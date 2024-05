Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin: 7 copii au fost abuzați sexual timp de 3 ani de angajați ai statului. Erau ademeniți cu bani

Caz șocant în Drobeta-Turnu Severin. Șapte copii, cel mai mic având 13 ani, au fost abuzați sexual timp de trei ani de un paznic de la Protecția Copilului și un instructor de educație școlară. Minorii erau ademeniți cu bani și duși în apartamentele celor doi indivizi.

Ororile au ieșit la iveală după ce unul dintre copii le-a mărturisit părinților că a fost abuzat de paznicul DGASPC Mehedinți.

Monica Moț - director adjunct DGASPC Mehedinți: „Am evaluat copilul care a venit și a solicitat o măsură de protecție. Am sesizat Poliția și Parchetul. Am schimbat locul de muncă al paznicului din complexul de servicii sociale într-unul din centrele pentru adulți, iar începând de ieri are contractul de muncă suspendat. Minorul este în program de consiliere și pentru ceilalți s-a propus consiliere și urmează evaluare psihologică.”

Conducerea instituției s-a arătat surprinsă de situație

Ulterior, anchetatorii au aflat că nu era vorba doar despre un singur angajat care abuza sexual minori. A fost pus sub acuzare și un instructor pentru educație la o școală specială. Conducerea instituției s-a arătat surprinsă de situație.

Mihaela Buzatu - purtător de cuvânt Centrul Școlar Constantin Pufan: „Până la această dată, când s-au întâmplat faptele de care aveți și dumneavoastră cunoștință, nu au fost înregistrate niciun fel de abateri, la nivelul unității. Nu a manifestat niciodată nici agresiuni verbale, nici fizice și nu s-au desfășurat niciun fel de acte antisociale în sediul unității noastre.”

Părinții copiilor care învață aici sunt uluiți de cele întâmplate.

Părinte: „Nu știu, că nu se spune nimic. Eu am o părere foarte bună despre școala asta, că îl am de la patru ani aici.”

Minorii proveneau din medii defavorizate

Minorii proveneau din medii defavorizate și erau ademeniți cu bani.

Gheorghe CIOCAN- prim-procuror: „Cercetările îi vizează pe doi bărbați, unul de 56 de ani și unul de 53 de ani, unul este paznic DGASPC Mehedinți, iar celălalt este instructor pentru educație în cadrul unei școli cu nevoi personale de pe raza municipiului Drobeta-Turnu Severin. Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat fapul că în perioada 2021 - 2024 cei doi inclulpați au constrâns, profitând de situația vulnerabilă și au determinat, contra unor sume de bani, un număr de șapte copii minori să întrețină relații sexuale.”

Cei doi angajați au fost arestați preventiv și riscă până la 15 ani de închisoare pentru faptele lor. Ei sunt audiați în continuare, existând bănuiala că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Editor : B.C.