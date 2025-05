Cazul decesului lui Rareș Ion. Femeia de 27 de ani care i-a vândut drogurile tânărului care a murit de supradoză, reținută

O femeie de 27 ani care i-a vândut pastile de Metadonă lui Rareș Ion, tânărul de 20 de ani decedat în luna aprilie din cauza unei supradoze la locuinţa lui Tudor Duma zis Maru, a fost reţinută, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă.

Tânara este Elena Veronica Nicolae, traficantă de droguri, cunoscută sub numele „Pika”, scrie Adevărul.

Femeia se afla sub tratament şi beneficia de pastile de Metadonă. În urma autopsiei și analizelor a reieșit că Rareș Ion avea în sânge benzodiazepinelor, metadonei, tramadolului, canabinoizilor, 6-MAM şi alfa PVP.

Tudor Duma a fost deja arestat, fiind acuzat de punerea la dispoziţie a locuinţei pentru consumul ilicit de droguri sau tolerarea consumului ilicit în locuinţă.

„La data de 21 mai 2025, procurorii DIICOT- Structura Centrală au dispus reţinerea unei inculpate, în vârstă de 27 de ani, cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, care a avut ca urmare moartea victimei”, a precizat joi DIICOT, în legătură cu tânărul decedat la locuința lui Tudor Duma, zis și Maru.

Foto: DIICOT

Din materialul probator administrat în cauză a reieşit că, în după amiaza zilei de 14.04.2025, femeia i-a vândut tânărului, decedat în 15 aprilie, cantitatea de 12-18 comprimate de Metadonă, cu suma de 100 de lei, mai spune sursa citată.

„Drogul de mare risc, comercializat victimei, a provenit din cantitatea de 100 comprimate, pe care inculpata le-a ridicat în aceeaşi zi, pe bază de prescripţie, de la un centru pentru asistenţă integrată a adulţilor, aceasta fiind sub tratament”, conform DIICOT.



În intervalul 14 - 15 aprilie, Rareș Ion a consumat comprimatele de Metadonă, achiziţionate de la femeie, atât pe cale orală, cât şi intravenos, precum şi alte droguri de risc şi de mare risc - benzodiazepine, tramadol, canabinoizi și ulterior a decedat ca urmare a unei insuficienţe cardio-circulatorii şi respiratorii acute, consecinţa unei intoxicaţii acute polimedicamentoase.



De asemenea, cercetările au mai relevat că inculpata, Pika, i-a spun lui Rareș Ion, zis și „Castron”, că urmează să ridice comprimatele de Metadonă şi că îi poate vinde o parte dintre acestea, cu toate că știa că tânărul este dependent de droguri.



Joi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă a inculpatei, pentru o perioadă de 30 de zile.

Iubita lui Rareș Ion a povestit, la scurt timp după tragedie, că persoana care i-a vândut droguri lui „Castron” se numește Elena Veronica Nicolae, zisă „Pika”, relatează Adevărul. Ea spune că nu este prima dată când cineva a murit după ce a cumpărat droguri de la Pika.

„Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de asta pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pika, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, a precizat ubita lui Rareș Ion.

„Pica este o tânără dependentă de substanțe interzise destul de tari și care furnizează atât persoanelor adulte, cât și minorilor substanțe interzise. Alege să le furnizeze inclusiv persoanelor care abia se mai pot ține pe picioare și care se observă pe fața lor că nu ar mai trebui să consume, totuși pentru banii ăia murdari preferă să o facă”, a povestit un prieten apropiat al lui Rareș, care a fost audiat recent la DIICOT.

Rareş Ion, tânărul care a murit de supradoză voia să se lase de droguri, după ce în februarie a ajuns cu ambulanţa la spital. Prietenii victimei susţin că Maru l-a convins pe „Castron” să se drogheze în garajul locuinţei acestuia.

De asemenea, cartea de identitate a tânărului de 20 de ani, Rareș Ion, care a murit pe 15 aprilie din cauza unei supradoze de droguri, a fost găsită acasă la traficantul Tudor Duma zis și „Maru”, reținut de DIICOT, arată referatul procurorilor obținut de jurnaliștii Digi24. Anchetatorii spun că băiatul a consumat un cocktail de droguri preparat de „Maru”, apoi când starea lui s-a agravat acesta l-a ignorat. El nu a chemat ambulanța pentru că îi era teamă de poliție, însă l-a abandonat în stradă.

Tudor Duma, zis „Maru”, dealerul care i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu, autorul accidentului din localitatea 2 Mai. El are o condamnare la activ de patru ani şi trei luni închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri şi deţinere de droguri, însă decizia nu este definitivă.

