în 2001 s-a introdus sistemul actual. Dar sistemul actual, cu această autonomie financiară a sectoarelor, de parcă ar fi oraşe separate, ceea ce nu sunt. Sunt nişte subdiviziuni administrative ale unui singur oraş care se numeşte Bucureşti. Şi acest sistem s-a degradat din ce în ce mai tare, pe măsură ce puterea de la nivel central, guvernele au luat banii Capitalei şi i-au împărţit în proporţie foarte mare sectoarelor şi judeţului Ilfov. Miza este enormă, pentru că avem proiecte mari de făcut în Bucureşti. Metroul M5 din Drumul Taberei trebuie să continue de la Eroilor la Universitate şi până în Pantelimon. Avem foarte multe investiţii de făcut în termoficare”, a spus Drulă.

Editor : A.C.