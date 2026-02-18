Live TV

Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil

Data actualizării: Data publicării:
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Din articol
Ce amenzi riscă proprietarii care nu îndepărtează zăpada de pe trotuarele din fața blocurilor Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

În maximum 24 de ore de la oprirea ninsorii, proprietarii și operatorii economici care nu curăță trotuarele din fața clădirilor riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit datelor comunicate pentru Digi24.ro de către Primăria Municipiului București, obligația revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, iar verificările sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei și structurile de sector, responsabile de constatarea abaterilor și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Curățarea trotuarelor și evitarea depozitării ghețușului pe carosabil sau spații verzi previn accidentele pietonale și rutiere, reducând riscul unor incidente care pot avea consecințe grave.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu îndepărtează zăpada de pe trotuarele din fața blocurilor

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții Primăriei Capitalei

Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Încălcarea prevederilor atrage sancțiuni contravenționale, după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

Amendă contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare - inclusiv necurățarea zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului - de la 200 lei până la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice (inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile)

Amendă contravențională pentru nerespectarea acelorași obligații (curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le administrează/țin în folosință) - de la 500 lei până la 2.000 lei, conform prevederilor Hotărârii nr. 120/2010.

Poliția Locală a Capitalei și polițiile de sector constată contravențiile și aplică sancțiuni la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurii stabilite.”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Municipiului București

Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

  • să îndepărteze gheață și zăpadă imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore) de pe trotuarele și rigolele din jurul imobilelor, a curților, a sediilor sau a altor suprafețe de teren pe care le dețin și să o depoziteze astfel încât să nu încurce circulăția auto și pietonală;
  • să nu arunce zăpadă din curți pe spațiile verzi și pe carosabil (zăpada trebuie aruncată pe un spațiu care să nu blocheze trotuarele, carosabilul și să nu deterioreze zonele verzi.)

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public au obligția de a îndepărta zăpadă și gheață în perimetrul în care își desfășoară activitatea pe perioada anotimpului rece.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, persoanelor fizice și juridice au și următoarele obligații:

  • să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
  • să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
  • să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;
  • să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;
  • să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
dan mihalache
4
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Alexander Lukashenko
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei
Oradea
Construcțiile ridicate fără autorizație, vânate cu drona la Oradea. Peste 400 de imobile, descoperite până acum. Ce riscă proprietarii
petre florin manole
Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul”
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
După cât timp se prescriu amenzile. Foto Getty Images
După cât timp se prescriu amenzile primite acasă. Termenul legal până când statul poate cere plata
Recomandările redacţiei
CONSTANTA - METEO - ZAPADA - 26 NOI 2023
HARTĂ Meteorologii anunță noi coduri de vreme severă până mâine...
om traverseaza strada acoperita de zapada mare, ninge
Alerte de viscol și ninsori în București și alte 25 județe: Strat de...
putin bucuresti
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
București, sub nămeți. Ninsori abundente și sute de apeluri de...
Ultimele știri
La Geneva s-au reluat negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA. O zi „dificilă, dar practică”
Mugur Isărescu: „România ar putea discuta despre adoptarea euro în aproximativ cinci ani, dacă deficitul bugetar scade sub 3%”
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu femeia agresată de socrul lui Călin Georgescu la o petrecere. Motivul pentru care a fost...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Simona Halep, martoră la drama unei sportive de top! Cine e bărbatul lângă care a apărut la Dubai. FOTO
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Cine este Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision 2026. Piesa pe care o interpretează i-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Misterioasa Penelope Cruz, despre rolul din „The Bride!”. Cum o vede regizoarea Maggie Gyllenhaal: „Cu...
UTV
Dosar de șantaj și percheziții în scandalul Bostanică-Beregoi.