„Caut nași", anunțul care a invadat rețelele sociale. Cum au ajuns tinerii care vor să se căsătorească să-și caute nașii pe internet

miri care se tin de mana
Credit foto: Guliver/Getty Images

Nașii și finii se aleg, mai nou, pe internet. În sezonul nunților, Facebook-ul a explodat de anunțuri în care românii își caută părinți spirituali. Noua modă a apărut printre cuplurile care au un cerc tot mai mic de prieteni și familie sau care s-au mutat departe de țară și și-au pierdut legăturile cu apropiații. Deși sute de oameni și-au mărit familiile prin intermediul platformelor virtuale, alții privesc cu scepticism ideea.

Ana Maria este unul din cei peste 40.000 de membri ai grupului de Facebook dedicat găsirii de fini și nași. Ea și soțul ei se numără printre norocoșii care și-au găsit aici părinți spirituali.

Erika Ana Maria: Am pus un anunț și am zis: „Hai să vedem, să încercăm” și chiar am primit foarte multe mesaje. Nu mă așteptam și am dat peste o familie foarte frumoasă! Am căutat o familie tot din București, unde suntem și noi, ca să putem fi apropiați, să păstrăm legătura. A urmat și o întâlnire să vedem dacă rezonăm. Și cu soțul, și cu nașa. În câteva ore gata, au zis: „Putem să vă spunem fini?” „Da, gata!”.

Anul viitor și ei vor cununa un cuplu, întâlnit tot pe grupul de Facebook.

Erika Ana Maria: Viitorii noștri fini sunt din Prahova, dar nu e problemă. Pentru astfel de ocazii, cum să nu?! Cu mare drag!

Preoții recomandă cuplurilor să-și aleagă cu grijă nașii: persoane foarte apropiate, care să fie modele pentru fini.

Gabriel Cazacu, preot Mănăstirea Caşin, București: Părinții spirituali îi alegem noi, dragilor. Așadar căutați-vă nași din comunitatea voastră, nași cu care ați copilărit, cu care aveți valori comune, nași care reprezintă modele morale și sociale pentru ca familia dumneavoastră viitoare să nu sufere.

Deși grupul de pe Facebook a unit, până acum, sute de perechi de nași și fini, unii români nu văd cu ochi buni „castingul” online de părinți spirituali.

Tânără: Am destule persoane apropiate pentru care să fac sugestia asta, nu mi-ar trebui un grup de Facebook. Am devenit mai parasociali, lumea nu mai are timp să își facă legături ca înainte. Dacă oamenii își găsesc perechea pe aplicațiile de dating, de ce nu și nașii pe Facebook?!

În 2024, s-au înregistrat în România 101.442 de căsătorii, cu aproape 10 mii mai puține față de anul anterior.

