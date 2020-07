Ce cred bucureștenii despre creșterea pensiilor cu doar 10 la sută și ce le transmite ministrul Florin Cîțu

În urmă cu câteva zile, ministrul finanțelor declara că pensiile vor fi majorate cu 10 la sută în acest an. Florin Cîțu a explicat că o creștere de 40 de procente ar fi imposibilă în plină criză mondială și că astfel vor rămâne bani și pentru investiții. Reporterul Digi24 a făcut un mic sondaj pe stradă, pentru a întreba bucureștenii ce cred despre acest anunț. Prezent în studioul „Jurnalului de Seară”, Florin Cîțu a avut ocazia să le asculte părerile și apoi a dat explicații suplimentare.

- Ce părere aveți depsre faptul că pensiile ar putea să crească maximum cu 10 la sută, și nu cu 40, cum era anunțat înainte?

- Eu ce vreau să vă spun? Mă numesc dl. Ghiță Mareș. Sunt născut în 1935, am 87 ani, am trecut prin multe. Trăiesc cu 1.200 de lei, dar NU trebuie să se mărească pensiile! Pentru că țară noastră are lipsuri mari! Să facă fabrici, să dea la tineret, nu să stea la ăia care au câte 200 de milioane!

O femeie este de altă părere:

- Ar fi bine pentru pensionarii noștri să le mărească, pentru că sunt... vai mama lor sunt câte unii. Unii au foarte mult, alții... mama mea, 350. Atâta are pensie și de doi ani de zile e și cu cancer. A lucrat la CAP o viață întreagă, vă dați seama, la 73 de ani să fii tot cu pensia asta, e vai mama lor!

- Atât se poate, atât se dă, spune un bărbat. E normal, numai unul care e inconștient poate să ceară pensie mărită cu 20 sau 40 la sută. Eu știu că toți pensionarii își doresc - și eu am părinte pensionar, dar înțelege. Deci, trebuie să acceptăm, este o pandemie, este și criză economică, tot ce vrei într-una singură!

- Nu îmi place, eu îs pensionar și prefer să mărească mai mult, mai ales că nu se vede să fi scăzut vreun preț pe undeva, ci din contra, toate cresc!

- Calculele sunt la Guvern, ei știu exact cu cât pot să le mărească în acest moment, cred că situația în țară este specială și atunci... La privat unele lucruri s-au diminuat, salarii sau sporuri, pobabil că și în zona de pensii trebuie operate anumite schimbări, spune un tânăr.

Florin Cîțu: Dacă mergem spre revenire, vom avea creșteri de pensii în continuare, și de anul viitor

Pensiile vor crește la 1 septembrie anul acesta și vor crește și de anul viitor în continuare, dacă economia își începe revenirea, a promis, joi seara, la Digi24, ministrul de finanțe, Florin Cîțu. El nu a precizat, totuși, cu cât vor crește pensiile, subliniind încă o dată că ministerul său va face o propunere, în deplină transparență și în funcție de datele economice, dar decizia finală referitoare la pensii va fi una politică.

„Am spus că vom face acest efort, un efort bugetar important în acest an, pentru a crește pensiile, pentru că pensionarii au o situație dificilă. În același timp, contextul economic în care facem acest efort trebuie prezentat de fiecare dată: suntem în cea mai mare criză economică pe care o traversează economia globală în ultima sută de ani. Sunt oameni care își pierd locurile de muncă, am avut un milion de oameni în șomaj tehnic, sunt companii care nu au aceeași activitate ca înainte. Efortul bugetar astăzi trebuie împărțit în mai multe părți - trebuie să susținem și companiile private, și pe acei oameni care se întorc la locul de muncă, și pe pensionari, și alocații, trebuie să împărțim în toate părțile. Iar România nu este nici Germania, nici Franța, nici altă țară, nu ne putem permite luxul să aruncăm cu bani. Ce am făcut noi, zic eu, foarte bine este că resursele limitate pe care le-am avut le-am alocat foarte eficient (...) Dacă reușim în acest an să avem o scădere economică mai mică decât estimările - și eu cred că acolo ne vom duce, s-ar putea să fim între minus 2 și minus 3 anul acesta - mergem spre revenire din trimestrul III și ce putem să le-arătăm este că vor crește pensiile în continuare, de anul viitor. Repet, este o decizie politică, și pentru pensii, și pentru alocații”, a spus Florin Cîțu.

