Câți bani ar primi pensionarii în plus după eliminarea CASS: Exemple de calcul. Se depune cerere la Casa de Pensii pentru diferență?

Pensionarii cărora li se reține contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) ar urma să primească mai mulți bani după încetarea acestei obligații, fără să depună cerere la Casa de Pensii. Diferența încasată va depinde de valoarea brută a pensiei și de impozitul datorat. Potrivit legislației în vigoare, contribuția se aplică până la 31 decembrie 2027 inclusiv.

Articolul VII alineatul (3) din Legea nr. 141/2025 stabilește aplicarea obligațiilor privind CASS pentru veniturile din pensii aferente perioadei 1 august 2025 - 31 decembrie 2027. Dacă legislația rămâne neschimbată, obligația încetează pentru veniturile aferente lunii ianuarie 2028.

Este necesară o cerere la Casa de Pensii?

Pentru pensiile din sistemul public plătite în România, casele teritoriale calculează și rețin contribuția la sănătate și impozitul pe venit. Beneficiarii încasează direct suma netă, după scăderea obligațiilor fiscale.

Potrivit ANAF, pensionarii pentru care CASS este reținută la sursă nu trebuie să declare sau să achite separat contribuția. În acest mecanism, încetarea obligației se reflectă automat în calculul plății lunare, fără depunerea unei cereri la Casa de Pensii.

Modificarea privește reținerile fiscale și nu presupune recalcularea drepturilor pe baza vechimii sau a veniturilor din perioada de activitate. Prin urmare, beneficiarii nu trebuie să prezinte adeverințe pentru a primi diferența rezultată din eliminarea CASS.

Cum vor fi plătite sumele după eliminarea CASS

După încetarea reținerii contribuției, beneficiarii vor încasa diferența odată cu pensia lunară (calcul total), în contul bancar sau prin poștă, în funcție de modalitatea de plată aleasă.

Suma netă va crește ca urmare a modificării obligațiilor fiscale, fără schimbarea cuantumului brut sau a numărului de puncte. Astfel, banii suplimentari vor proveni din reducerea reținerilor, nu dintr-o recalculare a drepturilor de pensie.

Pensia brută este suma înscrisă în decizia de pensie, înainte de reținerea CASS și a impozitului. Pensia netă este suma pe care o primești efectiv, după aceste rețineri.

Câți bani ar primi pensionarii în plus după eliminarea CASS: Exemple de calcul

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra părții din pensia brută care depășește 3.000 de lei. Separat, impozitul pe venit este de 10% din suma rămasă după scăderea plafonului neimpozabil de 3.000 de lei și a CASS datorate, potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Simulări de calcul pe nivel de pensie:

Pentru o pensie brută de 3.500 de lei: în prezent, contribuția la sănătate este de 50 de lei, rezultată din calculul: (3.500 - 3.000) × 10% (cota CASS).

Venitul asupra căruia se aplică impozitul este de 450 de lei: 3.500 - 3.000 - 50. Impozitul ajunge astfel la 45 de lei: 450 × 10% (cota impozitului pe venit). Pensia netă este de 3.405 lei: 3.500 - 50 (CASS) - 45 (impozit).

Fără contribuția la sănătate, impozitul ar fi de 50 de lei: (3.500 - 3.000) × 10% (impozit pe venit). Beneficiarul ar încasa 3.450 de lei: 3.500 - 50. Diferența ar fi de 45 de lei în plus lunar, rezultat din: (3.450 - 3.405).

Pentru o pensie brută de 4.000 de lei: CASS este de 100 de lei: (4.000 - 3.000) × 10% (contribuția la sănătate). Baza impozabilă este de 900 de lei: 4.000 - 3.000 - 100. Aplicarea cotei de 10% (impozit pe venit) conduce la o reținere de 90 de lei. Suma netă încasată este de 3.810 lei: 4.000 - 100 (CASS) - 90 (impozit).

După eliminarea CASS, impozitul ar ajunge la 100 de lei: (4.000 - 3.000) × 10% (impozit pe venit). Pensia netă ar fi de 3.900 de lei: 4.000 - 100. Câștigul lunar ar fi de 90 de lei, rezultat din: (3.900 - 3.810).

Pentru o pensie brută de 4.500 de lei: contribuția la sănătate este de 150 de lei: (4.500 - 3.000) × 10% (CASS). După deducerea acesteia și a plafonului neimpozabil, rămâne o bază de 1.350 de lei: 4.500 - 3.000 - 150. Impozitul este de 135 de lei: 1.350 × 10% (impozit pe venit). Beneficiarul primește 4.215 lei: 4.500 - 150 (CASS) - 135 (impozit).

Fără CASS, impozitul ar fi de 150 de lei: (4.500 - 3.000) × 10% (impozit pe venit). Netul ar ajunge la 4.350 de lei: 4.500 - 150, ceea ce înseamnă 135 de lei în plus lunar, rezultat din: (4.350 - 4.215).

Pentru o pensie brută de 8.000 de lei: CASS este de 500 de lei: (8.000 - 3.000) × 10% (contribuția la sănătate). Din venitul impozabil de 4.500 de lei, calculat astfel: 8.000 - 3.000 - 500, se rețin 450 de lei: 4.500 × 10% (impozit pe venit). Netul este de 7.050 de lei: 8.000 - 500 (CASS) - 450 (impozit).

Fără contribuția la sănătate, impozitul ar ajunge la 500 de lei: (8.000 - 3.000) × 10% (impozit pe venit). Pensia netă ar fi de 7.500 de lei: 8.000 - 500. Creșterea ar fi de 450 de lei lunar, rezultat din: (7.500 - 7.050).

Calculele sunt simulări pentru pensii supuse impozitării obișnuite, fără alte rețineri sau scutiri de impozit. Ele ilustrează exclusiv efectul încetării CASS și nu includ eventuale indexări sau modificări legislative ulterioare. Toate exemplele folosesc valori pentru care rezultatele sunt exprimate în lei întregi.

Cine nu ar primi bani suplimentari din această schimbare

Pensiile de până la 3.000 de lei inclusiv nu sunt supuse contribuției la sănătate. Pentru aceste venituri, încetarea măsurii nu produce o diferență de plată, deoarece suma încasată nu este diminuată în prezent prin reținerea CASS

Editor : C.S.