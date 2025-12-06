Live TV

Ce este Matcha, băutura virală a sezonului: Specialiștii avertizează: „Consumul excesiv poate provoca insomnii"

Data publicării:
Ce este băutura virală Matcha. Foto Getty Images
Ce este băutura virală Matcha. Foto Getty Images
Matcha, băutura obținută din frunze de ceai verde, care a devenit un adevărat fenomen pe rețelele sociale, este tot mai des consumată, atât în cafenele, cât și acasă. Mulți oameni aleg să reducă sau să înlocuiască treptat cafeaua obișnuită cu această alternativă, apreciată pentru aroma distinctă și efectele benefice asupra organismului. Medicul nutriționist Andrei Panaite a explicat pentru Digi24.ro care sunt principalele beneficii ale consumului, dar și în ce situații matcha poate deveni dăunătoare pentru organism.

Modul în care este cultivată și recoltată planta de ceai din care se obține matcha determină apariția a patru grade distincte de calitate - ceremonial, premium, clasic și culinar. Alegerea variantei potrivite este esențială pentru a-i valorifica pe deplin beneficiile.

Ce este matcha

Matcha este o pulbere fină obținută prin măcinarea frunzelor de ceai verde din planta Camellia sinensis. Cu rădăcini în China antică și o tradiție perfecționată în cultura japoneză, termenul „matcha” se traduce prin „ceai măcinat” sau „ceai pulbere”.

Înainte de recoltare, plantele destinate preparării matcha sunt acoperite și ferite de lumina directă a soarelui timp de aproximativ 20-30 de zile, proces care ajută la creșterea concentrației de clorofilă, aminoacizi și antioxidanți. După culegere, frunzele sunt aburite, uscate și curățate de tulpini și nervuri, apoi măcinate lent pentru a obține pudra fină de matcha, cunoscută pentru culoarea verde vibrantă, aroma intensă și proprietățile stimulatoare și antioxidante.

Beneficiile consumului de matcha pentru organism

Diferența nutrițională dintre matcha și ceai verde

„Există diferențe semnificative între matcha și ceaiul verde obișnuit. Matcha, consumată integral sub formă de pudră, este mai bogată în cafeină (substanță cu efect stimulant asupra energiei și vigilenței) și L-teanină (aminoacid cu efect relaxant și care îmbunătățește concentrarea) și conține, odată dizolvată în apă, de aproximativ trei ori mai multe catechine (antioxidanți care protejează celulele și susțin sănătatea cardiovasculară) decât ceaiul verde tradițional.

Această combinație îi conferă un profil aromatic intens, cu note umami, și efecte mai puternice asupra energiei, concentrării și sănătății generale. (Notele umami descriu gustul savuros și intens, considerat al cincilea gust de bază alături de dulce, acru, sărat și amar.)

În schimb, ceaiul verde preparat prin infuzia frunzelor are o aromă mai delicată și un conținut mai redus de compuși activi, ceea ce îi conferă efecte mai moderate, dar poate rămâne o alegere potrivită pentru consumul zilnic.

Comparativ cu alte superalimente recunoscute pentru proprietățile lor antioxidante, precum ciocolata neagră sau fructele de goji, matcha se remarcă printr-un conținut mai ridicat de antioxidanți, ceea ce o face un aliat valoros în prevenirea stresului oxidativ și menținerea sănătății generale. Consumată cu moderație, matcha poate ajuta la reglarea colesterolului, la menținerea tensiunii arteriale și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge.”, a precizat medicul nutriționist Andrei Panaite

Beneficiile pudrei matcha depind și de modul în care băutura este preparată și integrată ulterior în stilul de viață

„Ideal este ca băutura să fie pregătită simplu, fără adaosuri excesive, pentru a-i păstra beneficiile. Cel mai important factor în prepararea matcha este temperatura apei. Apa clocotită poate diminua considerabil proprietățile catechinelor și polifenolilor, de aceea este recomandat să folosești apă la 60-70°C. De asemenea, dacă pudra este consumată frecvent în băuturi dulci cu zahăr adăugat, matcha poate să contribuie la creșterea în greutate.”, a adăugat sursa Digi24.ro

Doza zilnică recomandată de matcha

„O porție zilnică de matcha ar trebui să conțină aproximativ două grame de pudră, însă este important de reținut că această băutură conține cofeină. În comparație, un ceai verde obișnuit oferă în medie 35 mg de cofeină, matcha ajunge la circa 60 mg, iar o ceașcă de cafea conține aproximativ 100 mg. Pentru un adult sănătos, fără probleme cardiovasculare, doza zilnică recomandată de cofeină nu trebuie să depășească 360 mg.

Când devine periculos pentru organism consumul de matcha

„Persoanele sensibile la cofeină ar trebui să evite consumul de matcha, deoarece pudra preparată poate provoca insomnii, palpitații sau stări de agitație. În același timp, femeile însărcinate sau care alăptează ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a o consuma în mod regulat, întrucât nu există suficiente studii care să garanteze siguranța băuturii.

De asemenea, persoanele cu afecțiuni cardiace, hipertensiune sau care urmează tratamente cu medicamente, cum ar fi anticoagulantele, trebuie să acorde o atenție deosebită. Consumul excesiv de matcha poate provoca disconfort digestiv și poate influența absorbția fierului în organism.”, concluzionează medicul nutriționist.

Acest articol nu înlocuiește sfaturile unui medic specialist. Orice recomandare de consum trebuie să vină din partea unei persoane autorizate.

