Câți bani primesc de la stat românii care rămân fără loc de muncă în 2026. Cum se calculează indemnizația de șomaj

Persoanele care rămân fără loc de muncă pot beneficia de indemnizație de șomaj, una dintre principalele forme de sprijin acordate de stat. În 2026, cuantumul ajutorului este calculat în funcție de stagiul de cotizare și de veniturile realizate anterior, iar durata acordării variază în funcție de vechimea în muncă.

În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-și alege liber profesia și locul de muncă, precum și dreptul la asigurările pentru șomaj.

Ce este indemnizația de șomaj

Potrivit Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, indemnizația de șomaj reprezintă un sprijin financiar acordat temporar de stat persoanelor care își pierd locul de muncă din motive neimputabile lor. Acest beneficiu are rolul de a asigura un venit pe perioada în care beneficiarii își caută o nouă oportunitate profesională.

De acest drept pot beneficia și anumite categorii de absolvenți care nu reușesc să se angajeze după finalizarea studiilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.

În ce condiții se acordă sprijinul financiar

Conform legii, șomerii beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

Cuantumul indemnizației de șomaj în 2026

Indemnizația de șomaj se stabilește în funcție de stagiul de cotizare și de veniturile realizate înainte de încetarea raporturilor de muncă. Pentru persoanele care au cotizat cel puțin un an, cuantumul este egal cu 75% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR), care în 2026 este de 660 de lei. În cazul persoanelor cu o vechime mai mare în muncă, la această sumă se adaugă un procent aplicat mediei veniturilor brute din ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare.

Indemnizația de șomaj este taxată cu CASS

Începând cu august 2025, asupra indemnizației de șomaj se reține contribuția la sănătate (CASS) de 10%, direct la sursă. Astfel, suma încasată efectiv de beneficiari este mai mică decât cuantumul brut stabilit potrivit legii.

Valoarea indicatorului social de referință se actualizează, din oficiu, în fiecare an, la data de 1 martie, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a indicatorului social de referință. Deși legea prevede actualizarea anuală a ISR cu rata inflației, valoarea indicatorului a fost menținută la 660 de lei și în 2026.

Cum se calculează indemnizația

Modul de calcul al indemnizației de șomaj este următorul:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) în vigoare la data stabilirii acesteia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin un an;

b) suma prevăzută la lit. a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul a indemnizației de șomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiul de cotizare, a unei cote procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare:

3%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 3 ani;

5%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 5 ani;

7%, pentru persoanele cu un stagiu de minimum 10 ani;

10%, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani.

Exemplu teoretic de calcul: O persoană care a avut în ultimele 12 luni venituri brute medii de 6.000 de lei și un stagiu de cotizare de 10 ani va avea indemnizația calculată din două componente astfel:

Prima componentă este 75% din valoarea ISR. În 2026, ISR este de 660 de lei, astfel că 75% din această sumă înseamnă 495 de lei: 660 lei × 75% = 495 lei. A doua componentă este procentul suplimentar acordat în funcție de stagiul de cotizare. Pentru un stagiu de 10 ani, cota este de 7%, aplicată la media veniturilor brute din ultimele 12 luni: 6.000 lei × 7% = 420 lei.

Indemnizația brută se calculează prin adunarea celor două sume: 495 lei + 420 lei = 915 lei brut pe lună. După reținerea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, calculul este: 915 lei × 10% = 91,5 lei. Suma netă încasată efectiv este: 915 lei - 91,5 lei = 823,5 lei net pe lună.

În schimb, o persoană care a lucrat și a cotizat timp de 12 luni îndeplinește condiția minimă pentru a beneficia de indemnizație de șomaj. Deoarece are un stagiu de cotizare de un an, nu beneficiază de procentele suplimentare acordate persoanelor cu vechimi de minimum 3, 5, 10 sau 20 de ani.

În acest caz, indemnizația este formată doar din 75% din valoarea ISR: 660 lei × 75% = 495 lei brut pe lună. După reținerea CASS de 10%, calculul este: 495 lei × 10% = 49,5 lei. Suma netă încasată efectiv este: 495 lei - 49,5 lei = 445,5 lei net pe lună.

În realitate, însă, suma pe care o poate primi o persoană drept indemnizație de șomaj pe lună diferă în funcție de salariul brut avut și de stagiu de cotizare.

Din ce moment poate fi încasată indemnizația de șomaj

Indemnizaţia de şomaj se acordă persoanelor în cauză, la cerere, după caz, de la data:

încetării raporturilor de muncă/ încetării raporturilor de serviciu;

încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract;

încetării calităţii de membru cooperator;

încetării contractului de asigurare pentru şomaj;

încetării motivului pentru care au fost pensionate;

încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

încetării contractului de mandat, a contractului de management sau, după caz, a raportului juridic în considerarea căruia s-au realizat venituri;

absolvirii.

Pentru a primi indemnizație de șomaj, tinerii absolvenți, în vârstă de minim 16 ani, trebuie să se înregistreze la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza căreia își are domiciliul, în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Indemnizația de șomaj pentru absovenți reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință și se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii și se acordă timp de șase luni.

Cât timp se acordă ajutorul financiar de la stat

Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 1 an;

9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani;

12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Acte necesare pentru indemnizația de șomaj

Pentru a primi indemnizația de șomaj sunt necesare următoarele documente:

Actul de identitate, în original;

Actele de studii și de calificare, în original și în copie;

Adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale;

Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare.

Acte necesare în funcție de situație

În cazul persoanelor provenite din muncă, documentele obligatorii vor fi însoțite după caz de:

Carnetul de muncă, în original și în copie, și adeverința prevăzută în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

Copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanța competentă potrivit legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

Adeverință de la unitatea care a preluat patrimoniul unității în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului.

În cazul pensionarilor de invaliditate care își redobândesc capacitatea de muncă:

Carnetul de muncă, în original și în copie, și adeverința prevăzută în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

Decizia de revizuire medicală, în original și în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

Adeverință de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

În cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

Carnetul de muncă, în original și în copie, și adeverința prevăzută în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existența unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

Act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

Actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie;

Adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, acreditat sau notificat conform legii;

În cazul absolvenților școlilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

Actul de absolvire a școlii speciale pentru persoane cu handicap, în original și în copie.

Editor : C.S.