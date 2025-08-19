Live TV

Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției, și după data de 1 septembrie 2025

Data publicării:
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
Persoane asigurate de la 1 septembrie 2025. Foto Getty Images
Din articol
Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției Persoane care vor fi asigurate începând cu data de 1 septembrie 2025, prin plata contribuției (CASS)

Începând cu luna august 2025, prin Legea nr. 141/2025 au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, care includ și prevederi cu impact direct asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate. Astfel, o parte dintre românii care până acum erau coasigurați își vor pierde această calitate de la 1 septembrie 2025, dacă nu optează pentru plata individuală a contribuției (CASS). Totuși, anumite categorii de persoane vor rămâne asigurate și vor continua să beneficieze de servicii medicale decontate, fără costuri suplimentare.

Statul nu va mai acoperi CASS pentru persoanele neasigurate, iar în locul scutirii va fi aplicată o reținere automată de 10% din veniturile acestora, acolo unde este cazul.

Categorii de persoane care rămân asigurate, fără plata contribuției

Chiar și în urma modificărilor legislative adoptate, începând cu data de 1 septembrie 2025, beneficiază de calitatea de asigurat, fără obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), următoarele categorii de persoane:

  • copiii până la vârsta de 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani dacă sunt elevi, ucenici sau studenți, respectiv studenți-doctoranzi;
  • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
  • femeile însărcinate și lăuzele;
  • pensionarii cu venituri sub 3.000 lei;
  • persoanele cu handicap;
  • bolnavii cu afecțiuni oncologice, beneficiari de programe naționale de sănătate, care nu au surse de venit;
  • persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventive;
  • victimele traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni;
  • voluntarii care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, în baza contractului de voluntariat;
  • donatorii de celule stem hematopoietice, pentru o perioadă de 10 ani de la donare.

Persoane care vor fi asigurate începând cu data de 1 septembrie 2025, prin plata contribuției (CASS)

Până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, mai multe categorii de persoane beneficiau de exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În conformitate, însă, cu prevederile Legii nr. 141/2025, aplicabile de la 1 august 2025, categoriile de persoane enumerate mai jos păstrează calitatea de asigurat, fără obligația plății CASS, doar până la data de 1 septembrie 2025.

Ulterior acestei date, menținerea calității de asigurat se realizează exclusiv prin reținerea la sursă a contribuției de 10%, începând cu veniturile aferente lunii august 2025, efectuată de către plătitorul de venit.

Vor rămâne asigurate în sistemul public de sănătate de la 1 septembrie 2025 și vor beneficia de servicii medicale decontate, dacă achită contribuția:

  • pensionarii cu venituri peste 3.000 lei pentru partea care depășește suma de 3.000 lei;
  • beneficiarii unor legi speciale (veterani, revoluționari etc);
  • persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj;
  • persoanele fizice care beneficiază de venit minim de incluziune - ajutor social;
  • persoanele care se află în concediu de acomodare sau de creștere și îngrijire copil;
  • personalul monahal.

Persoanele coasigurate beneficiază de calitatea de asigurat până la data de 1 septembrie 2025. Ulterior acestei date, menținerea calității de asigurat este condiționată de depunerea declarației unice la organul fiscal competent (formular disponibil pe site-ul ANAF) de către persoana asigurată de care acestea depind sau, după caz, în nume propriu, precum și de achitarea contribuției aferente.

  • Plata contribuției se va efectua după cum urmează: 25% din cuantumul datorat, calculat la baza de șase salarii minime brute pe economie (respectiv 607,5 lei), iar diferența de 75% (1.822,5 lei) până cel târziu la data de 25 mai 2026.

Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate, care nu realizează venituri, alții decât cei cu afecțiuni oncologice, vor beneficia în continuare de servicii medicale, servicii conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programului național de sănătate al cărui beneficiar este, precum și de serviciile medicale care stau la baza acordării acestora (consultații și spitalizări) cuprinse în pachetul de serviсіi medicale de bază, până la vindecarea respectivei afecțiuni.

