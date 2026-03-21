Operațiunile de căutare ale celor trei marinari dispăruți de pe remorcherul Astana au fost reluate sâmbătă dimineața, 21 martie. Mai mulți scafandri din cadrul Ministerului Apărării Naționale vor încerca să ajungă la epava navei scufundate din Portul Midia.

ACTUALIZARE 11:00: Ministerul Apărării Naționale a anunțat reluarea căutărilor din portul Midia. Astfel, 15 scafandri au fost trimiși în misiune.

„Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia”, se arată într-un comunicat al MApN.

Știrea inițială: De asemenea, la acțiune va participa nava „Jupiter” din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misiunea este una dificilă din cauza stării de agitație a Mării Negre, iar scafandrii vor decide dacă se pot scufunda în siguranță pentru a ajunge la epavă.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.

Căutările au fost sistate două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua. El se reorientase profesional și devenise marinar, la fel ca tatăl său, Marin Tufan.

Potrivit directorului adjunct al Căpităniei Zonale Constanța motoarele principale ale navei s-au oprit, acest lucru fiind sesizat de marinari.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, potrivit News.ro.

