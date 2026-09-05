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Ce este RO Wallet, noul portofel digital al românilor. Cum va funcționa și ce documente importante vor putea fi păstrate pe telefon

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RO Wallet va permite păstrarea pe telefon a mai multor documente digitale. Foto Getty Images
RO Wallet va permite păstrarea pe telefon a mai multor documente digitale. Foto Getty Images
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Din articol
Ce este RO Wallet Ce documente vor putea fi păstrate în aplicație Calendarul de dezvoltare și lansare a RO Wallet Când va fi disponibil RO Wallet

Buletinul, permisul de conducere, diplomele și alte documente vor putea fi păstrate și prezentate direct de pe telefon prin RO Wallet, portofelul digital dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne. Aplicația, a cărei lansare oficială este programată pentru 14 ianuarie 2027, le va permite utilizatorilor să își dovedească identitatea și să decidă ce date personale transmit, cui și în ce scop.

Proiectul vine în contextul accelerării digitalizării serviciilor publice și al dezvoltării unor soluții prin care interacțiunea cu autoritățile să fie mai simplă și mai rapidă.

Ce este RO Wallet

Potrivit informațiilor publicate de Ministerul Afacerilor Interne, RO Wallet este viitorul portofel digital de identitate destinat cetățenilor români și persoanelor rezidente în țară. Aplicația va permite păstrarea pe telefonul mobil a actului de identitate și a altor documente electronice emise de surse oficiale.

Utilizatorii își vor putea dovedi identitatea în relația cu furnizorii de servicii publice sau private și vor decide, pentru fiecare operațiune, ce informații transmit, cui le furnizează și în ce scop.

RO Wallet va putea fi utilizat atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Aplicația va putea fi descărcată gratuit și va necesita o singură configurare. Documentele păstrate în RO Wallet vor avea aceeași recunoaștere legală ca variantele pe suport fizic și vor putea fi prezentate direct de pe telefon, în condițiile stabilite de legislația europeană și națională.

Portofelul digital nu va înlocui actele clasice și nici nu va fi obligatoriu. Acesta va reprezenta o alternativă pentru persoanele care aleg să își dovedească identitatea sau să utilizeze anumite documente în format electronic, potrivit informațiilor oficiale⁠.

Ce documente vor putea fi păstrate în aplicație

RO Wallet va permite adăugarea mai multor tipuri de acte în format electronic, direct de la instituțiile care le emit. Printre exemplele prezentate pe site-ul oficial se numără documentul de identitate, permisul de conducere, diplomele și diferite atestate. Utilizatorii vor decide ce înscrisuri păstrează în portofel, iar lista va fi extinsă treptat, odată cu integrarea altor autorități și companii în sistem.

Aplicația este concepută pentru utilizare atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu furnizorii privați. Funcționalitățile anunțate vizează domenii precum educația, sănătatea, serviciile financiare și călătoriile.

Calendarul de dezvoltare și lansare a RO Wallet

Prima etapă a proiectului a fost încheiată la 31 august 2026, odată cu lansarea site-ului de prezentare și publicarea documentației tehnice și a depozitelor GitHub. În această fază au fost definite și elementele privind interfața aplicației și experiența de utilizare, potrivit calendarului oficial RO Wallet⁠.

Separat, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului precizează că prima etapă de implementare a ecosistemului național include definitivarea cadrului de guvernanță și a arhitecturii instituționale, elaborarea actelor normative și dezvoltarea versiunii inițiale a aplicației. Sunt pregătite, de asemenea, mecanismele pentru emiterea datelor de identificare a persoanei (PID) primele scenarii de utilizare, între care verificarea vârstei, precum și infrastructura tehnică și procedurile de certificare a participanților

Versiunea de test prevăzută pentru 31 octombrie 2026

Potrivit calendarului oficial, versiunea de test a RO Wallet ar urma să devină disponibilă la 31 octombrie 2026. În aceeași etapă este planificată lansarea platformei pentru verificarea interoperabilității (ITB), precum și a unui mediu sandbox, în care funcțiile pot fi evaluate în condiții controlate.

Autoritățile au prevăzut atât teste de interoperabilitate, cât și verificări transfrontaliere, menite să stabilească dacă soluția poate funcționa împreună cu sistemele dezvoltate de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Versiunea beta, programată pentru 22 decembrie 2026

Pentru 22 decembrie 2026 este estimată certificarea primei versiuni RO Wallet, dezvoltată sub forma unui MVP, produs minim viabil. La aceeași dată este prevăzută lansarea beta, accesul urmând să fie acordat unui grup restrâns, format din membri ai familiei, apropiați și utilizatori selectați.

Când va fi disponibil RO Wallet

Lansarea oficială a primei versiuni RO Wallet este programată pentru 14 ianuarie 2027, după parcurgerea etapelor de dezvoltare, testare și certificare. Ulterior, aplicația ar urma să primească treptat noi funcționalități și să permită adăugarea altor documente electronice, pe măsură ce instituțiile și companiile se vor integra în sistem.

Proiectul este conceput în jurul cerințelor europene privind securitatea și protecția datelor. Utilizatorii vor putea decide ce informații transmit, cui le furnizează și în ce scop, păstrând controlul asupra documentelor și identității digitale.

Editor : M.C.

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