Caz unic. O pisică a fost amendată pentru că circula cu autobuzul, în Cluj-Napoca

O femeie a primit o amendă, în Cluj, pe numele pisicii pentru că a urcat cu animalul în autobuz. Ea transporta felina bolnavă la veterinar într-o cușcă specială. Controlorii au justificat amenda spunând că doar câinii de talie mică sunt acceptați în mijloacele de transport, iar despre pisici nu se spune nimic în regulamentul deținătorilor de animal de companie din Cluj-Napoca.

Postarea unei femei din Cluj-Napoca a ajuns recent virală pe internet. Și nu e de mirare de ce. Femeia a ajuns să fie amendată cu 35 de lei - pe care a și plătit-o - pentru faptul că transporta o pisică, într-o cușcă specială, cu un mijloc de transport în comun.

Asta nu e tot însă. Controlorii ar fi justificat amenda prin faptul că doar câinii de talie mică au voie în autobuz, iar problema pisicilor nu ar fi fost încă reglementată.

Iată postarea completă a utilizatoarei de Facebook care a primit amenda, potrivit DigiFM.:

„Azi dimineață o surpriză extrem de neplăcută în Cluj-Napoca în autobuzul 35. Am dus din nou pisicuța cu piciorul fracturat cu deplasare la rebandajat și am luat autobuzul. Pisica o duc întotdeauna în cușca transportoare tipică, legală pentru siguranța ei și am fost amendată cu 35 lei pe loc, că în orașul Cluj nu e voie cu pisici pe autobuz. Normal că am vociferat că este egal transportul în cușcă, nu au putut să îmi arate nici temeiul legal, singurul argument a fost că nu e câine! DECI... vara nu-i ca iarna... doar câinii pot circula în autobuz!!! Trebuia să ajung la serviciu așa că am plătit și fuga la serviciu și veterinar.

Credeți că este normal acest fapt?

Iubesc și câinii, dar peste tot transportul în cușcă e legal.

NU E NORMAL ce s-a întâmplat astăzi.

Cei de la transportul în comun așa își fac salariile? Deci dacă duci de ex. un porumbel închis în cutie pe autobuz să te amendeze?

Totuși nimeni din "forurile decizionale" nu mai gândește, că de a avea inimă..."

