Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi"

Data publicării:
femeie in depresie
60% dintre pacienții diagnosticați cu depresie sunt femei.

Depresia afectează tot mai mulți români. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, de exemplu, numărul pacienților diagnosticați cu această afecțiune a crescut cu 40%, în doar trei ani. Potrivit cifrelor, sunt mai multe femei decât bărbați care ajung la medic. Specialiștii o pun pe seama vitezei și a presiunii în care trăim zi de zi: oamenii nu mai comunică față în față, iar de aici apare și sentimentul de însingurare, care se transformă apoi în depresie. Este și cazul unei femei din Iași, care a înțeles, în final, că povara era mult prea mare și a decis să ceară ajutor specializat. 

„M-am internat la inimă, că aveam probleme de stresul ăsta, cred. Și ușor, ușor doctorul a zis să mă duc la un psihiatru”, își începe femeia povestea.

Depresia este o boală care afectează, an de an, tot mai mulți români. Sunt oameni care nu mai pot duce o viață normală, din cauza neliniștii și a supărării care se transformă într-o mare de neputință.

„Ma afectează că la orișice rămân blocată, la orișice eveniment, mișcare sau ceva rămân de... Uneori nu pot vorbi multe cuvinte, până îmi revin. Și am zis că trebuie să caut o soluție. Nu mai puteam...”, povestește femeia.

Dacă în 2022, medicii de la Institutul de Psihiatrie Socola tratau aproape 500 de pacienți cu depresie în fiecare lună, anul acesta s-a ajuns la 690 de cazuri, pe lună. Tot mai des, tinerii cad pradă bolii.

„La tineri chiar este o mare problemă, din acest punct de vedere. Poate nu reușesc să gestioneze toate cerințele de la serviciu, responsabilitățile de acasă. Simt o presiune mult prea mare pe umerii lor și nu reușesc să o gestioneze”, explică Elena Popescu, psihiatru Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

60% dintre pacienții diagnosticați cu depresie sunt femei. Ajutorul unui specialist e esențial, spun cei care ajung să fie copleșiți de gândurile negre.

„Cum se întâmplă treaba, nu lăsată așa, să 'clocească' în cap sau nu știu cum să zic, până te epuizezi de tot. Nu mai taci atât, începi să îți dai drumul la cuvinte. E o sarcină pe spate, pe care o duci greu”, mărturisește femeia care a avut curajul să-și deschidă sufletul în fața jurnaliștilor Digi24.

Medicii spun că numărul cazurilor de depresie crește pe măsură ce oamenii renunță să mai comunice între ei și își găsesc refugiul pe ecrane.

„Nu se mai comunică. Nu mai comunică om cu om în casa. Fiecare își ia informația din mediul online și nu și-o mai ia de la celălalt. Noi suntem ființe sociale, avem nevoie de comunicare”, insită Elena Popescu, psihiatru Institutul de Psihiatrie Socola din Iași.

Pe lângă neliniște și anxietate, printre semnele de depresie se numără și tulburările de atenție și concentrare, de memorie, dar și insomniile.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

