Live TV

Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect

Marina Cimpoacă Data publicării:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Din articol
Cum resimte organismul lipsa proteinelor din perioada postului Ce alimente sunt recomandate în Postul Crăciunului  Recomandările nutriționistului după încheierea postului

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie 2025, marcând una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Dincolo de semnificația religioasă, tot mai mulți români aleg să privească această perioadă și ca pe o formă de detoxifiere a organismului. Medicul nutriționist Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro cum reacționează corpul în lipsa proteinelor animale și ce alternative alimentare pot asigura un aport nutrițional echilibrat pe durata postului.

Postul Nașterii Domnului reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc.

Cum resimte organismul lipsa proteinelor din perioada postului

„Având în vedere că cele trei grupe alimentare (carnea, ouăle și lactatele) reprezintă surse importante de proteine, un post abordat incorect poate duce la apariția unor simptome precum oboseala cronică, senzație continuă de foame și chiar tendință la îngrășare. (Aceste manifestări apar, de regulă, din cauza unui aport insuficient de proteine și a consumului crescut de carbohidrați.)”, a explicat pentru Digi24.ro Andrei Panaite, medic nutriționist

Ce alimente sunt recomandate în Postul Crăciunului 

„Mazărea și soia se numără printre alimentele vegetale cu cel mai ridicat conținut de proteine și cu un profil de aminoacizi apropiat de cel al cărnii sau lactatelor. Alte surse de proteine care asigură senzația de sațietate sunt năutul, lintea și fasolea, în timp ce energia poate fi obținută și din carbohidrați precum cartofii sau ovăzul. În perioada postului, se recomandă consumul aproape zilnic al acestor alimente, în diverse combinații.

De asemenea, zilele cu dezlegare la pește oferă o oportunitate excelentă de a suplimenta aportul de proteine și aminoacizi esențiali, consumând carne de pește împreună cu restul alimentelor permise în post.”, a adăugat medicul nutriționist

Cum integrăm gustările într-un plan alimentar corect

„O porție de 20-30 de grame de oleaginoase, precum nuci, migdale, alune, caju, fistic sau diverse semințe reprezintă o gustare ideală în zilele de post. Sunt alimente extrem de sănătoase, însă trebuie consumate cu moderație, deoarece au o densitate calorică ridicată și pot favoriza creșterea în greutate.

Totodată, fructele bogate în vitamine și fibre, precum portocalele, ananasul, kiwi sau bananele, pot fi o alegere potrivită pentru gustările dintre mese. Totuși, pentru a evita disconfortul digestiv și tulburările de somn este recomandat să fie consumate în prima parte a zilei, nu seara târziu.”, a mai explicat specialistul în nutriție

Capcane alimentare în perioada postului

Nutriționistul Andrei Panaite atrage atenția că, în perioada postului, consumul de alimente hiperprocesate precum pateu de post, halva sau margarină și excesul de pâine, în special seara, pot crește riscul de boli cardiovasculare și creștere în greutate.

Recomandările nutriționistului după încheierea postului

„Nu este recomandat să revenim brusc la o dietă bazată pe carne, ouă sau lactate imediat după terminarea postului. Organismul are nevoie de timp pentru adaptarea nutrițională, așa că, în primele zile, este indicat să introducem treptat proteine slabe precum carne de pui, de curcan, ouă și lactate degresate sau semi-degresate, evitând excesele.”, conchide medicul nutriționist Andrei Panaite

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
2
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
3
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Traian-Berbeceanu01
4
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NzgwJmg9NDQwJmhhc2g9MWE0YTg4MTE1MzJkZDIyODc0NjY5ZGJkODQ1Yjc2YTQ=.thumb (1)
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc...
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
Parked cars along a street in Bucharest, Romania, 2020.
ASF a publicat noile tarife de referință pentru polițele RCA. Cum...
Ultimele știri
Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere
Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită
Fără banii din activele rusești înghețate, Ucraina se apropie de colaps financiar. Cum afectează disputele din UE economia Kievului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Începe Postul Crăciunului 2025: Obiceiuri pe care preotul le interzice până la sărbătoarea Nașterii Domnului
Lăsata Secului pentru postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului 2025. Cele mai importante tradiții explicate de preot: „Este o zi a iertării”
Alimente recomandate pentru consumul zilnic. Foto Getty Images
Lista alimentelor pe care medicii le recomandă pentru un consum zilnic: „Sprijină sistemul imunitar și reduc inflamația din corp”
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun
contor energie electrica
Energia s-a scumpit cel mai mult în luna septembrie. Cu cât a crescut prețul fructelor și altor alimente
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Țeapă la pensie la Mica Recalculare. Doar 110 lei în plus după ce a cheltuit 2.400 lei pe adeverințe. De ce?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA