Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme

Data publicării:
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Conducătorii auto din România trebuie să acorde o atenție sporită alegerii anvelopelor destinate sezonului rece, întrucât legislația stabilește clar ce tipuri pot fi utilizate pe carosabilul acoperit de zăpadă, gheață sau polei. Sunt permise doar pneurile marcate cu inscripțiile „M+S”, „MS” ori „M&S”, care atestă conformitatea pentru condiții de iarnă. Utilizarea altor modele neomologate, chiar dacă prezintă un profil similar, constituie contravenție și poate fi sancționată prin amendă, precum și prin reținerea certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Potrivit legislației rutiere, șoferii sunt obligați să monteze anvelope de iarnă ori de câte ori circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, indiferent de perioada din an.

Ce tipuri de anvelope sunt permise pe timp de iarnă

„Prin Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 a fost modificată Ordonanţa nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, introducându-se obligativitatea dotării cu anvelope de iarnă, care au fost definite la art. 6, punctul 6^1, astfel: „anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a Consiliului din 31 martie 1992, privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor acestora.

Conform Directivei menționate, precum şi a Regulamentelor nr. 30 şi nr. 54 CEE-ONU, pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, acestea trebuie să fie inscripționate cu unul dintre simbolurile „M+S” („Mud” - noroi, and „Snow” - zăpadă), „M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie anvelopele marcate numai „all seasons”. (Sursa: Poliția Română

Anvelopele all-season: o denumire comercială

„Denumirea de anvelopă all-season este o denumire comercială, care nu defineşte cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru sezonul de iarnă, conform Ordonanţei OG nr. 5/2011. Menţionăm însă că, din punct de vedere tehnic, anvelopa all-season nu este recomandată pentru utilizarea pe tot parcursul anului în ţări cu o climă ca a României, acestea fiind destinate mai degrabă unor ţări cu o climă mai temperată.”, potrivit unui comunicat RAR

Recomandările reprezentanților RAR pentru conducătorii auto în sezonul rece

„Toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele „M și S”, sub forma „M+S”, „M.S” sau „M&S”, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă, prevăzute în legislaţia națională. Prin urmare, pentru posesorii de autovehicule care respectă legislația în vigoare și folosesc, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, anvelopele marcate cu literele „M” și „S”, nu se aplică sancțiuni.

Registrul Auto Român recomandă șoferilor să nu ignore importanța anvelopelor de iarnă în sezonul rece, deoarece acestea sunt concepute ca, la o temperatură de sub 7-8 grade Celsius, să rămână moi, spre deosebire de cele de vară, pentru a păstra aderența la carosabil. (O anvelopă de iarnă, aflată în condiții optime, crește aderența pe carosabilul acoperit cu zăpadă și scade distanța de frânare.)

De asemenea, înainte de montarea anvelopelor, recomandăm să se verifice anul fabricației (DOT) și adâncimea profilului. Dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, este nevoie de părerea unui specialist, care să observe dacă există urme specifice de uzură.”, a explicat pentru Digi24 Roxana Dima, purtator de cuvant Registrul Auto Român (RAR)

Când trebuie montate cauciucurile de iarnă

Legislația din România nu stabilește o dată fixă la care trebuie montate anvelopele de iarnă, ci acest proces ține strict de starea vremii. Potrivit OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice:

Constituie contravenții și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni și următoarele fapte săvârșite de persoane fizice:

  • conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă;
  • în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto - conducerea fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate.

Amenzi pentru șoferii care nu au montat anvelopele de iarnă

„Șoferii care circulă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă și nu au montate cauciucurile de iarnă pot primi o sancțiune cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, respectiv între 1.822,5 lei și 4.050 de lei.”, a declarat pentru Digi24 Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. (de la 1 ianuarie 2025, odată cu majorarea salariului minim pe economie, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei).

De asemenea, poliția rutieră poate reține și certificatul de înmatriculare al vehiculului sau, după caz, certificatul de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia.

