Ce fac românii cu banii care le-au rămas în buzunar după ce și-au anulat vacanțele și au renunțat la mesele în oraș.

Pandemia a generat o criză financiară în multe sectoare economice din întreaga lume. În același timp, le-a permis oamenilor să economisească banii pe care i-ar fi cheltuit în vacanțe, la cumpărături sau la restaurante. În România, depozitele bancare au crescut cu peste 10% anul acesta.

Potrivit raportului Eurostat, rata de economisire a gospodăriilor din UE în aprilie-iunie 2020 a crescut cu 10,8 puncte procentuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii spun că este cea mai mare creștere înregistrată din anul 2000 până în prezent.

Și românii au pus bani de-o parte în pandemie.

"Având în vedere că nu am mai făcut atât de multe cheltuieli: sală, haine și am stat mai mult în casă, da, am economisit bani".

"Am 60 de ani și sunt obligat să economisesc, pentru ... cine știe ce se întâmplă".

"Eu sunt studentă și vreau să plec în afară. Am și bursă, am pus de-o parte bani de la începutul pandemiei, și cred că o să se adune suficient ca să merg în afară".

Nu toți românii au reușit însă să economisească, pentru că în pandemie, mulți și-au pierdut locurile de muncă.

"Economisim pentru că nu mai avem bani, așa. Ce să economisim? Nu avem ce? Nu mai avem serviciu la ora actuală, am fost dați afară pur și simplu".

Pentru cei care se află într-o situație bună din punct de vedere financiar și în această perioadă de criză, specialiștii recomandă câteva idei pentru investiții.

Dragoș Cabat, reprezentant al CFA România: "În perioade de incertitudine economică, oamenii trebuie să se uite nu atât la câștigul mare, cât la siguranța investiției. Pentru cei care nu au experiență în investiții, momentul ar fi bun să înceapă cu titluri de stat, care le oferă siguranța faptului că statul va plăti sumele respective și niște dobânzi mai ridicate decât cele pe care le oferă băncile. Asta nu înseamnă că românii nu trebuie să continue să investească și pe piața de capital. Adică să continue să cumpere acțiuni".



Cei care încă se tem să își investească banii, s-au îndreptat către bănci.

Alexandra Stănică, supervizor bancar: "Piața depozitelor bancare din România a înregistrat o creștere cu aproximativ 12% față de aceeași perioadă a anului trecut. E un comportament natural al clienților ca în vremuri în care exista destul de multa nesiguranță să caute să își construiască o siguranță în zona financiară. E sub un minut timpul pentru deschiderea unui depozit.

Este o creștere a depozitelor în valută cu 10% față de anul trecut".

În continuare, cele mai multe depozite bancare sunt cele în lei, aproximativ 60%, însă și cele în valută au înregistrat un avans de 10 procente anul acesta.

