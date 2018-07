Cazul bizar al adolescentului răpit din mașină. Prima ipoteză a anchetatorilor

Răpire ca-n filme la Vaslui. Un adolescent de 15 ani a fost luat pe sus de doi bărbaţi chiar din maşina în care era cu tatăl său. Unul dintre răpitori l-a lovit pe tatăl copilului, iar celălalt l-a tras cu forţa din autoturism pe băiat, după care s-au făcut nevăzuţi. Tatăl băiatului crede că cea care a pus la cale atacul este mama copilului, stabilită în Franţa. Băiatul este dat acum în urmărire generală şi în consemn la frontieră.

Imaginile atacului au fost surprinse de o cameră de supraveghere instalată într-o intersecţie din Vaslui. În filmare se observă o maşină neagră care opreşte la o trecere de pietoni pe care se află doi bărbaţi.

„Băiatul de 15 ani a fost răpit în această intersecție. Copilul se afla împreună cu tatăl său în mașină, moment în care doi bărbați s-au apropiat de autoturismul oprit la această trecere de pietoni. Unul dintre ei l-a lovit pe tată prin geamul deschis, iar celălalt a deschis portiera și l-a scos pe băiat”, relatează Carmen Ciocan, jurnalist Digi24.

„Atunci eu eram strâns de gât și lovit. Nu puteam. Nici n-am observat că copilul mi-a fost luat din mașină. Am fost atacați din stânga și din dreapta. Am fost prins în mașină, aveam centură, șoferul a accelerat, copilul era luat deja din mașină. Sunt un pic zgâriat dar probabil de la unghii că l-am prins de mână când mă strângea de gât”, declară Geanis Ţibuliac, tatăl copilului răpit.

Gianis Ţibuliac este convins că cea care a comandat atacul este fosta sa iubită, mama băiatului.

„E vorba de doi francezi, doi francezi care sunt special antrenați în a face lucruri. Erau îmbrăcați în negru, cu șepci, cu ochelari de soare. Erau pregătiți pentru a face lucrul ăsta”, adaugă Geanis Ţibuliac, tatăl copilului răpit.

Cei doi s-au despărţit în 2007 iar băiatul a fost luat de mamă în Spania. Gianis Ţibuliac a deschis un proces pentru custodia copilului în România, pe care l-a câştigat în 2011.

„Am aflat acum șase luni că el trăiește și că e în Paris. Am început să iau legătura cu el, am început să am un pic, să mă cunoască că sunt tatăl lui și l-am adus în România pentru că viitorul lui aici vreau să îl fac”, spune Geanis Ţibuliac, tatăl copilului rapit.

Bărbatul a reuşit să-l aducă în ţară abia la finalul săptămânii.

„Am hotărârea judecătorească care îmi aprobă totul pentru copilul meu. Până la majorat el trebuie să stea cu mine”, spune Geanis Ţibuliac, tatăl copilului răpit.

Poliţiştii din Vaslui au făcut filtre la ieşirile din oraş în speranţa că il vor găsit pe băiat.

„În acest moment sunt implicați în acțiunea de căutare peste o sută de polițiști. Minorul a fost dat în urmărire națională și în consemn la frontieră”, declară Bogdan Gheorghiță, purtător de cuvânt al IPJ Vaslui.

Anchetatorii nu exclud însă varianta în care adolescentul să fie deja alături de mama lui, care are domiciliul în Franţa. Mădălin Giuliano Ţibuliac are 15 ani, un metru şi 65 de centimetri înălţime, păr negru, tuns scurt, şi ochi căprui. În momentul incidentului, purta pantaloni scurţi, tricou de culoare deschisă şi pantofi sport de culoare albă.

