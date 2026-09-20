Un bărbat din localitatea Pătrăuți, județul Suceava, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-ar fi agresat în mod repetat calul. Animalul era ținut în stare de subnutriție și în condiții improprii.

Potrivit anchetatorilor, în perioada august-septembrie 2026, bărbatul și-ar fi lovit de mai multe ori calul pe care îl folosea la activitățile gospodărești. Animalul nu ar fi primit îngrijiri medicale, deși era rănit.

Unul dintre cele mai grave episoade a avut loc pe 11 septembrie, pe un drum județean din Pătrăuți. Într-un loc public, bărbatul ar fi lovit calul în mod repetat cu un par din lemn. În urma agresiunii, animalul a suferit răni deschise, cu sângerare, precum și o leziune la nivelul globului ocular. La fața locului se aflau și trecători, care au asistat la agresiune, potrivit Monitorul de Suceava.

Examinarea medico-veterinară a indicat o stare de întreținere necorespunzătoare, reducerea masei musculare, plăgi profunde și mai multe leziuni traumatice.

Anchetatorii au obținut și înregistrări video în care este surprins momentul în care bărbatul coboară din atelaj, ia un obiect din lemn și lovește animalul. Potrivit procurorilor, alte lovituri au fost aplicate ulterior, în timp ce calul continua să meargă șchiopătând.

Vineri, Judecătoria Suceava a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. Bărbatul este cercetat pentru schingiuirea animalelor, rănirea cu intenție a animalelor și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Editor : A.R.