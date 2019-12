Ce a făcut primarul unei localităţi sărace după ce s-a aflat că face cadou subordonaților coşuri cu produse de lux

Cadouri... spumoase pregătite pentru angajații unei primării din județul Vrancea. Pe lângă tradiționalele dulciuri, aceștia urmau să primească și sticle de șampanie, al căror preț sare de 200 de lei bucata. Edilul localității Mărășești spune că angajații primesc în fiecare an cadouri de Crăciun și că nu a știut ce le pregătise Moșul salariaților primăriei cu ocazia sărbătorilor din acest an. Totodată, nu sunt singurii locuitori care primesc daruri de sărbători.

Bomboane, cafea sau băuturi fine, precum whisky sau șampanie de peste 200 de lei sticla. Sunt câteva dintre produsele pregătite de primăria Mărășești pentru sărbători și a căror valoare totală se ridică la aproape 35.000 de lei.

După ce conținutul pachetelor a devenit public, mai devreme de ziua de Crăciun, așa cum prevede tradiția, edilul a decis să returneze sticlele de șampanie. Iar în schimbul lor a luat bomboane. Valerică Chitic precizează că pachetele au fost făcute nu cu bani de la primărie, ci cu ajutorul sponsorizărilor.

Valerică Chitic, primarul localității Mărășești: Angajații primăriei, în fiecare an, au primit cadouri de Crăciun pentru copii și pentru ei. În general dulciuri, copiii și părinții și de mâncare, ceva băutură. Din toate. Șampania care s-a dat a fost rectificată factura și nu a mai fost pusă. Banii au venit la primărie și prin hotărâre i-am alocat pentru bradul de Crăciun, pentru Crăciun. Prima dată nu m-am ocupat eu. Abia când au început să dea pe Facebook mi-am dat seama că e greșeală. Am chemat persoanele care au greșit. Am făcut modificarea să rămână aceeași sumă, dar să nu mai fie produsele respective.

Reporter: Suma e prea mare pentru Mărășești?

„Nu, pentru că în suma asta au intrat 250 de copii de la grădiniță, 50 de la centrul de zi, copiii noștri și 110 persoane, angajați la primărie”.

Oamenii din Mărășești au pareri împarțite legate de inițiativa primarului.

„E ceva care sună urât și pentru oraș, că nu s-a făcut nimic.”

„În niciun caz nu e normal. Se puteau folosi în alte părți”.

„Sunt oameni care trăiesc din nimica toată. Au salarii destul de mari, puteau face canalizare, apă. Puteau da la căminul de bătrâni sau la nevoiași”.

„Dar de ce angajații primăriei, care au și salariu? De ce să nu dea și la oamenii necăjiți? Eu trăiesc din ajutor social... 1,4 milioane, lumină să plătesc, medicamente”.

Reporter: Nu vi se pare normal?

„Nu mi se pare normal deloc”.

„Nu contează că sunt bani publici. Toți primim cadouri”.

Reporter: Se putea face altceva cu banii?

„Au dat și la copii și o să dea la toată lumea. Au făcut câte un mic cadou, când au putut. Când nu...”

„Era nevoie de investitie. Nu sunt făcute, vedeți cum e orașul. Dar asta e puterea...”

Editor web: Liviu Cojan