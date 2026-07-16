CCR a respins ordonanța privind litigiile salariale ale bugetarilor: Guvernul nu a justificat urgența

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis, joi, cu majoritate de voturi, că Ordonanța de urgență a Guvernului 62/2024, care stabilea o procedură specială pentru soluționarea proceselor privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și prestațiile de asigurări sociale, este neconstituțională în ansamblul său.

Potrivit unui comunicat al CCR, ordonanța a fost adoptată fără a fi justificată existența unei situații extraordinare care să impună reglementarea prin ordonanță de urgență.

„Motivarea adoptării ordonanţei de urgenţă este una formală, nefiind invocată existenţa unei situaţii extraordinare, preexistente, cuantificabile şi obiective, care să necesite reglementarea imediată, astfel încât a constatat încălcarea art.115 alin.(4) din Constituţie”, a transmis Curtea.

Judecătorii constituționali arată că actul normativ urmărea introducerea unui mecanism special pentru unificarea practicii judiciare în litigiile privind salariile, pensiile și alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice, însă argumentele Guvernului nu justificau adoptarea unei ordonanțe de urgență.

„Ordonanţa de urgenţă criticată urmăreşte instituirea unei proceduri speciale pentru soluţionarea litigiilor privind salariile, pensiile şi alte drepturi sociale ale personalului plătit din fonduri publice, prin crearea unui mecanism de unificare a practicii judiciare. Totuşi, existenţa unei practici neunitare nu reprezintă o situaţie extraordinară, fiind inerentă oricărui sistem judiciar, iar mecanisme privind asigurarea unei jurisprudenţe unitare, precum recursul în interesul legii şi hotărârile prealabile, sunt deja reglementate de Codul de procedură civilă”, explică CCR.

Curtea subliniază că „elementele de oportunitate legislativă invocate nu se încadrează în exigenţele constituţionale referitoare la adoptarea ordonanţelor de urgenţă a Guvernului”, motiv pentru care a constatat neconstituționalitatea ordonanței în ansamblul său.

Editor : Ana Petrescu