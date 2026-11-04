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Ce consecințe va avea victoria democraților la alegerile din SUA. „Va urma un război politic dur”

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Foto: Profimedia Images
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Victoria democraților la alegerile din SUA va avea implicații „majore, printre cele mai importante fiind cele asupra politicii externe”, potrivit sociologului Remus Ștefureac. Acesta spune că „va urma un război politic dur în care președintele Donald Trump va urmări să își exercite autoritatea maximală în domeniile în care puterea executivă este dominantă, cel mai important fiind politica externă, esențială pentru noi”. 

„Victoria clară a democraților la alegerile din SUA va avea implicații majore, printre cele mai importante fiind cele asupra politicii externe. Nu însă în sensul la care, poate, ne-am aștepta. Cel puțin, nu în politica externă. Să mă explic. 

Controlul democraților asupra Camerei Reprezentanților si a Senatului, precum și victoriile în curse de guvernator în care democrații nu mai câștigaseră de decenii, nu sunt o surpriză totală în contextul predicțiilor anterioare și al istoricului alegerilor de acest tip, dar amploarea valului democrat înseamnă o înfrângere umilitoare pentru președintele Trump.

Va urma un război politic dur în care presedintele va urmări sa își exercite autoritatea maximală în domeniile în care puterea executivă este dominantă, cel mai important fiind politica externă, esențială pentru noi. Prin urmare, ne putem aștepta la acțiuni impredictibile care să îi permită președintelui proiectarea de putere și construirea de pârghii de negociere cu majoritatea democrată.

Președintele Donald Trump își va exercita dreptul de veto pentru a bloca inițiativele democraților (poate să facă asta, iar vetoul său nu poate fi anulat decât cu votul a două treimi din membrii Congresului) în speranța ca va ajunge la un compromis pe anumite teme.

Democrații vor iniția un val de anchete, dar nu îl vor putea demite pe Donald Trump. Pentru asta ar avea nevoie de o majoritatea de două treimi în Senat, lucru imposibil în acest moment.

În perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028, steaua lui Marco Rubio în calitate de candidat republican este în ascensiune în contextul victoriei neașteptate a democraților în statul natal al vicepreședintelui JD Vance (primul democrat care câștigă acolo în ultimii 20 de ani) și a reușitelor republicanilor în Florida.

Democrații vor trebui să găsească un lider capabil să unească și să tempereze agresivitatea curentului radical de stânga dacă doresc să câștige alegerile prezidențiale de peste doi ani”, arată o analiză a sociologului Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research.

Editor : Alexandru Costea

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