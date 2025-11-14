Live TV

Ce amenzi riscă șoferii care vorbesc la telefon la volan. Se poate ajunge la suspendarea permisului de conducere

Data publicării:
Sancțiuni pentru vorbitul la telefon în timpul condusului. Foto Getty Images
Cât este amenda pentru vorbitul la telefon la volan Când se reține permisul de conducere

Potrivit legislației rutiere în vigoare, folosirea telefonului mobil la volan pentru convorbiri se sancționează cu amenzi de până la 1.620 de lei. În plus, dacă șoferul comite simultan o altă contravenție, legea prevede suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Șoferilor le este interzisă utilizarea telefonului mobil la volan atunci când dispozitivul este ținut în mână. Această prevedere are ca scop prevenirea distragerii atenției în trafic, considerată una dintre principalele cauze ale accidentelor.

Cât este amenda pentru vorbitul la telefon la volan

Potrivit Articolului 101 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice: Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, de la 6 la 8 puncte amendă, respectiv între 1.215 lei și 1.620 lei - folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere”, (hands-free).

De asemenea se aplică sancțiunea complementară de 4 puncte de penalizare pentru săvârșirea faptei.

Când se reține permisul de conducere

Potrivit legii, constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni (4-5 puncte-amendă, respectiv 810 lei -1.012,5 lei), precum și cu aplicarea sancțiunii complementare de suspendare a dreptului de a conduce pentru 30 de zile, folosirea telefonului mobil de către conducătorii de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția cazului în care dispozitivul este tip „mâini libere”, atunci când aceasta se face concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor precum: 

  • Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;
  • Nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri;
  • Nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid;
  • Depășirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roșie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
  • Nerespectarea semnalelor, indicațiilor și dispozițiilor polițistului rutier aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Editor : C.S.

Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
Digi Sport
Imagini neverosimile: Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest golănesc! A urmat un întreg "show"
