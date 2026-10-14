Câți bani primești în concediu medical după un accident de muncă. Cum se calculează indemnizația

Persoanele asigurate care intră în concediu medical în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază de o indemnizație calculată în funcție de veniturile brute și de zilele lucrătoare aferente perioadei de absență. Procentul este, de regulă, de 80%, însă legea prevede și situații în care acesta ajunge la 100%. Casa de Pensii a Municipiului București explică modul în care se stabilește suma cuvenită și precizează că rotunjirea la leu se face o singură dată, la rezultatul final.

Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigură protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Ce venituri sunt luate în calcul

Potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, baza de calcul se determină din media veniturilor brute din salarii sau asimilate salariilor, realizate la angajator în ultimele șase luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Veniturile obținute la alți angajatori nu intră în această medie.

Pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mic de șase luni, se ia în considerare media câștigurilor brute realizate lunar din salarii sau venituri asimilate acestora. Dacă perioada este mai scurtă de o lună, reperul îl constituie câștigul lunar brut din prima lună de activitate.

Când indemnizația este de 80% și în ce situații ajunge la 100%

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, conform art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2002.

Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă în cazul urgențelor medico-chirurgicale este de 100% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului.

În cazul asiguraților înregistraţi cu accident de muncă, care au suferit arsuri de gradul IIB-III localizate pe faţă, scalp, mâini, picioare, organe genitale, perineu, articulaţii mari şi/sau arsuri de gradul III cu alte localizări, dar care afectează cel puţin 10% din suprafaţa corporală, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe toată perioada de tratament, până la vindecare, inclusiv pentru perioada de recuperare, iar cuantumul în aceste cazuri este de 100%, din media veniturilor din salarii sau asimilate salariilor.

Sumele plătite de casele de asigurări de sănătate județene pentru indemnizațiile de incapacitate temporară de muncă aferente cazurilor confirmate de accidente de muncă sau boli profesionale se recuperează de la casele teritoriale de pensii, indiferent de codul de indemnizație înscris pe certificatul medical.

Cum se stabilește suma pentru zilele de concediu medical

În nota publicată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), calculul pentru incapacitatea temporară de muncă este descris astfel: media zilnică a bazei de calcul se înmulțește cu procentul aplicabil și cu numărul de zile lucrătoare din certificatul de concediu medical.

„Cuantumul indemnizației de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale va fi întregit la leu, fără subdiviziuni (sumele rezultate se rotunjesc la un leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv, iar fracțiunile de până la 49 de bani inclusiv se neglijează).”, precizează instituția. Această regulă este indicată de CPMB și pentru indemnizațiile aferente reducerii timpului de muncă sau trecerii temporare în alt loc de muncă.

La stabilirea zilelor plătite, legea cere să fie avute în vedere sărbătorile declarate nelucrătoare și prevederile referitoare la programul de lucru din contractele colective de muncă.

Exemplu de calcul pentru un salariu brut de 5.000 de lei

Într-un exemplu ipotetic, un salariat a realizat un venit brut de 5.000 de lei lunar la același angajator, în fiecare dintre cele șase luni anterioare lunii concediului medical. Presupunând că a lucrat integral această perioadă, fără absențe, iar numărul total al zilelor lucrate a fost de 126, veniturile cumulate ajung la 30.000 de lei.

Media zilnică a bazei de calcul se determină prin împărțirea veniturilor totale la numărul zilelor lucrate: 30.000 de lei împărțiți la 126 înseamnă 238,0952 lei pe zi, valoare stabilită la patru zecimale.

Dacă certificatul medical cuprinde 10 zile lucrătoare și se aplică procentul general de 80%, indemnizația se calculează prin înmulțirea mediei zilnice cu acest procent și cu durata plătită a concediului: 238,0952 lei × 80% × 10 zile = 1.904,7616 lei. După rotunjirea rezultatului final la leu, cuantumul este de 1.905 lei, înainte de eventualele rețineri legale. Suma reprezintă exclusiv indemnizația pentru cele 10 zile lucrătoare de concediu medical.

Cine plătește indemnizația

Pentru salariați, indemnizațiile sunt calculate și plătite de angajator. În cazul incapacității temporare de muncă, primele trei zile sunt suportate de acesta, iar din a patra zi finanțarea provine din sumele destinate asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Recuperarea de către angajator a sumelor suportate din acest buget se face pe baza documentelor justificative, după confirmarea caracterului de muncă al accidentului sau declararea bolii profesionale. Certificatul medical, completat ori modificat cu codurile corespunzătoare, constituie document justificativ de plată.

Dacă persoana lucrează la mai mulți angajatori, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se achită o singură dată.

Pentru cât timp se acordă sprijinul

Durata generală de acordare este de 183 de zile într-un interval de un an, calculat din prima zi de concediu medical. În situații temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale și profesionale, medicul specialist poate propune prelungirea, iar medicul asigurătorului decide asupra continuării concediului. Perioada suplimentară poate fi de cel mult 90 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele recuperării.

Pentru arsurile care îndeplinesc condițiile speciale prevăzute de lege, indemnizația se acordă pe întreaga perioadă de tratament, până la vindecare, inclusiv în etapa de recuperare, prin excepție de la limitele generale.

Indemnizație pentru un program redus

Persoana asigurată, care a suferit un accident de muncă sau boală profesională poate beneficia, la cerere, de o reducere cu o pătrime a timpului normal de lucru.

Indemnizaţiile pentru reducerea timpului de muncă se acordă la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert din cabinetele teritoriale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape.

Cuantumul indemnizației pentru reducerea timpului de muncă, este egal cu diferența dintre media veniturilor brute obținute lunar de către persoana asigurată, în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă certificatul de concediu medical, și venitul brut realizat ca urmare a reducerii timpului normal de muncă, fără a se depăși 25% din baza de calcul.

Editor : C.S.