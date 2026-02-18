Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil

În maximum 24 de ore de la oprirea ninsorii, proprietarii și operatorii economici care nu curăță trotuarele din fața clădirilor riscă amenzi de până la 2.000 de lei. Potrivit datelor comunicate pentru Digi24.ro de către Primăria Municipiului București, obligația revine atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, iar verificările sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei și structurile de sector, responsabile de constatarea abaterilor și aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Curățarea trotuarelor și evitarea depozitării ghețușului pe carosabil sau spații verzi previn accidentele pietonale și rutiere, reducând riscul unor incidente care pot avea consecințe grave.

Ce amenzi riscă proprietarii care nu îndepărtează zăpada de pe trotuarele din fața blocurilor

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții Primăriei Capitalei

Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Încălcarea prevederilor atrage sancțiuni contravenționale, după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

Amendă contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare - inclusiv necurățarea zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului - de la 200 lei până la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice (inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile)

Amendă contravențională pentru nerespectarea acelorași obligații (curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le administrează/țin în folosință) - de la 500 lei până la 2.000 lei, conform prevederilor Hotărârii nr. 120/2010.

Poliția Locală a Capitalei și polițiile de sector constată contravențiile și aplică sancțiuni la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurii stabilite.”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Municipiului București

Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

să îndepărteze gheață și zăpadă imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore) de pe trotuarele și rigolele din jurul imobilelor, a curților, a sediilor sau a altor suprafețe de teren pe care le dețin și să o depoziteze astfel încât să nu încurce circulăția auto și pietonală;

să nu arunce zăpadă din curți pe spațiile verzi și pe carosabil (zăpada trebuie aruncată pe un spațiu care să nu blocheze trotuarele, carosabilul și să nu deterioreze zonele verzi.)

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public au obligția de a îndepărta zăpadă și gheață în perimetrul în care își desfășoară activitatea pe perioada anotimpului rece.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, persoanelor fizice și juridice au și următoarele obligații:

să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate și de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

să curețe și să întrețină șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății;

să întrețină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodărești, curțile și împrejmuirile acestora, precum și instalațiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și a altor lucrări specifice;

să asigure curățarea fațadelor locuințelor și a altor construcții amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale.

