Ce amendă poate primi un șofer care circulă cu permisul expirat. Actele necesare pentru schimbarea carnetului de conducere

Conducerea unui vehicul cu permis de conducere expirat reprezintă o contravenție rutieră și este sancționată potrivit legislației în vigoare. Șoferii surprinși în această situație pot primi amenzi de până la 1.620 de lei, iar dreptul de a conduce le este interzis până la reînnoirea permisului.

Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data emiterii. Odată depășit acest termen, documentul nu mai oferă dreptul legal de a conduce, iar folosirea unui permis nevalabil este sancționată în conformitate cu Articolul 101 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Cât este amenda dacă circuli cu permisul expirat

Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, 6-8 puncte amendă, respectiv 1.215 lei până la 1.620 lei, conducerea unui autovehicul (și tractor agricol sau forestier) cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat.

Măsuri complementare: Reținerea permisului de conducere și eliberarea dovezii cu drept de circulație pentru o perioadă de 15 zile.

De asemenea, este considerată contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută pentru clasa a IV-a de sancțiuni conducerea, de către o persoană fizică, pe drumurile publice, a unui vehicul care prezintă deficiențe periculoase sau a unui vehicul înregistrat al cărui termen de valabilitate al inspecției tehnice periodice a expirat.

Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reține de către poliția rutieră în următoarele cazuri:

vehiculul înregistrat nu are efectuată inspecția tehnică periodică valabilă ori aceasta este anulată;

nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

vehiculul circulă noaptea fără faruri sau lămpi de semnalizare, dispozitivele de iluminare și semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare;

vehiculul circulă cu deficiențe majore sau periculoase la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;

sistemul de frânare de serviciu, securitate sau de staționare prezintă deficiențe majore sau periculoase;

autovehiculul nu este dotat, la circulația pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roțile axei/axelor de tracțiune ori nu au montate pe aceste roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante certificate;

zgomotul în mers sau staționare depășește limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul;

motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunțate ori nu sunt compatibile, fiind de natura să provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului.

Eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate

Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului se depune personal, de către titular, la oricare serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din țară, indiferent de adresa de domiciliu a solicitantului. (Cererea pentru eliberarea duplicatului permisului de conducere poate fi transmisă și prin intermediul secțiunii servicii online a site-ului Direcției Generale Permise de Conducere și Înamtriculări.)

Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate

Cererea semnată de către solicitant generată, de regulă, de sistemul informatic și care conține datele furnizate de solicitant la ghișeu sau este completată olograf de către acesta (completată corespunzător motivului pentru care se solicită un nou document);

Actul de identitate al solicitantului din care rezultă că acesta are domiciliul sau reședința în România, în original. Acesta se restituie pe loc solicitantului;

Dovada de plată a contravalorii permisului de conducere - 89 lei. (În situația în care plata s-a efectuat prin intermediul Sistemului național electronic de plată online nu mai este necesară depunderea unei dovezi la ghișeu;

Permisul de conducere, în original. În cazul în care titularul nu mai este în posesia lui, va completa olograf declarația din cuprinsul cererii în raport cu starea de fapt;

Documentul emis de o unitate medicală autorizată (fișa medicală) din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

