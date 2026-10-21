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Video Caz rar într-o maternitate din România. Povestea celor patru frați născuți la doar 26 de săptămâni: „O minune!”

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cvadrupleti brasov
Cvadrupleții din Harghita, eroii care au învins lupta pentru viață după trei luni în spital. Sursa foto: colaj captură video Digi24
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Patru frați, care s-au născut prematur, în premieră la un spital din Harghita, și care au luptat trei luni pentru viața lor, au ajuns acasă. Cvadrupleții, care nu aveau nici măcar un kilogram fiecare la naștere, au stat până acum mai mult în incubatoare decât în brațele mamei. „A fost șocant când am aflat că sunt patru”, povestește emoționată mama micuților. 

„Prima a fost Abigel. Ea s-a născut cu 740 de grame. Parcursul ei a fost unul dintre cele mai bune. A doua fetiță care a venit la noi este Andrea. Andrea a fost un pic mai mare, 840 de grame. Nu aș vrea să vă supăr, dar băiețelul, Attila, ca orice cavaler, deși avea 750 de grame, condiția lui a fost cea mai gravă și, nu în ultimul rând, Aliz. Aliz a respirat binișor”, explică Olimpia Petrescu, șefa secției Neonatologie de la Spitalul Județean din Brașov.

Cei patru frați au venit pe lume la numai 26 de săptămâni de sarcină. S-au născut la Miercurea-Ciuc și au fost duși de urgență cu ambulanțe și un elicopter SMURD la maternitatea din Brașov. În acea zi, medici și asistente au venit de acasă să-i consulte pe copii.

„26 de săptămâni, 750 de grame, cam cât cântăreau fiecare. Reprezintă o provocare în sine. Îngrijirea lor a fost pe o perioadă de două luni în Terapia Intensivă Neonatală”, mai explică medicul primar neonatolog, Olimpia Petrescu.

Abia după ce au ajuns la greutatea de 2,5 kilograme, părinții au putut să-i ia acasă. Patru a fost cifra care le-a purtat noroc celor doi, pentru că tot de atâția ani sperau la un copil.

„A fost șocant când am aflat că sunt patru, dar bunul Dumnezeu mi-a dat putere să duc sarcina la bun sfârșit și cred ca ne va da putere în continuare, ca să-i putem crește”, povestește Szūcs Ildiko, mama cvadrupleților.

„Pur și simplu, nu am crezut! Dacă unul vine acasă... și vin acasă toți patru. O minune, da!”, spune încântat Attila Csaba, tatăl micuților.

Cvadrupleții au fost îngrijiți cum nu se poate mai bine în cele trei luni petrecute în spital, iar răsfățul suprem a fost porția de lapte matern donat de mamele din maternitate.

„Vorbim de 2-3 mililitri de lapte la fiecare masă. De menționat este că nou-născuții mănâncă de 7 ori/zi, deci cantitatea este una destul de mare”, explică Liviu Dinu, coordonator banca de lapte matern.

„Costurile pe zona de cronici-prematuri sunt mari. Înseamnă 1.176 de lei pe zi de copil. Asta înseamnă, la aproape trei luni de zile, aproximativ 140 de mii de lei toți patru. Dar nu, banii nu contează când este vorba de vieți omenești”, spune Constantin Carapcea, managerul Maternității Brașov.

Sarcinile cu cvadrupleți sunt extrem de rare. Probabilitatea de a concepe natural patru feți simultan este de 1 la 500, chiar 700 de mii de nașteri.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

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