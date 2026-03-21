Video Căutările marinarilor dispăruți de pe remorcherul Astana, reluate în Portul Midia

Operațiunile de căutare ale celor trei marinari dispăruți de pe remorcherul Astana au fost reluate sâmbătă dimineața, 21 martie. Mai mulți scafandri din cadrul Ministerului Apărării Naționale vor încerca să ajungă la epava navei scufundate din Portul Midia.

ACTUALIZARE 11:00: Ministerul Apărării Naționale a anunțat reluarea căutărilor din portul Midia. Astfel, 15 scafandri au fost trimiși în misiune.

„Șalupa rapidă de intervenție pentru scafandri „JUPITER” – 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat în această dimineață să acționeze în raionul maritim în care este scufundată nava. De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum și o ambulanță a Grupului de Sprijin al Forțelor Navale „Ovidius” s-au deplasat în portul Midia”, se arată într-un comunicat al MApN.

Știrea inițială:  De asemenea, la acțiune va participa nava „Jupiter” din cadrul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Misiunea este una dificilă din cauza stării de agitație a Mării Negre, iar scafandrii vor decide dacă se pot scufunda în siguranță pentru a ajunge la epavă.

Remorcherul „Astana” s-a scufundat, miercuri dimineață, la aproximativ 8 km de Portul Midia. La bord erau cinci marinari. Două persoane au murit, iar alte trei sunt căutate. Cei trei oameni cel mai probabil au rămas captivi în interiorul remorcherului scufundat.  

Căutările au fost sistate două zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. 

Unul dintre cei decedați era căpitanul navei Sorin Tufan, fost fotbalist care a jucat la Farul și Steaua. El se reorientase profesional și devenise marinar, la fel ca tatăl său, Marin Tufan. 

Potrivit directorului adjunct al Căpităniei Zonale Constanța motoarele principale ale navei s-au oprit, acest lucru fiind sesizat de marinari.

„Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, potrivit News.ro. 

Top Citite
explozii in ucraina
1
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
Kremlin
4
Aproape nouă milioane de ruși nu pot părăsi țara pentru că au datorii. Deputații ruși vor...
soldati armata romana shutterstock_1172314627-scaled
5
Câți români ar fi de acord ca țara noastră să iasă din NATO și din Uniunea Europeană...
Omorât cu sânge rece, la doar 21 de ani, după o scenă neverosimilă! Tatăl victimei: ”Prietenii l-au chemat și s-a dus”
Te-ar putea interesa și:
remorcher astana midia
„Nu e nimeni! Nu salvăm oamenii?” Noi imagini cu remorcherul scufundat în largul portului Midia
radu miruță și militari români
Cum va fi cheltuit bugetul MApN în 2026. Explicațiile ministrului Radu Miruță
misiune umanitara MApN
Trei pacienți cu arsuri, transferați în Germania cu o aeronavă C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române
remorcherul astana
Remorcherul scufundat în Portul Midia: când i-a fost făcută ultima inspecție și prin ce alte procese de revizie a trecut
remorcherul astana
Căutările marinarilor dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana au fost oprite din cauza vremii
Recomandările redacţiei
Atac asupra unui depozit de petrol din Teheran, Iran, 7 martie.
Cea mai puternică armă a Iranului: disponibilitatea de a escalada...
pod balotesti
Investiție controversată în Balotești: un milion de euro pentru un...
Natanz
Război în Orientul Mijlociu, ziua 22. Situl nuclear Natanz, vizat de...
steguletele sua si ucrainei
Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru...
Ultimele știri
Atac cu drone în Ucraina: o regiune din nord a rămas fără curent electric
Trump ia în calcul o „reducere treptată” a acțiunilor militare împotriva Iranului: „Suntem pe punctul să ne atingem obiectivele”
Vladimir Putin, mesaj de felicitare către Iran: Moscova rămâne un prieten loial al Teheranului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 76 de ani și a devenit virală pe internet datorită pasiunii pentru modă: „Nu lăsați niciodată vârsta să...
Cancan
Ninge 13 zile la rând în România, începând cu această dată. Vortex polar. Meteorologii Accuweather au...
Fanatik.ro
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Daniel Pancu a luat decizia în ceea ce privește contractul cu CFR Cluj. „E vorba despre 200.000 de euro”...
Adevărul
Eșec răsunător pentru Rusia în startul ofensivei de primăvară: 900 de soldați pierduți în 36 de ore
Playtech
Vârsta la care creierul nu mai produce neuroni: descoperire care...
Digi FM
A plecat la 18 ani în Thailanda și a ajuns milionar. Povestea britanicului care și-a schimbat destinul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
Pro FM
Cine este Adeline din piesa lui Richard Clayderman, “Ballade pour Adeline”. Care e, de fapt, numele real al...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce ajung unii oameni să își ia viața? Explicațiile unui psiholog după cea mai recentă tragedie de la...
Newsweek
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
Digi FM
Cel mai bătrân om din lume, descoperit din întâmplare. Are 118 ani și o rutină care i-a uimit pe medici
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant