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Câte grade trebuie să fie afară pentru ca furnizorii să dea drumul la căldură în calorifere. Ce înseamnă regula celor trei zile

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Furnizarea căldurii în apartamente. Foto Getty Images
Furnizarea căldurii în apartamente. Foto Getty Images
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La ce temperatură exterioară începe furnizarea căldurii Ce a anunțat Termoenergetica pentru sezonul rece 2026-2027

Furnizarea căldurii în apartamentele racordate la sistemul centralizat începe în funcție de temperatura exterioară, potrivit unui criteriu stabilit prin hotărâre de Guvern. Reglementarea prevede un prag de 10 grade Celsius, urmărit pe parcursul a trei zile consecutive, într-un anumit interval orar. Pentru sezonul rece 2026-2027, Termoenergetica București a anunțat pregătirea instalațiilor de la 1 octombrie, urmând să comunice separat data începerii încălzirii.

Începutul sezonului rece aduce în atenția locatarilor atât condițiile de furnizare a agentului termic, cât și responsabilitățile privind instalațiile din blocuri. Cadrul legal și anunțurile operatorilor oferă reperele necesare pentru pregătirea imobilelor racordate la rețeaua publică.

La ce temperatură exterioară începe furnizarea căldurii

Condițiile sunt prevăzute la articolul 117 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 și modificat prin HG nr. 337/2018. Astfel: „Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20:00- 6:00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici.”

O scădere de moment sub acest prag sau o singură noapte rece nu este suficientă pentru îndeplinirea condiției. Se ia în calcul media din intervalul indicat, iar aceasta trebuie să respecte limita în fiecare dintre cele trei zile consecutive. Așadar, potrivit legii nu există o dată calendaristică unică pentru pornirea încălzirii.

La finalul sezonului rece, același articol din regulament stabilește criteriul pentru sistarea furnizării: „Oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10º C, între orele 20:00-6:00.

Ce a anunțat Termoenergetica pentru sezonul rece 2026-2027

În București, pregătirile pentru sezonul rece încep la 1 octombrie 2026, prin încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Potrivit comunicatului publicat de Compania Municipală Termoenergetica București, operațiunile se desfășoară etapizat, iar fiecare asociație de proprietari va fi anunțată din timp cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalației. Informarea va fi afișată la intrarea în imobil, astfel încât locatarii să poată verifica data stabilită.

Important: Aceste verificări reprezintă o etapă de pregătire a rețelei. Data de 1 octombrie nu este anunțată drept momentul în care începe livrarea căldurii către apartamente.

Ce trebuie să verifice asociațiile de proprietari

Termoenergetica le solicită locatarilor să se asigure că eventualele lucrări la instalațiile de încălzire sunt încheiate înainte de încărcarea cu apă. Măsura vizează atât intervențiile efectuate în spațiile comune ale blocului, cât și pe cele din interiorul apartamentelor.

Asociațiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalațiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcționare înainte de data programată, potrivit CMTEB.

Editor : C.S.

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