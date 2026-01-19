Live TV

Ce cred românii despre vaccinarea antigripală a copiilor (studiu INSCOP)

Data publicării:
vaccinare vaccin antigripal
Foto: Getty Images

Trei sferturi dintre părinți și bunici cred că vaccinarea antigripală poate preveni gripa, iar peste jumătate dintre respondenți susțin ca aceasta să fie realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, arată studiul INSCOP Research realizat, în intervalul 5-23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare.

De asemenea, conform studiului „Atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor” majoritatea părinților și bunicilor sunt de acord că vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee.

Amplă cercetare sociologică realizată pe acest subiect de INSCOP Research în perioada 5 – 23 decembrie 2025, la comanda Asociației Școlilor Particulare, potrivit comunicatului de presă.

74.5% din participanții la sondaj (71.1% dintre părinți, 78.6% dintre bunici) sunt de părere că vaccinarea antigripală poate preveni gripa. 18.3% (21.4% dintre părinți, 14.2% dintre bunici) cred că gripa nu se poate preveni prin vaccinarea antigripală. 7% nu știu, iar 0.3% nu răspund.

Întrebați dacă ar fi de acord ca vaccinarea antigripală a copiilor să poată fi realizată în creșe, grădinițe, școli sau licee, 52.4% dintre respondenți (44.3% dintre părinți, 63.2% dintre bunici) au ales varianta „cu siguranță, da”, iar 23.3% (26% dintre părinți, 19.8% dintre bunici) „probabil da”. 6% (8.5% dintre părinți, 2.4% dintre bunici) au răspuns „probabil nu”, în timp ce 15.3% (19.5% dintre părinți, 9.6% dintre bunici) – „nu, în niciun caz”. 2.9% nu știu, iar 0.2% nu răspund.

Studiul INSCOP Research urmărește modul în care este percepută vaccinarea antigripală, a aspectelor care generează reticență și a așteptărilor față de autorități și sistemul medical. Rezultatele își propun să contribuie la o dezbatere necesară despre prevenție și priorități în domeniul sănătății pediatrice, în condițiile în care lipsa de informare și neîncrederea alimentată de dezinformări afectează capacitatea autorităților de a aplica politici de sănătate eficiente.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea Asociației Școlilor Particulare. Datele au fost culese în perioada 5 – 23 decembrie 2025 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1006 de persoane, cu o eroare maximă a datelor de ± 3.1%.

Datele sunt reprezentative pentru populația țintă formată din părinții care au copii cu vârsta de 2-18 ani și bunicii care au nepoți cu vârsta de 2-18 ani.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
4
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Digi Sport
Președintele a decretat "zi liberă de la muncă şi plătită", oamenii au ieșit în stradă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vaccinarea antigripală în sezonul 2024-2025. Din 15 septembrie, medicii ne recomandă să facem vaccinul gripal. Foto Shutterstock
Avertisment al Institutului Naţional de Sănătate Publică. Cine ar trebui să se vaccineze antigripal „fără întârziere”
HHS Secretary Robert F. Kennedy, Jr Testifies on Capitol Hill
SUA au redus lista vaccinurilor recomandate copiilor. Covid și hepatita, scoase din schema universală
Ce este super-gripa. Foto Getty Images
Ce este „super-gripa” în România și cum explică medicii simptomele: „Este o creștere evidentă a cazurilor”
steagul romaniei oameni universitate
Marea majoritate a românilor, 88,2%, declară că iubesc România și sunt mândri de țara lor (Sondaj INSCOP)
ilie bolojan nicusor dan daniel baluta calin georgescu ciprian ciucu catalin drula
Sondaj INSCOP: Topul politicienilor în care bucureștenii au încredere. Nicușor Dan, în capul listei
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Cum va fi vremea până la începutul lunii februarie. Prognoza meteo...
Fotografie principala articol dr Vlad Predescu
Lupta medicilor pentru ca pacienții să poată merge din nou, imagini...
Ultimele știri
Un băiat de 12 ani a urcat la volanul unei mașini furate din Sibiu. A fost prins după ce polițiștii l-au urmărit prin Hunedoara și Arad
Serviciile secrete ucrainene dezvăluie datele tehnice ale Geran-5, cea mai nouă dronă folosită de Rusia. Are componente americane
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Rapid, gest de mare club! Dan Șucu a trimis de urgență un avion privat pentru a-l aduce pe Moruțan în...
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Refuzul semnării procesului verbal în 2026: ce se întâmplă și ce opțiuni îți rămân
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Gerul pune stăpânire pe toată țara! La cât ajung temperaturile minime
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...