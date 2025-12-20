Live TV

Câți bani ar putea aduce la Primăria Capitalei taxa specială pentru turiști. Ciprian Ciucu: „Orice leuț contează"

BUCURESTI - CENTRUL VECHI - AGLOMERATIE - 12 IUN 2021
Aglomerație și îmbulzeală în Centrul vechi din București. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Taxa turistică de 10 lei pe noapte pe care fiecare turist care vizitează Bucureştiul o va plăti va aduce la bugetul local aproximativ 15 milioane de lei, estimează autorităţile. Primarul nou ales, Ciprian Ciucu, afirmă că „orice leuţ contează” pentru bugetul local.

Reprezentanţii Primăriei Municipiului București se aşteaptă ca taxa turistică de 10 lei pe noapte să aducă bugetului local 15 milioane de lei.

„15 milioane. Sunt buni şi aceştia, în situaţia de faţă. (...) Efectiv, orice leuţ care poate fi adus în acest sfârşit de an şi pentru anul viitor contează, pentru că va trebui să facem... nu va scăpa nicio instituţie, ca să fie foarte, foarte clar! Dacă putem 5%, 3%, 2%, de la fiecare în parte, se cumulează, de oriunde”, a afirmat Ciprian Ciucu sâmbătă după-amiază, scrie News.ro.

Edilul general a subliniat că taxa turistică va fi aplicată atât turiştilor străini, cât şi celor din ţară.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist.

Ultimele știri
Accident dramatic în India. Şapte elefanţi au murit după ce au fost loviți de un tren
Armata israeliană a ucis încă 400 de palestinieni în Fâşia Gaza, după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului
Ucraina şi Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești”
