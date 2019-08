Ce a făcut criminalul de la Săpoca cu câteva minute înainte de atac. Detaliile oferite de ministrul Sorina Pintea

Sorina Pintea, ministrul Sănătății, aflată în control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, acolo unde patru oameni au fost omorâți, spune că asistenta nu trebuia să lase un stativ de perfuzii la îndemâna pacienților. O a doua greșeală este legată de faptul că în pat cu ucigașul a mai fost pus pacient. Ea a povestit ce s-a întâmplat cu câteva minute înainte de atacul ucigaș.

„Din păcate, așa cum am precizat, s-a produs un lung șir de erori umane și reiterez ideea că tragedia putea fi evitată. Am spus că suntem sistemul și fiecare să respecte ce e în fișa postului. De exemplu, se arată în fișa asistentei medicale că nu se lasă la îndemâna pacienților obiecte contondente, stativul nu trebuia să rămână niciodată într-un salon cu proleme psihice”, a declarat Sorina Pintea, potrivit Mediafax.

Ministrul Sănătății, aflat în control la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, spune că o altă greșeală a fost legată de faptul că medicii au pus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, încă un bărbat în pat cu atacatorul.

Un bărbat cu probleme cu băutura, adus în același pat în care dormea Ștefan Lungu

„La 1.45 în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost internat un bărbat, tot cu etilism, pus în pat cu Lungu Ștefan, în condițiile în care mai erau paturi libere. A fost pus în salonul 206, era la îndemână și atunci poate și-au spus <<de ce să nu îl punem aici>>. Doi oameni au fost puși în același pat, în condițiile în care erau paturi libere. Nota explicativă arată că doamna doctor spunea că în salonul cu supraveghere era multă lume. Mai era un pavilion la vilă, acolo se plătește legal 20 de lei pe zi, dar nu cred că era o problemă dacă era ținut o noapte”, a mai spus ministrul Sănătății.

Ea a mai spus că o asistentă l-a surprins pe atacator înainte de atac în timp ce se spăla pe față și i-ar fi zis să meargă la somn, iar acesta ar fi răspuns afirmativ: „În jurul orei 3 dimineața, una dintre asistente declară că a fost să își facă rondul. L-a văzut spălându-se pe față. L-a rugat să meargă în pat.”

Agresorul se află acum la Procuratură.

Agresorul de la Săpoca a făcut o criză convulsivă chiar în spital. A fost mutat în cameră fără supraveghere, lucru neconsemnat în acte

Ministrul Sănătății a mai spus că bărbatul care a omorât patru pacienți a fost internat inițial într-o cameră cu supraveghere și a fost mutat vineri, când „a venit un alt pacient care trebuia internat”.

„Pacientul a venit de la UPU, el acolo fiind adus cu o ambulanță. În momentul în care s-a deplasat de la camera de gardă, unde fusese consultat, spre garderobă, a făcut o criză convulsivă, lucru care a determinat-o pe doctorița care era de gardă să îl interneze într-un salon cu supraveghere, unde a stat aproximativ 14-15 ore”, a explicat ministrul.

Potrivit Sorinei Pintea, pacientul a fost mutat într-o cameră fără supraveghere vineri, când „a fost o nebunie, încă nu am descifrat ce s-a întâmplat”.

„14-15 ore n-au fost probleme, pacientul era liniștit, cooperant, așa reiese din ce scriu medicii. Pentru că a venit un alt pacient care avea nevoie de internare și două paciente au avut o altercație, s-a constatat că trebuie să fie separate, a fost o nebunie, încă nici eu n-am descrifrat exact ce s-a întâmplat, s-a decis transferul lui pe o zonă nesupravegheată, fapt neconsemnat în foaia de observație, vineri”, a mai spus Sorina Pintea.

Plângeri penale după tragedia de la Săpoca

Ministrul a precizat și că vor fi depuse plângeri penale după tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, însă așteaptă rezultatul controlului pentru a ști pe numele cui se vor îndrepta aceste demersuri.

„Cu siguranță (vor fi depuse plângeri penale, n.r.) Voi comunica”, a spus Sorina Pintea.

Întrebată pe numele cui vor fi îndreptate aceste plângeri, ministrul Sănătății a spus: „Încă nu am terminat de analizat toate declarațiile pe care persoanele care au fost atunci acolo le-au dat”.

Ministrul Sănătății: Asistenta spune ca a administrat tratamentul, dar în foaie nu apare consemnat

Pintea a adăugat că asistenta spune că i-a dat atacatorului sedativele prescrise de medici, dar că acest lucru nu apare în fișa medicală.

„În foaia de tratament medicul a consemnat că trebuie să fie sedat. În foaia de observație apare un formular în care asistenta notează ora la care administrează tratamentul și ce tratament administrează. Asistenta spune că a administrat tratamentul, dar în foaie nu apare consemnat”, a spus ministrul.

Ea a precizat că tratamentul conținea pe lângă sedative și vitamine.

Pintea, la Săpoca: Nu se pune problema lipsei de personal. În pavilion erau 7 asistente și 3 infirmiere

Sorina Pintea a mai declarat a declarat că la Spitalul de Psihiatrie de la Săpoca nu este criză de personal, așa cum spunea un sindicalist, deoarece 7 asistente și 3 infirmiere se ocupau de pavilion, iar din punctul ei de vedere, nu au fost respectate prevederile din fișa postului.

„Nu se pune problema lipsei de personal. În acel moment, în pavilion erau 7 asistente medicale și trei infirmiere. Din datele care mi s-au pus la dispoziție, am constatat că pwersonalul este normat în acest spital la nivel minim, deci legal. Cele 45 de posturi aprobate în 2018 - nu la solicitarea sindicatelor, ci la solicitarea spitalelor, pentru că eu am făcut aprobările - urmau să fie scoase la concurs. Aici am avut o replică. De ce nu ați scos la concurs? Pentru că nu am avut buget. Greșit. În momentul în care bugetul de stat e aprobat, spitalul are buget și poate face angajari. (...) Dar și fără aceste 45 de posturi, personalul era la minim”, a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății a mai declarat că la acest spital nu este criză de personal, așa cum acuzau membrii Sanitas Săpoca.

„Încă un lucru pe care l-am constatat, spunea liderul de sindicat de aici că există sâmbătă și duminică o asistentă la 70 de pacienți. Nici vorbă. M-am uitat peste grafice. Un lucru interesant, sâmbătă și duminică sunt 10 asistente la cele două secții, Psihiatrie I și II, iar în timpul săptămânii sunt 4-5”, a mai spus Pintea.

„Din punctul meu de vedere, reiterez faptul că nu s-au respectat prevederile din fișa postului. Nu este criză de personal. 724 de persoane reprezintă normativul minim sub care nu are voie să coboare, mă refer la acest spital. Faptul că sindicatele spun că e o lipsă de personal, nu e adevărat sunt contrazise de fișele de lucru”, a mai adăugat Pintea.

Sorina Pintea se află la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din Buzău pentru a coordona ancheta internă, după ce patru persoane au murit și mai multe au fost rănite grav de un pacient, care i-a atacat cu un stativ de perfuzii. Atacatorul a intrat în sevraj și i-a lovit pe ceilalți pacienți cu un stativ de perfuzii. Atacul ar fi durat în jur de două minute. Atacatorul a sărit apoi pe geam și a fost prins în curte de un polițist.

