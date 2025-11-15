Live TV

Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica susține că unitatea unde se făcea sedare profundă „avea autorizațiile și avizele necesare"


clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani. Foto: Captură Digi24

Clinica dentară unde o fetiță de doi ani a decedat după ce a fost sedată recunoaște că nu avea avize și autorizații pentru toate spațiile. Într-un comunicat, cabinetul susține că a investit „în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”. În ce privește sedarea profundă, clinica punctează că avea autorizațiile și avizele necesare.

Clinica punctează că demersurile „au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”. De asemenea, susține că activitățile de sedare profundă, desfășurate în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare.

„Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. În procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Clinica dentară susține că va coopera instituțional și va susține procedurile necesare pentru clarificarea completă a faptelor: „Rămânem angajați în transparență, cooperare instituțională și susținerea tuturor procedurilor necesare pentru clarificarea completă a faptelor”.

Potrivit informațiilor Digi24, clinica nu avea autorizație sanitară de funcționare, iar inspecția Sanitară de Stat amendase aceeași clinică, în ianuarie, pentru că avea probleme cu sterilizarea instrumentelor.

Fetița în vârstă de 2 ani a făcut stop cardiorespirator în urma sedării și, din păcate, medicii nu au reușit să o readucă la viață. Tot ministrul Sănătății spunea că din primele informații se pare că medicii au sunat cu întârziere la 112 pentru a veni ambulanța.

