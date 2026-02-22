Caz terifiant în Timiș. Patru din cei șașe bărbați care erau reținuți de autorități pentru viol au fost arestați. Aceștia sunt suspectați că ar fi întreținut relații sexuale, ar fi agresat sexual și ar fi racolat patru adolescente de 14 ani, în perioada 2025-2026.

Suspecții s-au trezit cu mascații peste ei, la prima oră. Șapte locuințe au fost percheziționate în două localități din județul Timiș. Localnicii sunt siderați de cele întâmplate.

„Îi cunoaștem, că sunt de aici din sat. Nu credeam, dar uitați că peste noapte se descoperă unele lucruri. Noi n-am crezut că se pot întâmpla în comunitatea noastră”, susține o localnică.

În lacrimi, tatăl uneia dintre fetele violate spune că va merge până în pânzele albe, pentru dreptatea fiicei sale. Mărturia bărbatului e șocantă.

„Cu droguri. Ea mi-a recunoscut și vă pot arăta filmarea. Le-a șantajat că dacă nu se culcă și cu ăla arată filmarea și așa mai departe. Nu mai am cuvinte, credeți-mă. Sunt distrus, m-a distrus”, susține tatăl.

Adolescentele sunt evaluate acum de specialiști de la Protecția Copilului.

„Toate fetele au familie, în prezent fiind demarată procedura de evaluare a fiecărui caz în parte, fetele vor fi incluse în programe de consiliere psihologică”, susține Smaranda Marcu, din cadrul DGASPC Timiș.

Suspecții au fost arestați, în timp ce polițiștii continuă cercetările în acest caz.

La numărul unic 119 puteți semnala cazurile de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copiilor.

