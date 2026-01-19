Ce cred românii despre vaccinarea antigripală a copiilor (studiu INSCOP)

Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar peste jumătate dintre respondenți susțin ca aceasta să fie realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, arată studiul INSCOP Research realizat, în intervalul 5-23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare.

De asemenea, conform studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor” majoritatea părinților și bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee.

Amplă cercetare sociologică realizată pe acest subiect de INSCOP Research în perioada 5 – 23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare, potrivit comunicatului de presă.

74.5% din participanții la sondaj (71.1% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18.3% (21.4% dintre părinți, 14.2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23.3% (26% dintre părinți, 19.8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8.5% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15.3% (19.5% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) – „nu, în niciun caz”. 2.9% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Studiul INSCOP Research urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală, a aspectelor care generează reticență și a așteptărilor față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%.

Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.

Editor : Ana Petrescu