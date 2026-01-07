Live TV

Video Caz revoltător într-un centru educativ din Timiș. Doi gardieni acuzați că au constrâns minori la acte sexuale în schimbul țigărilor

Data actualizării: Data publicării:
raw centru detentie buzias fara sursa 070126_00451
Caz șocant într-un centru educativ din Timiș. Doi gardieni acuzați că au constrâns minori la acte sexuale în schimbul țigărilor. Foto Digi24
Din articol
Sesizări vechi, reacție întârziată Reacția centrului și ancheta procurorilor Un centru cu antecedente

Un scandal grav zguduie sistemul de reeducare a minorilor, după ce șase copii internați într-un centru educativ din județul Timiș ar fi fost victimele unor abuzuri comise chiar de angajați ai instituției. Acuzațiile vizează doi gardieni ai Centrului Educativ din Buziaș, care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi constrâns mai mulți minori să întrețină raporturi intime, în schimbul unor chiștoace de țigări. Cazul a intrat în atenția anchetatorilor, iar verificările sunt în desfășurare.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Sesizări vechi, reacție întârziată

Semnalul de alarmă a fost tras de reprezentanți ai sindicatului din cadrul Administrația Națională a Penitenciarelor, care susțin că faptele s-ar fi petrecut încă din luna noiembrie a anului trecut.

Potrivit acestora, victimele ar fi șase minori internați în centru, iar conducerea instituției ar fi reacționat cu întârziere, deși ar fi avut informații despre suspiciunile existente.

Criticile nu se opresc doar la nivelul celor doi angajați acuzați, ci se îndreaptă și către managementul centrului, acuzat că nu ar fi intervenit la timp pentru a preveni abuzurile și a proteja copiii.

Reacția centrului și ancheta procurorilor

În replică, reprezentanții Centrului Educativ din Buziaș au transmis că instituția a reacționat prompt și a dispus măsuri pentru verificarea imediată a aspectelor semnalate.

Potrivit acestora, la nivel intern a fost deschisă o anchetă administrativă.

În paralel, procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj au demarat o anchetă penală. Aceștia verifică toate acuzațiile, inclusiv concluziile apărute în urma controlului efectuat de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Un centru cu antecedente

Centrul Educativ din Buziaș nu se află la primul scandal major.

În 2023, instituția a fost în centrul atenției publice după ce ministrul Justiției de la acea vreme, Alina Gorghiu, a făcut publice imagini în care unii beneficiari ai centrului erau supuși unor corecții fizice.

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească amploarea faptelor, responsabilitățile exacte și eventualele măsuri penale sau administrative care se impun.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1063457331
Încă un caz de abuz în serie, în Franța: un așa-zis hipnoterapeut este judecat pentru drogarea și violarea a zeci de femei
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața
coada de masini pe autostrada
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea Margina. Recomandările poliţiştilor
casa padure italia copii
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor
Maxwell Trial Verdict: GUILTY Child Sex Trafficking for Epstein
Dosarele Epstein: Documentele publicate arată tacticile lui Ghislaine Maxwell de a atrage minorele în lumea miliardarului abuzator
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, avertizează: SUA vor vinde petrol venezuelean „pe termen nelimitat”
Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume. Producătorul american de cipuri a detronat Apple
Ungaria critică propunerile postbelice ale Coaliției Voinței: „Europa de Vest creează riscul unui război direct cu Rusia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...