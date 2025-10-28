Live TV

Ce cred românii despre efectele plafonării prețurilor la energie (sondaj)

Data publicării:
facturi curent mai mari
Credit foto: Guliver/Getty Images
Jumătate dintre români cred că cei cu venituri mici ar trebui să beneficieze de prețuri subvenționate la energie, arată datele unui sondaj INSCOP. În același timp, o proporție aproape egală dintre români (45%) este de părere că măsura plafonării facturilor la energie adoptată de guvern pentru a reduce impactul scumpirii energiei a fost ineficientă.

De ce cred românii că s-a scumpit energia electrică

Întrebați care este principala cauză pentru majorarea prețurilor la energie electrică, 42.8% dintre români indică deciziile greșite luate de autoritățile din România, 27.3% dorința companiilor din România de a obține profituri mai mari, 11.1% inflația generală, 6.7% evoluția prețurilor de pe plan internațional, 6.1% nivelul taxelor/redevențele, iar 0.8% condițiile meteo (vânt mai slab, precipitații mai puține). Ponderea non-răspunsurilor este de 5.2%, arată datele INSCOP.

Indică deciziile greșite luate de autoritățile din România ca principală cauză a majorării prețurilor la energie electrică mai ales: votanții AUR, persoanele peste 45 de ani, cei cu un venit mai redus, angajații.

Cred că dorința companiilor din România de a obține profituri mai mari este principala cauză pentru majorarea prețurilor la energie electrică în special: votanții PSD și PNL, persoanele peste 45 de ani, locuitorii din București, angajații la stat.

Tinerii sub 30 de ani cred într-o proporție mai mare ca restul populației că inflația generală a cauzat majorarea prețurilor la energie electrică.

Plafonarea facturilor la energie

Același sondaj relevă că 23.2% dintre respondenți sunt de părere că măsura de plafonare a facturilor la energie pentru populație adoptată până acum de guvern pentru a reduce impactul scumpirii energiei a fost total ineficientă (față de 23.8% în noiembrie 2022).

21% cred că a fost destul de ineficientă (față de 29.7% în noiembrie 2022), 32.1% destul de eficientă (față de 35.8% în noiembrie 2022), iar 17.4% total eficientă (față de 7.3% în noiembrie 2022). 6.3% nu știu sau nu răspund.

Consideră că măsura de plafonare a facturilor a fost ineficientă în special: votanții AUR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București și din urbanul mic, cei cu un venit mai redus.

Sunt de părere că măsura de plafonare a fost eficientă mai ales: votanții PSD, PNL și USR, persoanele cu educație superioară, cei cu un venit mai ridicat.

Beneficiari prețuri subvenționate

Întrebați cine ar trebui să beneficieze de prețuri mai mici la energie, subvenționate din banii publici, 50,5% dintre români îi aleg doar pe cei cu venituri mici, iar 24,8% și pe cei cu venituri mici și cei cu venituri mari.

22,8% consideră că prețurile la energie nu trebuie subvenționate din bani publici pentru nicio categorie. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,8%.

Consideră că doar cei cu venituri mici ar trebui să beneficieze de prețuri mai mici la energie mai ales: votanții PNL și cei ai USR, persoanele peste 60 de ani, locuitorii din urbanul mic și angajații la stat.

Persoanele cu venituri despre care declară că nu le ajung nici pentru strictul necesar și persoanele cu educație primară cred într-o proporție mai mare decât restul populației că și cei cu venituri mici și cei cu venituri mari ar trebui să beneficieze de prețuri subvenționate la energie.

Sunt de părere că prețurile la energie NU trebuie subvenționate din bani publici pentru nicio categorie în special: locuitorii din București și persoanele cu venituri foarte ridicate.

Sondajul a fost realizat INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, în perioada 29 septembrie - 7 octombrie 2025, prin metoda CATI (interviuri telefonice).

Volumul eșantionului a fost de 1.100 de persoane, eroarea maximă admisă a datelor fiind de ± 2.95 %, la un grad de încredere de 95%.

Editor : B.P.

