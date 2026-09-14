Live TV

Câte luni trebuie să lucrezi pentru a primi concediu medical plătit. Când nu este necesar stagiul minim de asigurare

Data publicării:
Concediu medical plătit. Foto Getty Images
Concediu medical plătit. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Stagiul minim de asigurare pentru concediu medical Stagiul de asigurare nu trebuie realizat la același angajator Cum se calculează stagiul dacă nu există șase luni integrale Concediile medicale care se acordă fără stagiu minim

Persoanele asigurate trebuie să îndeplinească, pentru cele mai multe tipuri de concediu medical, o perioadă minimă de asigurare înainte de a putea primi indemnizația aferentă. Potrivit OUG nr. 158/2005, stagiul necesar este de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se eliberează certificatul. Legea stabilește însă și situații în care acest drept se acordă fără îndeplinirea condiției.

Concediul medical poate fi acordat oricărui salariat, însă plata indemnizației se face în condițiile stabilite de lege.

Stagiul minim de asigurare pentru concediu medical

Articolul 7 din OUG nr. 158/2005 prevede un stagiu minim de asigurare de șase luni realizate în ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical. Regula se aplică indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată de boli obișnuite sau de accidente produse în afara serviciului, precum și drepturilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă. În aceeași categorie intră concediile de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice.

Salariații, persoanele care lucrează în baza unui raport de serviciu, a unui act de detașare sau a unui statut special, precum și beneficiarii indemnizației de șomaj sunt asigurați pentru concedii și indemnizații prin efectul legii. Ei nu trebuie să încheie un contract separat cu o casă de sănătate. Stagiul de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate se constituie din însumarea perioadelor:

  • a) pentru care s-a achitat contribuția asiguratorie pentru muncă;
  • b) pentru care s-a achitat contribuția pentru concedii și indemnizații de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  • c) pentru care s-a achitat contribuția socială de sănătate;
  • d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuției.

Cine trebuie să încheie un contract separat pentru concedii medicale

Persoanele care nu sunt asigurate obligatoriu pentru concedii și indemnizații printr-un contract de muncă sau printr-un alt raport juridic prevăzut de lege pot dobândi această protecție printr-un contract încheiat cu casa de asigurări de sănătate. Condiția este să aibă deja calitatea de asigurat în sistemul de sănătate, dobândită în baza declarației fiscale și a plății CASS.

Simpla asigurare medicală nu oferă automat dreptul la indemnizația pentru concediu medical. Contractul pentru concedii și indemnizații este distinct, se înregistrează la casa de sănătate și produce efecte numai de la data înregistrării, fără să acopere retroactiv perioade anterioare.

Stagiul de asigurare nu trebuie realizat la același angajator

Cele șase luni se raportează la persoana asigurată, nu la vechimea acumulată la locul de muncă actual. Schimbarea angajatorului nu determină pierderea stagiului realizat anterior, dacă perioadele respective se află în intervalul de 12 luni luat în calcul și îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Astfel, un salariat care nu are șase luni la actualul loc de muncă poate îndeplini cerința prin cumularea perioadelor de asigurare din intervalul de referință. Nu este necesar ca acestea să provină dintr-un singur raport de muncă. (După caz, angajatului îi pot fi solicitate adeverințe sau alte documente eliberate de fostul angajator, necesare pentru confirmarea acestora și stabilirea indemnizației.)

Cum se calculează stagiul dacă nu există șase luni integrale

În cazul în care nu au fost realizate venituri în toate cele șase luni anterioare celei pentru care se acordă concediul medical, stagiul poate fi completat prin însumarea perioadelor din ultimul an. Numărul zilelor de asigurare trebuie să fie cel puțin egal cu totalul zilelor lucrătoare din cele șase luni anterioare producerii riscului.

La stabilirea perioadei necesare sunt luate în calcul și intervalele asimilate stagiului. În această categorie intră cele în care asiguratul a beneficiat de concediile și indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 158/2005, precum și perioadele în care a primit indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă suportată din fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Concediile medicale care se acordă fără stagiu minim

Pentru anumite afecțiuni și situații medicale, persoanele asigurate pot primi concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără să fi acumulat stagiul de șase luni.

Excepțiile cuprind urgențele medico-chirurgicale, anumite tipuri de arsuri, inclusiv perioada de recuperare, tuberculoza, bolile infectocontagioase din grupa A, neoplaziile și SIDA. Categoriile de arsuri sunt stabilite prin normele de aplicare, iar lista urgențelor medico-chirurgicale și a bolilor infectocontagioase din grupa A este prevăzută de legislația secundară.

Condiția nu este impusă nici în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se instituie izolarea potrivit Legii nr. 136/2020.  Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă, de asemenea, fără stagiu minim. Același regim este prevăzut pentru riscul maternal.

Angajarea nu garantează imediat plata oricărei indemnizații

Persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, a unui act de detașare sau a unui statut special sunt asigurate pentru concedii și indemnizații în condițiile Ordonanței de Urgență nr. 158/2005. Ele nu trebuie să încheie contractul separat prevăzut pentru persoanele care se asigură facultativ.

Calitatea de asigurat nu înlătură însă cerința celor șase luni pentru drepturile supuse regulii generale. Un angajat aflat la începutul activității poate primi indemnizația dacă are perioade anterioare care completează stagiul sau dacă situația medicală se încadrează într-una dintre excepțiile stabilite de lege.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nazare nunta miri
1
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
De ce se ține post de Înălțarea Sfintei Cruci 2026. Sursă Foto Getty Images
2
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce...
nazare nunta
3
Alexandru Nazare a publicat o fotografie de la cununia religioasă cu Maria Mihali...
calafat
4
Situație critică pe Dunăre: Fluviul, înlocuit de kilometri de nisip la Calafat. Fermierii...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Serghei Lavrov, despre invitația ca Zelenski să se vadă cu Putin la Moscova: „Și acesta e...
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Digi Sport
Aryna Sabalenka și-a ieșit din minți și l-a înjurat fără menajamente: ”A făcut înconjurul lumii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Medicii de familie nu mai pot prescrie rețete compensate. Foto Shutterstock
Cum „fentează” românii prima zi de concediu medical neplătit: cer ca perioada să înceapă sâmbăta
Cabinet meeting of the Federal Government
„Trebuie să muncim mai mult”: Val de ironii după ce Friedrich Merz a criticat munca part-time și numărul de concedii medicale
concediu medical-gettyimages
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână”
medic-familie-cabinet-pacient-gettyimages
Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății
medic pacient acte medicale shutterstock
Prima zi din concediul medical nu va mai fi plătită, a decis Guvernul. Ce modificări au fost aprobate
Recomandările redacţiei
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump respinge avertismentele privind pericolele IA şi acuză...
nicusor dan profimedia
Summitul Arcticii din Finlanda: Președintele Nicușor Dan prezintă...
Donald Tusk
Polonia, în stare de alertă sporită. Prim-ministrul polonez...
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
25 de ani de la 11 septembrie. De ce America încă duce războiul...
Ultimele știri
Alegeri prezidenţiale în Franţa, 2027: Marine Le Pen conduce detaşat în toate scenariile celui mai recent sondaj
Coreea de Nord a efectuat un „exerciţiu de atac cu putere de foc”. Ce tipuri de arme au fost folosite
Declinul memoriei începe mai devreme decât credeam, sugerează noi cercetări
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii scapă de blocaje și își ating obiectivele. Tranzit astral puternic până pe 20 septembrie
Cancan
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă!
Fanatik.ro
Denis Drăguș, sub 5 goluri la FCSB în primul sezon! Profeția surprinzătoare a lui Mitică Dragomir
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Tavi Popescu i-a scos peri albi lui Giovanni Becali: „ Are IQ 0, e crescut în junglă!”. Episodul cu șeful...
Adevărul
Câte puncte primești la pensie dacă ai facultate
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
Imagini rare cu Mel Gibson și fiica sa. La 16 ani, Lucia este deja la fel de înaltă ca tatăl ei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT după 22 de ani la același post TV, n-a stat pe gânduri: decizie radicală și anunț categoric! ”Nu mă...
Pro FM
Andreea Bălan, pozată de soț în costum de baie. Radiază de când e din nou femeie căsătorită
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Martin Freeman, la 55 de ani. De la „Hobbitul” și „Sherlock” la povestea discretă de iubire cu o femeie cu 23...
Adevarul
Danu Spartanu, după bătaia cu Tolea Ciumac: „Mă doare capul. Până la nuntă, trece”. Ce i-a spus Marian...
Newsweek
România, țara unde 4 oameni se sinucid zilnic. Psiholog: Persoanele care au peste 60 ani, cele mai vulnerabile
Digi FM
Brad Pitt și Ines de Ramon, spectacol în tribune la finala US Open. Gesturile romantice dintre cei doi pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
VIDEO Cafea cu particule nesănătoase. De ce sunt periculoase paharele de unică folosință
Digi Animal World
Poziția preferată de somn a pisicilor ascunde un secret. De ce se ghemuiesc atât de des
Film Now
Dakota Johnson, magnet de priviri la New York. Atitudine seducătoare, ochi albaștri și o rochie șic cu...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță