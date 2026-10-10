Un antrenor de fotbal din Vaslui este acuzat că a agresat un copil în timpul unui meci de juniori, după o greșeală de joc. Totul s-a întâmplat în timpul partidei, chiar sub privirile celor prezenți. Antrenorul respinge acuzațiile și susține că doar l-a ridicat de umăr. Cazul a ajuns sub atenția Federației Române de Fotbal, care urmează să ia măsuri.

Clipele șocante au avut loc la meciul dintre ACS Husana Huși și Standard Vaslui, iar totul ar fi pornit de la o greșeală de joc. Tehnicianul, care l-ar fi prins de gât pe copilul care greșise pasa și l-a ridicat de la pământ, neagă acuzațiile.

„Nu este nimic adevărat. Eu copilul l-am chemat la margine pentru a-i da niște indicații spre bine. Poza a fost făcută din tribună de cineva, nu știu de ce persoane, în care eu nu am nicio intenție de a-l strânge de gât, deci poza este fixată.. el a făcut 100 de poze până a prins de gât,, dar este din umăr ridicat. Dacă se întâmpla așa ceva luam cartonaș roșu”, a declarat antenorul Mihăiță Lungu.

Și președintele clubului Standard Vaslui, Emil Dorin, a respins acuzațiile și a afirmat că incidentul este exagerat. Acesta a susținut că juniorul este nepotul antrenorului și că bărbatul s-ar fi jucat cu el.

Asociația Județeană de Fotbal (AJF) Vaslui a anunțat că a sesizat Comisia de Etică și Disciplină după ce a aflat despre incident.

„Dimineață, la prima oră, am sesizat Comisia de Etică și Disciplină din cadrul AJF Vaslui. Am solicitat să strângem cât mai repede documentele aferente meciului, mă refer la raportul de joc pe care îl întocmesc arbitrii”, a declarat Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui.

Cazul a ajuns și în atenția Federației Române de Fotbal (FRF), care a condamnat astfel de comportamente și a amintit de modificările regulamentare adoptate în august 2024 pentru sancționarea abuzurilor comise de antrenori și oficiali.

„Incidentele precum cel de la partida menționată nu au ce căuta în fotbalul românesc, indiferent de nivelul competițional sau de categoria de vârstă! Modificările regulamentare adoptate de Comitetul Executiv al FRF în august 2024 au avut ca scop direct întărirea cadrului normativ privind sancționarea fermă a comportamentelor abuzive ale antrenorilor și oficialilor”, a transmis FRF pentru Digi24.

Editor : A.P.