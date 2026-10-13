Ce drepturi au persoanele cu handicap în 2026, în funcție de grad. Cine primește card de carburant și reduceri de impozite

Persoanele încadrate într-un grad de handicap beneficiază de facilități pentru transport și asistență medicală, precum și de reduceri de impozite și, în anumite condiții, ale vârstei de pensionare. Drepturile diferă în funcție de încadrare, iar acordarea lor presupune îndeplinirea unor cerințe specifice. În 2026, modificările privind sprijinul pentru carburant și impozitele locale aduc reguli noi pentru beneficiari.

Legea nr. 448/2006, Codul fiscal și legislația pensiilor stabilesc condițiile în care se acordă aceste facilități. Certificatul de încadrare în grad de handicap constituie baza pentru stabilirea drepturilor specifice, însă, în funcție de beneficiul solicitat, pot fi necesare documente suplimentare și depunerea unei cereri la instituția competentă.

Ce facilități au persoanele încadrate într-un grad de handicap

Transport interurban gratuit sau card de carburant: ce opțiuni există în 2026

Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, între gratuitatea transportului interurban și acordarea de bonuri valorice pe suport electronic pentru alimentarea autoturismului cu carburant sau energie electrică. Potrivit articolului 24 alineatul (9) din Legea nr. 448/2006, modificat prin OUG nr. 90/2025, sprijinul pentru alimentare se acordă pe suport electronic. Din ianuarie 2026, decontarea cheltuielilor de carburant nu mai este disponibilă.

Pentru varianta cardului de carburant, plafonul anual este de 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav și de 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat.

Acesta poate fi utilizat pentru autoturismul aflat în proprietatea beneficiarului, a familiei, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului. Sprijinul reprezintă o alternativă la călătoriile interurbane gratuite, cele două forme de acordare a facilității neputând fi cumulate.

Cei care aleg transportul interurban gratuit beneficiază de 24 de călătorii pe an calendaristic pentru gradul grav, respectiv de 12 pentru gradul accentuat. Deplasările pot fi efectuate cu trenul, autobuzul sau navele de transport fluvial. În cazul călătoriilor feroviare, gratuitatea este acordată în limita costului unui bilet de tren interregio, cu rezervare, la clasa a II-a.

Opțiunea se comunică direcției generale de asistență socială și protecția copilului competente, prin depunerea unei cereri. Formularele și documentele necesare sunt publicate de instituțiile care gestionează acordarea dreptului. Facilitatea poate fi exercitată numai în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap.

Cine beneficiază de transport urban gratuit

Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile de transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul, potrivit articolului 23 alineatul (1) din Legea nr. 448/2006.

Facilitatea se acordă și însoțitorilor persoanelor cu handicap grav, precum și celor ai copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora. În cazul însoțitorilor adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, gratuitatea presupune atât prezența persoanei însoțite, cât și o anchetă socială realizată de asistentul social din compartimentul specializat al primăriei de domiciliu sau de reședință.

De același drept beneficiază asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și asistenții personali profesioniști ai celor cu handicap grav sau accentuat. Modalitatea de acordare și cuantumul gratuității se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale.

Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.

Reduceri de impozite pentru locuință, teren și un mijloc de transport

Persoanele cu handicap grav beneficiază de o reducere de 50% a impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, iar pentru cele cu handicap accentuat reducerea este de 25%. Măsurile au fost introduse în Codul fiscal prin OUG nr. 9/2026 și se aplică locuințelor aflate în proprietatea sau coproprietatea beneficiarilor.

Sunt incluși și reprezentanții legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu încadrarea corespunzătoare. Aceleași procente sunt prevăzute pentru terenul aferent clădirii de domiciliu.

Pentru locuința deținută în comun cu soțul sau soția, reducerea se acordă pentru întreaga clădire. Facilitatea se aplică și terenului aferent deținut în comun cu acesta sau aceasta, însă nu acoperă cotele-părți care aparțin unor terți.

(Prevederile sunt cuprinse în articolul 456 alineatele (2^5)-(2^7) și articolul 464 alineatele (2^5)–(2^7) din Codul fiscal.)

Aplicarea reducerilor se face pe baza documentelor justificative valabile la 31 decembrie a anului fiscal anterior. Pentru persoanele care nu au beneficiat de scutire în anul precedent, dreptul se aplică începând cu luna următoare depunerii documentelor la organul fiscal local, pe durata valabilității acestora.

OUG nr. 9/2026 prevede și reducerea impozitului pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc. Procentul este de 50% pentru handicap grav și de 25% pentru handicap accentuat.

Asistență medicală și tratament balnear

Persoanele cu handicap beneficiază de asistență medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât și pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condițiile stabilite prin contractul-cadru.

Persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap beneficiază de gratuitate pentru obținerea documentelor medicale și pentru evaluările medicale și psihologice solicitate în vederea întocmirii dosarului de evaluare complexă, în baza alocărilor din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit articolului 10 alineatul (1) și (2) din Legea nr. 448/2006.

În vederea asigurării asistenței de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazată pe recuperare medicală sau kinetoterapie, în funcție de diagnosticul principal și de fiecare dizabilitate, după cum urmează:

12 tichete pentru persoanele cu handicap grav;

6 tichete pentru persoanele cu handicap accentuat.

Modelul și contravaloarea tichetelor prevăzute se stabilesc prin hotărâre a Guvernului și se suportă din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile. Contravaloarea tichetelor se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.

Cardul de parcare: cine îl poate solicita și unde se depune cererea

Persoanele cu handicap sau reprezentanții lor legali pot solicita un card-legitimație pentru locurile gratuite de parcare, potrivit articolului 65 alineatul (2) din Legea nr. 448/2006. Același articol prevede că autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare a documentului beneficiază de parcare gratuită.

Cardurile sunt eliberate de autoritățile administrației publice locale. Cererea poate fi depusă fizic sau prin mijloace electronice la autoritatea în raza căreia beneficiarul are domiciliul ori reședința, conform Ordinului ANPDPD nr. 163/2023.

În interesul persoanei cu handicap, cardul poate fi utilizat și de familie, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul adultului. Pentru copii, reglementarea îi include pe părinți, tutori și persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea lor în baza unei măsuri de protecție specială.

În ce condiții se reduce vârsta de pensionare

Persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare dacă au realizat un stagiu de cotizare contributiv în condiții de handicap, potrivit articolului 52 din Legea nr. 360/2023. Dreptul este condiționat și de existența unui certificat de încadrare cu valabilitate permanentă.

Pentru handicap grav, reducerea este de 15 ani, dacă stagiul realizat în aceste condiții reprezintă cel puțin o treime din stagiul complet de cotizare contributiv. În cazul gradului accentuat, vârsta standard se reduce cu 10 ani, cu condiția realizării a minimum două treimi din stagiul complet. Aceeași reducere de 10 ani se aplică persoanelor cu handicap mediu, însă acestea trebuie să fi realizat întregul stagiu complet contributiv în condiții de handicap.

Conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice, aceste reduceri nu se cumulează cu alte reduceri ale vârstei de pensionare prevăzute de lege sau de alte acte normative. La calcularea stagiului necesar nu sunt luate în considerare perioadele de asigurare voluntară în baza unui contract de asigurare socială, indiferent de data încheierii acestuia.

Editor : C.S.