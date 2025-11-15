Ce alimente recomandă nutriționiștii în Postul Crăciunului. Care sunt riscurile unui regim alimentar incorect

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie 2025, marcând una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Dincolo de semnificația religioasă, tot mai mulți români aleg să privească această perioadă și ca pe o formă de detoxifiere a organismului. Medicul nutriționist Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro cum reacționează corpul în lipsa proteinelor animale și ce alternative alimentare pot asigura un aport nutrițional echilibrat pe durata postului.

Postul Nașterii Domnului reprezintă una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc.

Cum resimte organismul lipsa proteinelor din perioada postului

„Având în vedere că cele trei grupe alimentare (carnea, ouăle și lactatele) reprezintă surse importante de proteine, un post abordat incorect poate duce la apariția unor simptome precum oboseala cronică, senzație continuă de foame și chiar tendință la îngrășare. (Aceste manifestări apar, de regulă, din cauza unui aport insuficient de proteine și a consumului crescut de carbohidrați.)”, a explicat pentru Digi24.ro Andrei Panaite, medic nutriționist

Ce alimente sunt recomandate în Postul Crăciunului

„Mazărea și soia se numără printre alimentele vegetale cu cel mai ridicat conținut de proteine și cu un profil de aminoacizi apropiat de cel al cărnii sau lactatelor. Alte surse de proteine care asigură senzația de sațietate sunt năutul, lintea și fasolea, în timp ce energia poate fi obținută și din carbohidrați precum cartofii sau ovăzul. În perioada postului, se recomandă consumul aproape zilnic al acestor alimente, în diverse combinații.

De asemenea, zilele cu dezlegare la pește oferă o oportunitate excelentă de a suplimenta aportul de proteine și aminoacizi esențiali, consumând carne de pește împreună cu restul alimentelor permise în post.”, a adăugat medicul nutriționist

Cum integrăm gustările într-un plan alimentar corect

„O porție de 20-30 de grame de oleaginoase, precum nuci, migdale, alune, caju, fistic sau diverse semințe reprezintă o gustare ideală în zilele de post. Sunt alimente extrem de sănătoase, însă trebuie consumate cu moderație, deoarece au o densitate calorică ridicată și pot favoriza creșterea în greutate.

Totodată, fructele bogate în vitamine și fibre, precum portocalele, ananasul, kiwi sau bananele, pot fi o alegere potrivită pentru gustările dintre mese. Totuși, pentru a evita disconfortul digestiv și tulburările de somn este recomandat să fie consumate în prima parte a zilei, nu seara târziu.”, a mai explicat specialistul în nutriție

Capcane alimentare în perioada postului

Nutriționistul Andrei Panaite atrage atenția că, în perioada postului, consumul de alimente hiperprocesate precum pateu de post, halva sau margarină și excesul de pâine, în special seara, pot crește riscul de boli cardiovasculare și creștere în greutate.

Recomandările nutriționistului după încheierea postului

„Nu este recomandat să revenim brusc la o dietă bazată pe carne, ouă sau lactate imediat după terminarea postului. Organismul are nevoie de timp pentru adaptarea nutrițională, așa că, în primele zile, este indicat să introducem treptat proteine slabe precum carne de pui, de curcan, ouă și lactate degresate sau semi-degresate, evitând excesele.”, conchide medicul nutriționist Andrei Panaite