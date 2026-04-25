Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașina murdară și când poate fi respinsă inspecția tehnică (ITP)

Ce amenzi riscă șoferii care circulă cu mașina murdară 2026.
În ce condiții murdăria de pe mașină devine motiv de amendă Ce amenzi primesc șoferii care circulă cu mașina murdară Mașinile murdare pot fi respinse la ITP

Murdăria acumulată pe caroseria unui autovehicul nu reprezintă doar o problemă de ordin estetic, ci poate avea implicații legale în anumite situații. În practică, un astfel de aspect poate atrage sancțiuni sau poate ridica dificultăți la efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP). Chiar dacă legislația rutieră nu prevede în mod explicit interdicția de a circula cu un vehicul neîntreținut, autoritățile pot interveni în momentul în care starea acestuia afectează vizibilitatea elementelor de identificare sau compromite siguranța în trafic.

Legislația rutieră stabilește o serie de situații în care conducătorii auto pot fi sancționați, în funcție de gravitatea abaterilor și de impactul pe care acestea îl au asupra siguranței traficului.

În ce condiții murdăria de pe mașină devine motiv de amendă

Legislația rutieră din România, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și regulamentul de aplicare a acesteia, nu stabilește un prag exact al nivelului de murdărie care să atragă automat sancțiuni pentru șoferi. Cu toate acestea, cadrul legal prevede o serie de obligații clare privind starea tehnică și vizibilitatea elementelor esențiale ale vehiculului.

Astfel, conducătorii auto pot fi sancționați atunci când murdăria acumulată afectează siguranța în trafic sau împiedică identificarea corectă a autovehiculului. În practică, cele mai frecvente situații vizează plăcuțele de înmatriculare care devin ilizibile din cauza depunerilor de praf, noroi sau alte impurități, aspect reglementat explicit de Codul rutier.

Totodată, regulamentul de aplicare impune obligația ca vehiculul să fie menținut într-o stare tehnică corespunzătoare, ceea ce include asigurarea unei vizibilități adecvate și funcționarea corectă a sistemelor de iluminare și semnalizare. În acest context, suprafețele vitrate excesiv de murdare sau farurile și stopurile acoperite pot constitui abateri.

În plus, legislația sancționează și situațiile în care din vehicul se desprind ori se scurg materiale care pot afecta carosabilul sau siguranța celorlalți participanți la trafic.

Ce amenzi primesc șoferii care circulă cu mașina murdară

Șoferii care circulă cu un vehicul neîntreținut pot fi sancționați în baza prevederilor din Codul rutier (Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 195/2002) și din regulamentul de aplicare, în funcție de consecințele concrete.

Potrivit ordonanței, amenzile contravenționale sunt stabilite în funcție de un sistem de puncte-amendă, fiecare punct reprezentând 10% din salariul minim brut pe economie. În funcție de gravitatea abaterii, sancțiunile sunt încadrate în mai multe clase, de la clasa I (2-3 puncte-amendă) până la clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă). Astfel, în situațiile în care murdăria afectează vizibilitatea elementelor de identificare sau siguranța rutieră, fapta poate fi sancționată în una dintre aceste clase, în funcție de consecințe.

Mașinile murdare pot fi respinse la ITP

Starea de curățenie a unui autovehicul poate influența rezultatul inspecției tehnice periodice (ITP), chiar dacă legislația nu sancționează în mod direct murdăria. Potrivit reglementărilor privind efectuarea ITP, verificarea trebuie realizată în condiții care să permită identificarea și evaluarea corectă a componentelor vehiculului.

Conform normelor stabilite de Registrul Auto Român (RAR) și legislației în vigoare privind inspecția tehnică (în special OG nr. 81/2000 și reglementările tehnice aplicabile), inspectorii sunt obligați să verifice elementele de identificare și starea tehnică a vehiculului. În acest context, dacă murdăria împiedică verificarea, inspecția nu poate fi efectuată în mod corespunzător.

Potrivit Reglementărilor din 12 august 2008, publicate în Monitorul Oficial nr. 608 bis din 15 august 2008, privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere în normele tehnice prin inspecția tehnică periodică: „Vehiculele rutiere prezentate la inspecţia tehnică periodică trebuie să fie curate, în special caroseria, şasiul, ansamblurile şi subansamblurile ce urmează să fie controlate.”

